Lenovo Legion 7a nâng cấp RTX 5070: Bước tiến hiệu năng với 12GB VRAM mới Lenovo chính thức bổ sung tùy chọn card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 với 12GB VRAM cho dòng Legion 7a, khắc phục hạn chế về hiệu suất trên phiên bản tiền nhiệm.

Lenovo vừa thực hiện một bản cập nhật quan trọng cho dòng laptop gaming 16 inch Legion 7a (mã hiệu 16AGP11). Chỉ vài tháng sau khi ra mắt, mẫu máy này đã được bổ sung tùy chọn card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070, đi kèm bộ nhớ VRAM lên tới 12GB, nhằm giải quyết bài toán hiệu năng vốn là điểm yếu của các cấu hình trước đó.

Khắc phục bài toán hiệu năng trên Legion 7a

Lenovo Legion 7 16AGP11 hiện đã có thêm tùy chọn GeForce RTX 5070 và 12 GB VRAM.

Trước đây, Legion 7a phiên bản cao cấp nhất chỉ được trang bị GPU GeForce RTX 5060. Dù có công suất tiêu thụ điện lên tới 115W nhờ công nghệ Dynamic Boost, cấu hình này vẫn khiến thiết bị có hiệu năng thực tế đôi khi thua kém các thế hệ tiền nhiệm trong một số bài thử nghiệm đồ họa nặng.

Việc bổ sung RTX 5070 được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện. Đáng chú ý, Lenovo đã lựa chọn biến thể sở hữu 12GB VRAM thay vì phiên bản 8GB tiêu chuẩn của Nvidia. Dung lượng bộ nhớ đồ họa lớn hơn giúp máy xử lý mượt mà các tựa game AAA ở thiết lập cao và hỗ trợ tốt cho các công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Sự phân cấp phần cứng và thông số kỹ thuật

Theo dữ liệu từ hệ thống tham chiếu sản phẩm (PSREF) của Lenovo, tùy chọn RTX 5070 mới sẽ được phân phối trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, cấu hình phần cứng có sự phân cấp rõ rệt. Cụ thể, GPU RTX 5070 12GB chỉ được ghép đôi với bộ vi xử lý cao cấp nhất là AMD Ryzen AI 9 HX 470. Trong khi đó, các phiên bản sử dụng chip Ryzen AI 7 450 sẽ bị giới hạn ở mức đồ họa GeForce RTX 5060.

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI 9 HX 470 Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 (12GB VRAM) Bộ nhớ RAM 32 GB Lưu trữ 1 TB SSD Màn hình OLED 240 Hz

Giá bán và khả năng tiếp cận thị trường

Hiện tại, phiên bản Legion 7a nâng cấp đã xuất hiện trên hệ thống bán lẻ Best Buy với mức giá niêm yết là 3.374,99 USD (tương đương khoảng 86 triệu đồng). Người dùng có hai lựa chọn màu sắc là Trắng (Glacier White) và Nebula.

Mức giá này cao hơn khoảng 575 USD so với giá bán lẻ đề xuất (MSRP) của phiên bản chạy RTX 5060. Tuy nhiên, nếu so với giá đang khuyến mãi của bản RTX 5060 hiện nay, người dùng sẽ phải chi thêm khoảng 950 USD để sở hữu sức mạnh từ card đồ họa mới. Dù mức chênh lệch giá khá lớn, nhưng với việc bổ sung 12GB VRAM và khả năng xử lý vượt trội, đây vẫn là một tùy chọn đáng cân nhắc cho những game thủ yêu cầu hiệu năng tối đa trên một chiếc laptop 16 inch.