Lenovo Legion C700: Lời giải cho bài toán chơi game AAA trên thiết bị cầm tay siêu nhẹ Lenovo vừa chính thức hé lộ Legion C700, mẫu máy chơi game cầm tay tập trung vào nền tảng đám mây phối hợp cùng Tencent START, dự kiến ra mắt chi tiết vào tháng 8/2026.

Thương hiệu Legion của Lenovo vừa chính thức xác nhận sự tồn tại của một tân binh trong phân khúc thiết bị cầm tay: Legion C700. Khác biệt hoàn toàn với dòng Legion Go vốn dựa vào sức mạnh phần cứng tại chỗ, C700 được định vị là một "cloud gaming handheld" – thiết bị chuyên dụng để khai thác sức mạnh từ điện toán đám mây.

The Lenovo Legion C700

Triết lý thiết kế: Tối ưu cho trải nghiệm di động

Dựa trên những hình ảnh quảng bá đầu tiên trên Weibo, Legion C700 sở hữu lớp vỏ màu trắng thanh lịch. Máy áp dụng bố cục phím bấm không đối xứng theo phong cách Xbox: cụm D-pad và cần analog trái nằm thấp, trong khi các nút ABXY và cần analog phải được đặt cao hơn. Đây là thiết kế quen thuộc, giúp người dùng dễ dàng làm quen nếu đã từng sử dụng các dòng tay cầm phổ biến hiện nay.

Mặt sau của thiết bị được trang bị các nút phụ (back buttons) và hệ thống khe tản nhiệt. Dù là máy chơi game đám mây không đòi hỏi xử lý nặng tại chỗ, việc duy trì nhiệt độ ổn định cho chip Wi-Fi và màn hình vẫn là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo kết nối không bị gián đoạn và độ bền linh kiện.

Sức mạnh từ đám mây với Tencent START

Điểm nhấn quan trọng nhất của Legion C700 chính là sự hợp tác chiến lược với dịch vụ START của Tencent. Với khẩu hiệu tạm dịch là "Phá bỏ rào cản, tức thì tham chiến", Lenovo muốn nhấn mạnh khả năng tiếp cận các tựa game bom tấn (AAA) mà không cần trang bị phần cứng đắt đỏ hay dung lượng lưu trữ lớn ngay trên máy.

Việc sử dụng nền tảng đám mây giúp thiết bị có thể mỏng nhẹ hơn, thời lượng pin dài hơn và giá thành dễ tiếp cận hơn so với các đối thủ chạy Windows truyền thống. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về hạ tầng mạng, đặc biệt là độ trễ (latency) – yếu tố sống còn quyết định trải nghiệm của người chơi.

Sự trở lại của một ý tưởng từng bị trì hoãn

Thực tế, đây không phải lần đầu Lenovo tiếp cận phân khúc này. Vào năm 2021, hãng từng phát triển một thiết bị chạy Android tương tự mang tên Legion Play nhưng đã bị hủy bỏ ngay trước ngày ra mắt. Sự xuất hiện của Legion C700 cho thấy Lenovo đã tự tin hơn vào hệ sinh thái game đám mây hiện tại và sẵn sàng thương mại hóa dòng sản phẩm này.

Hiện tại, Lenovo vẫn chưa tiết lộ chi tiết về loại chipset, thông số màn hình hay dung lượng pin. Các chuyên gia dự đoán máy sẽ sử dụng một màn hình có tần số quét cao để tối ưu cho các trò chơi hành động nhanh từ Tencent START. Mọi thông tin về giá bán và khả năng phát hành quốc tế sẽ được công bố trong sự kiện vào tháng 8 tới, cùng với mẫu máy tính bảng nhỏ gọn Legion Y700 "Wuji".