Lenovo Legion Pro 5 16AFR10: Đột phá với RTX 5070 12GB và màn hình OLED 240Hz Lenovo vừa âm thầm nâng cấp Legion Pro 5 16AFR10 với card đồ họa RTX 5070 12GB và màn hình OLED 240Hz. Mẫu laptop gaming này hứa hẹn hiệu năng vượt trội nhờ vi xử lý Ryzen 9 9955HX kiến trúc Zen 5.

Lenovo vừa chính thức làm mới dòng laptop gaming 16 inch phổ biến của mình trên phạm vi toàn cầu. Phiên bản Legion Pro 5 (mã hiệu 16AFR10) giờ đây được trang bị card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 với dung lượng VRAM lên tới 12GB, đi kèm tấm nền OLED 240Hz siêu sáng, hứa hẹn trở thành một trong những cỗ máy chiến game mạnh mẽ nhất trong phân khúc.

Legion Pro 5 hiện kết hợp Ryzen 9 9955HX với GPU laptop GeForce RTX 5070 12GB của Nvidia.

Nâng cấp quan trọng về bộ nhớ đồ họa

Thay đổi đáng chú ý nhất trên biến thể Legion Pro 5 mới chính là hệ thống xử lý đồ họa. Trước đây, dòng máy này chỉ được trang bị GPU Nvidia GeForce RTX 5070 phiên bản 8GB VRAM. Tuy nhiên, Lenovo đã âm thầm cập nhật lên phiên bản 12GB mà Nvidia vừa công bố vào tháng 4.

Việc tăng thêm 50% dung lượng VRAM là một bước tiến quan trọng, giúp máy xử lý tốt hơn các tựa game AAA ở độ phân giải cao hoặc các tác vụ đồ họa nặng yêu cầu nhiều bộ nhớ đệm. Đây là một động thái chiến lược của Lenovo nhằm duy trì sức cạnh tranh cho dòng Legion Pro 5 trước các đối thủ cùng tầm giá.

Màn hình OLED 240Hz và cấu hình phần cứng

Bên cạnh GPU, màn hình cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua. Legion Pro 5 16AFR10 sở hữu tấm nền OLED độ phân giải 1600p với tần số quét 240Hz. Màn hình này cung cấp độ sáng SDR ở mức 500 nits và có thể đạt đỉnh 1.100 nits khi hiển thị nội dung HDR, mang lại trải nghiệm hình ảnh rực rỡ và độ tương phản sâu đặc trưng của công nghệ OLED.

Về sức mạnh tính toán, máy sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 9 9955HX với 16 nhân kiến trúc Zen 5 mạnh mẽ. Chip xử lý này hoạt động với mức TDP 55W, đảm bảo khả năng duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài. Các thông số kỹ thuật khác bao gồm pin dung lượng 80 Wh và hỗ trợ tối đa lên đến 32 GB RAM.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Lenovo Legion Pro 5 16AFR10

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen 9 9955HX (16 nhân Zen 5) Đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 (12GB VRAM) Màn hình 16-inch OLED, 1600p, 240Hz Độ sáng tối đa 1.100 nits (HDR) / 500 nits (SDR) Bộ nhớ (RAM) Tối đa 32 GB Dung lượng Pin 80 Wh

Khả năng cung ứng và thị trường

Hiện tại, thông tin chi tiết về phiên bản Legion Pro 5 16AFR10 trang bị RTX 5070 12GB đã xuất hiện trên hệ thống PSREF (Product Specifications Reference) của Lenovo. Dữ liệu này xác nhận rằng Lenovo đã tạo ra các mã sản phẩm (SKU) cho tất cả các thị trường trọng điểm.

Mặc dù chưa có mức giá chính xác cho từng khu vực, nhưng với việc xuất hiện trên PSREF, người dùng có thể kỳ vọng mẫu laptop này sẽ sớm được mở bán rộng rãi trên toàn cầu trong thời gian tới. Đây sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những game thủ đang tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng thuần túy của kiến trúc Zen 5 và khả năng hiển thị vượt trội của màn hình OLED.