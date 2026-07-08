Lenovo Legion Pro 5i 16IAX10 ra mắt: Đột phá với RTX 5070 12GB và Core Ultra 9 290HX Plus Lenovo vừa làm mới dòng laptop gaming Legion Pro 5i 16-inch với card đồ họa RTX 5070 12GB và vi xử lý Intel Arrow Lake HX, hứa hẹn hiệu năng vượt trội cho game thủ.

Lenovo vừa chính thức công bố phiên bản nâng cấp toàn cầu cho dòng laptop gaming 16-inch Legion Pro 5i 16IAX10. Đây là bước đi chiến lược của hãng nhằm củng cố vị thế trong phân khúc laptop gaming cận cao cấp bằng việc trang bị những phần cứng mới nhất từ Nvidia và Intel.

Lenovo đã bổ sung GeForce RTX 5070 12GB và hai bộ xử lý Intel Arrow Lake HX mới vào Legion Pro 5i 16IAX10.

Nâng cấp đồ họa: Sức mạnh từ RTX 5070 12GB VRAM

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Legion Pro 5i 16IAX10 chính là sự xuất hiện của card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 phiên bản 12GB VRAM. Trước đó, phiên bản chạy chip AMD (Legion Pro 5 16AFR10) cũng đã nhận được nâng cấp này, nhưng phiên bản chạy Intel (5i) còn đi xa hơn với những cải tiến về vi xử lý.

Theo phân tích kỹ thuật, việc bổ sung thêm 4GB VRAM (so với bản 8GB tiêu chuẩn) giúp máy xử lý tốt hơn các tựa game AAA ở độ phân giải cao và các tác vụ đồ họa nặng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng RTX 5070 12GB vẫn có số nhân CUDA và băng thông bộ nhớ thấp hơn so với phiên bản RTX 5070 Ti. Do đó, dù mạnh mẽ hơn bản 8GB, nó vẫn xếp dưới dòng Ti về hiệu năng thuần túy.

Vi xử lý Intel Arrow Lake HX: Hiệu năng CPU tăng 7%

Bên cạnh GPU, Lenovo còn trang bị cho máy các vi xử lý thuộc dòng Arrow Lake HX refresh mới nhất của Intel, bao gồm Core Ultra 7 251HX và Core Ultra 9 290HX Plus. Đây là điểm khác biệt lớn so với phiên bản chạy AMD vốn không nhận được nâng cấp về CPU.

Dựa trên các bài kiểm tra hiệu năng (benchmark), vi xử lý Core Ultra 9 290HX Plus cung cấp hiệu suất CPU cao hơn khoảng 7% so với các mẫu Core Ultra 9 275HX tiền nhiệm. Sự kết hợp này mang lại khả năng xử lý đa nhiệm và chơi game mượt mà hơn đáng kể.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Legion Pro 5i 16IAX10

Thành phần Thông số cấu hình Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra 9 290HX Plus / Core Ultra 7 251HX Card đồ họa (GPU) Nvidia GeForce RTX 5070 12GB / RTX 5060 8GB Màn hình OLED 16-inch, tần số quét 240 Hz Dung lượng pin 80 Wh

Trải nghiệm hiển thị và tính sẵn có

Máy vẫn duy trì những ưu điểm từ thế hệ trước như màn hình OLED 16-inch với tần số quét 240 Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh cực kỳ sắc nét và mượt mà cho game thủ chuyên nghiệp. Viên pin 80 Wh đi kèm đảm bảo thời lượng sử dụng ổn định cho một thiết bị hiệu năng cao.

Hiện tại, mặc dù Lenovo đã xác nhận kế hoạch ra mắt toàn cầu trên trang web PSREF, nhưng mức giá cụ thể và thời điểm mở bán chính thức cho từng thị trường vẫn chưa được tiết lộ. Đáng chú ý, cấu hình sử dụng RTX 5070 12GB sẽ chỉ đi kèm với các vi xử lý Intel Arrow Lake HX refresh mới nhất.