Về Báo Hà Tĩnh

Lenovo Legion Y70: Smartphone gaming trở lại với pin 8000 mAh và chip Snapdragon 8 Gen 5

Bảo Long04/05/2026 19:06

Lenovo chuẩn bị hồi sinh dòng điện thoại chuyên game Legion vào ngày 19/5 tại Trung Quốc. Thiết bị gây chú ý với viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh cùng hệ thống tản nhiệt ba lớp chuyên dụng.

Lenovo đang chuẩn bị đánh dấu sự trở lại của thương hiệu smartphone gaming Legion với mẫu thiết kế mới mang tên Lenovo Legion Y70. Sản phẩm đã được xác nhận sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 19/5 tới đây, hứa hẹn mang đến những thông số kỹ thuật mạnh mẽ nhằm cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc flagship gaming cao cấp.

Lenovo Legion Y70 sẽ ra mắt vào ngày 19/5 với cấu hình phần cứng ấn tượng
Lenovo Legion Y70 sẽ ra mắt vào ngày 19/5 với cấu hình phần cứng ấn tượng

Cấu hình phần cứng và khả năng hiển thị vượt trội

Dựa trên các thông tin rò rỉ, Lenovo Legion Y70 được trang bị màn hình phẳng kích thước 6.8 inch. Điểm đáng chú ý nằm ở độ phân giải 2K kết hợp cùng tần số quét 144Hz, cung cấp khả năng hiển thị sắc nét và mượt mà cho các tác vụ đồ họa nặng. Dù sở hữu độ phân giải cao, Lenovo khẳng định màn hình này đã được tối ưu hóa để đảm bảo tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Về sức mạnh xử lý, máy dự kiến sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 từ Qualcomm. Việc tích hợp dòng chip đời mới cho thấy tham vọng của Lenovo trong việc đưa Legion Y70 trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm như RedMagic hay ROG Phone. Đây là bước đi chiến lược nhằm định vị lại vị thế của hãng trên thị trường điện thoại chuyên game vốn đang sôi động trở lại.

Mẫu điện thoại chuyên game mới của Lenovo có cấu hình phần cứng mạnh mẽ
Mẫu điện thoại chuyên game mới của Lenovo có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Công nghệ tản nhiệt ba lớp và hiệu suất pin

Đối với một thiết bị gaming, khả năng duy trì nhiệt độ là yếu tố then chốt. Lenovo đã trang bị cho Legion Y70 hệ thống làm mát ba lớp bao gồm: buồng hơi (VC), kim loại lỏng và gel dẫn nhiệt. Trong đó, tấm tản nhiệt VC có kích thước lên tới 5,500mm², giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi người dùng chơi game trong thời gian dài.

Viên pin là điểm nhấn quan trọng nhất với dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 90W. Theo tuyên bố từ hãng, viên pin này có độ bền cao, giữ được trên 80% dung lượng sau nhiều năm sử dụng. Đây là những con số ấn tượng so với mặt bằng chung của phân khúc smartphone chuyên game hiện nay.

Legion Y70 sẽ có viên pin với dung lượng ấn tượng
Legion Y70 sẽ có viên pin với dung lượng ấn tượng

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Lenovo Legion Y70

Thông sốChi tiết dự kiến
Màn hình6.8 inch, 2K, 144Hz
Vi xử lýQualcomm Snapdragon 8 Gen 5
Hệ thống tản nhiệtVC 5,500mm², Kim loại lỏng, Gel dẫn nhiệt
Dung lượng pin8,000 mAh
Công suất sạc90W
Chất liệuKhung nhôm, mặt lưng kính nhám

Thiết kế và hệ sinh thái đi kèm

Lenovo Legion Y70 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Legion với khung nhôm chắc chắn và mặt lưng kính nhám, mang lại cảm giác cầm nắm đầm tay. Thiết bị dự kiến ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là đen và bạc.

Sự kiện ngày 19/5 không chỉ dành riêng cho Legion Y70. Lenovo dự kiến sẽ giới thiệu thêm một loạt thiết bị mới trong hệ sinh thái của mình bao gồm máy tính bảng, máy tính xách tay và thiết bị màn hình gập mới. Sự quay trở lại của thương hiệu Legion lần này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của hãng trong việc chinh phục cộng đồng game thủ toàn cầu.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              Lenovo Legion Y70: Smartphone gaming trở lại với pin 8000 mAh và chip Snapdragon 8 Gen 5
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO