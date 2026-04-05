Lenovo Legion Y70: Smartphone gaming trở lại với pin 8000 mAh và chip Snapdragon 8 Gen 5 Lenovo chuẩn bị hồi sinh dòng điện thoại chuyên game Legion vào ngày 19/5 tại Trung Quốc. Thiết bị gây chú ý với viên pin dung lượng lớn 8.000 mAh cùng hệ thống tản nhiệt ba lớp chuyên dụng.

Lenovo đang chuẩn bị đánh dấu sự trở lại của thương hiệu smartphone gaming Legion với mẫu thiết kế mới mang tên Lenovo Legion Y70. Sản phẩm đã được xác nhận sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 19/5 tới đây, hứa hẹn mang đến những thông số kỹ thuật mạnh mẽ nhằm cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc flagship gaming cao cấp.

Lenovo Legion Y70 sẽ ra mắt vào ngày 19/5 với cấu hình phần cứng ấn tượng

Cấu hình phần cứng và khả năng hiển thị vượt trội

Dựa trên các thông tin rò rỉ, Lenovo Legion Y70 được trang bị màn hình phẳng kích thước 6.8 inch. Điểm đáng chú ý nằm ở độ phân giải 2K kết hợp cùng tần số quét 144Hz, cung cấp khả năng hiển thị sắc nét và mượt mà cho các tác vụ đồ họa nặng. Dù sở hữu độ phân giải cao, Lenovo khẳng định màn hình này đã được tối ưu hóa để đảm bảo tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Về sức mạnh xử lý, máy dự kiến sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 5 từ Qualcomm. Việc tích hợp dòng chip đời mới cho thấy tham vọng của Lenovo trong việc đưa Legion Y70 trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm như RedMagic hay ROG Phone. Đây là bước đi chiến lược nhằm định vị lại vị thế của hãng trên thị trường điện thoại chuyên game vốn đang sôi động trở lại.

Mẫu điện thoại chuyên game mới của Lenovo có cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Công nghệ tản nhiệt ba lớp và hiệu suất pin

Đối với một thiết bị gaming, khả năng duy trì nhiệt độ là yếu tố then chốt. Lenovo đã trang bị cho Legion Y70 hệ thống làm mát ba lớp bao gồm: buồng hơi (VC), kim loại lỏng và gel dẫn nhiệt. Trong đó, tấm tản nhiệt VC có kích thước lên tới 5,500mm², giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi người dùng chơi game trong thời gian dài.

Viên pin là điểm nhấn quan trọng nhất với dung lượng 8.000 mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 90W. Theo tuyên bố từ hãng, viên pin này có độ bền cao, giữ được trên 80% dung lượng sau nhiều năm sử dụng. Đây là những con số ấn tượng so với mặt bằng chung của phân khúc smartphone chuyên game hiện nay.

Legion Y70 sẽ có viên pin với dung lượng ấn tượng

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Lenovo Legion Y70

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.8 inch, 2K, 144Hz Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Hệ thống tản nhiệt VC 5,500mm², Kim loại lỏng, Gel dẫn nhiệt Dung lượng pin 8,000 mAh Công suất sạc 90W Chất liệu Khung nhôm, mặt lưng kính nhám

Thiết kế và hệ sinh thái đi kèm

Lenovo Legion Y70 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Legion với khung nhôm chắc chắn và mặt lưng kính nhám, mang lại cảm giác cầm nắm đầm tay. Thiết bị dự kiến ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là đen và bạc.

Sự kiện ngày 19/5 không chỉ dành riêng cho Legion Y70. Lenovo dự kiến sẽ giới thiệu thêm một loạt thiết bị mới trong hệ sinh thái của mình bao gồm máy tính bảng, máy tính xách tay và thiết bị màn hình gập mới. Sự quay trở lại của thương hiệu Legion lần này cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của hãng trong việc chinh phục cộng đồng game thủ toàn cầu.