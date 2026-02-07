Lenovo Legion Y700 Infinite: Bước tiến mới với màn hình OLED và kết nối 5G Dòng máy tính bảng chơi game nhỏ gọn của Lenovo sắp đón nhận bản nâng cấp đắt giá với tấm nền OLED và hỗ trợ 5G, hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký của RedMagic và iPad mini.

Phân khúc máy tính bảng chơi game kích thước nhỏ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của những thông tin rò rỉ mới nhất về thế hệ Legion tiếp theo từ Lenovo. Sau khi xuất hiện tại lễ hội trò chơi G-Fusion ở Shenzhen, mẫu máy tính bảng này được kỳ vọng sẽ mang đến những nâng cấp mang tính bước ngoặt cho dòng sản phẩm chuyên game của hãng.

Máy tính bảng Legion mới dự kiến sẽ ra mắt với tên gọi Legion Y700 Infinite.

Sự xuất hiện của Legion Y700 Infinite: OLED và 5G là điểm nhấn

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, mẫu máy tính bảng mới dự kiến mang tên Legion Y700 Infinite sẽ là biến thể thứ tư trong dòng Legion mà Lenovo giới thiệu trong năm nay. Điểm khác biệt lớn nhất so với các phiên bản tiền nhiệm, bao gồm cả Legion Tab Gen 5 hiện đang có giá khoảng 699,99 USD, chính là sự thay đổi về công nghệ màn hình và khả năng kết nối.

Cụ thể, Legion Y700 Infinite sẽ được trang bị tấm nền OLED thay vì LCD truyền thống. Việc chuyển sang OLED không chỉ mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu sắc rực rỡ hơn mà còn giúp tối ưu hóa tốc độ phản hồi – một yếu tố sống còn đối với game thủ. Bên cạnh đó, máy sẽ tích hợp modem 5G, cho phép người dùng duy trì kết nối tốc độ cao ngay cả khi không có Wi-Fi, điều mà nhiều mẫu tablet chơi game hiện nay vẫn còn thiếu sót.

Máy tính bảng nhỏ gọn mới của Lenovo được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình OLED.

Cuộc đua máy tính bảng chơi game nhỏ gọn đang nóng dần

Lenovo không đơn độc trong cuộc đua này. Thị trường đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ lớn. RedMagic vừa công bố Gaming Tablet 5 Pro (dự kiến ra mắt quốc tế với tên gọi RedMagic Astra 2) sở hữu màn hình OLED tần số quét lên tới 185Hz, nhưng lại thiếu kết nối 5G. Đây chính là kẽ hở để Lenovo Legion Y700 Infinite tạo ra lợi thế cạnh tranh riêng biệt.

Ngoài ra, các thương hiệu khác cũng đang rục rịch gia nhập cuộc chơi:

iQOO: Thương hiệu con của Vivo đang phát triển một mẫu máy tính bảng nhỏ gọn, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Thương hiệu con của Vivo đang phát triển một mẫu máy tính bảng nhỏ gọn, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay. Apple: Các báo cáo cho thấy iPad mini thế hệ mới cũng sẽ được nâng cấp lên màn hình OLED trong năm nay, chấm dứt kỷ nguyên của tấm nền LCD trên dòng tablet nhỏ nhất của "Táo khuyết".

Dưới đây là bảng so sánh sơ bộ dựa trên các thông tin rò rỉ hiện có:

Đặc điểm Lenovo Legion Y700 Infinite RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Loại màn hình OLED OLED Tần số quét Chưa xác định 185Hz Kết nối 5G Có Không Thời điểm ra mắt Tháng 08/2026 Đã công bố

Kỳ vọng về mức giá và ngày ra mắt

Với việc bổ sung màn hình OLED đắt đỏ và modem 5G, giới phân tích dự đoán Legion Y700 Infinite sẽ có mức giá cao hơn đáng kể so với các phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đối với nhóm khách hàng đam mê công nghệ và game thủ chuyên nghiệp, đây là một sự đầu tư xứng đáng để có được trải nghiệm giải trí không giới hạn.

Lenovo đã xác nhận một biến thể của dòng Legion sẽ ra mắt vào tháng 8 tới. Với những chi tiết vừa lộ diện, khả năng cao đây chính là thời điểm Legion Y700 Infinite chính thức trình làng, mở ra một tiêu chuẩn mới cho máy tính bảng chơi game Android trong tương lai gần.