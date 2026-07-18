Lenovo Legion Y700 Infinite: Hệ thống tản nhiệt khổng lồ cho chip Snapdragon 8 Elite ép xung Tablet gaming Legion Y700 Infinite sở hữu buồng hơi 15.000mm² cùng cấu trúc tản nhiệt trung tâm, giúp tối ưu hiệu năng chip Snapdragon 8 Elite 4,74GHz và giữ mát khu vực cầm nắm.

Lenovo đang chuẩn bị ra mắt mẫu máy tính bảng chơi game chuyên dụng mới nhất mang tên Legion Y700 Infinite vào tháng 8 tới. Đây được xem là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ và nhỏ gọn hơn của dòng Legion Y700 (hay Legion Tab Gen 5 tại thị trường quốc tế). Điểm nhấn quan trọng nhất trên thiết bị này chính là sự kết hợp giữa vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 được ép xung cực đại và hệ thống tản nhiệt buồng hơi (Vapor Chamber - VC) có kích thước lên tới 15.000mm².

Cấu trúc tản nhiệt Qiankun thế hệ thứ ba

Để duy trì hiệu năng cho con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 được ép xung lên tốc độ 4,74GHz, Lenovo đã trang bị hệ thống tản nhiệt Qiankun thế hệ thứ ba. Với diện tích buồng hơi 15.000mm², hệ thống này bao phủ tới 63,5% không gian bên trong thân máy, đảm bảo khả năng thoát nhiệt nhanh chóng cho các linh kiện tiêu thụ nhiều điện năng.

Hệ thống tản nhiệt Qiankun thế hệ thứ ba trên Legion Y700 Infinite với buồng hơi 15.000mm².

Mặc dù diện tích 15.000mm² nhỏ hơn một chút so với mức 17.353mm² trên phiên bản Legion Tab Gen 5 tiêu chuẩn, nhưng cấu trúc của Y700 Infinite đã được tối ưu hóa hoàn toàn mới. Lenovo tập trung vào việc xử lý các điểm nóng cục bộ phát sinh từ vi xử lý có xung nhịp cao, giúp thiết bị không bị giảm xung (thermal throttling) khi xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài.

Thiết kế trung tâm giúp tối ưu trải nghiệm cầm nắm

Một đột phá khác trong thiết kế của Legion Y700 Infinite là kiến trúc tản nhiệt thụ động đặt ở chính giữa máy. Bằng cách di chuyển vị trí của vi xử lý vào trung tâm thân máy, Lenovo đã tách biệt nguồn nhiệt chính khỏi khu vực mà người dùng thường xuyên cầm nắm khi chơi game theo chiều ngang.

Sơ đồ bố trí linh kiện bên trong với vi xử lý đặt ở trung tâm để giảm nhiệt độ tại khu vực tay cầm.

Theo dữ liệu từ nhà sản xuất, thiết kế này giúp khu vực tay cầm mát hơn 4°C so với các mẫu điện thoại trang bị cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 nhưng sử dụng hệ thống tản nhiệt chủ động. Điều này giải quyết bài toán khó về nhiệt độ trên các thiết bị gaming nhỏ gọn, nơi diện tích tản nhiệt thường bị hạn chế.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Bên cạnh hệ thống tản nhiệt, Legion Y700 Infinite còn sở hữu cấu hình phần cứng thuộc hàng mạnh nhất thị trường máy tính bảng Android hiện nay. Thiết bị sử dụng bộ nhớ RAM LPDDR5T và bộ lưu trữ UFS 4.1 Pro, mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội.

Thông số Chi tiết cấu hình dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Ép xung 4,74GHz) Màn hình 8 inch OLED, tần số quét cao Bộ nhớ RAM Tối đa 24GB LPDDR5T Lưu trữ Tối đa 1TB UFS 4.1 Pro Camera sau 50MP kèm vòng đèn LED RGB Kết nối 5G, hỗ trợ SIM kép

Việc chuyển đổi từ màn hình IPS LCD 8,8 inch trên bản tiêu chuẩn sang màn hình OLED 8 inch trên bản Infinite không chỉ giúp tăng độ tương phản và màu sắc mà còn giúp máy trở nên gọn gàng hơn. Lenovo dự kiến sẽ chính thức trình làng sản phẩm này tại Trung Quốc vào tháng tới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.