Lenovo Legion Y700 Infinite: Tablet chơi game đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Elite ép xung Lenovo xác nhận mẫu máy tính bảng Legion Y700 Infinite sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản đặc biệt với xung nhịp tối đa lên tới 4,74GHz và màn hình OLED.

Lenovo vừa chính thức xác nhận cấu hình chi tiết của mẫu máy tính bảng chơi game nhỏ gọn thế hệ mới mang tên Legion Y700 Infinite. Đây được xem là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ từ dòng Y700 Gen 5 hiện tại, không chỉ bổ sung kết nối di động mà còn sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu thị trường phần cứng di động.

Mẫu Legion Y700 Infinite sắp tới sẽ được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 bản đặc biệt

Điểm đáng chú ý nhất trên Legion Y700 Infinite chính là việc trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Tuy nhiên, đây không phải là phiên bản tiêu chuẩn. Lenovo nhấn mạnh rằng vi xử lý này đã được tinh chỉnh với xung nhịp CPU tối đa đạt 4,74GHz, tương đương với biến thể "Leading Version" hoặc phiên bản "for Galaxy" thường thấy trên các dòng flagship cao cấp nhất.

Việc đẩy xung nhịp lên mức cực cao hứa hẹn mang lại khả năng xử lý các tựa game đồ họa nặng một cách mượt mà hơn. Tuy nhiên, giới phân tích kỹ thuật cũng đặt ra dấu hỏi về khả năng kiểm soát nhiệt độ. Để so sánh, đối thủ RedMagic Astra 2 sử dụng phiên bản chip tiêu chuẩn nhưng đi kèm hệ thống quạt tản nhiệt chủ động. Nếu Lenovo không trang bị một giải pháp tản nhiệt đủ tốt, hiệu năng thực tế của Legion Y700 Infinite có thể bị ảnh hưởng do hiện tượng quá nhiệt (thermal throttling).

Lenovo xác nhận SoC ép xung cho máy tính bảng sắp ra mắt.

Hệ thống lưu trữ và bộ nhớ tốc độ cao

Để tối ưu hóa sức mạnh của CPU, Lenovo đã tích hợp những chuẩn bộ nhớ mới nhất hiện nay. Máy sẽ sử dụng RAM LPDDR5T kết hợp cùng bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 phiên bản "Pro". Các thành phần này đều được tinh chỉnh để đạt hiệu suất tối đa, giúp rút ngắn thời gian nạp game và tăng tốc độ phản hồi của hệ thống.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của thiết bị dựa trên các thông tin đã công bố:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (SoC) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Leading Version) Xung nhịp tối đa 4,74GHz Bộ nhớ RAM LPDDR5T Bộ nhớ trong UFS 4.1 "Pro" Màn hình OLED (Nâng cấp từ LCD trên bản cũ) Kết nối 5G, Wi-Fi

Thiết kế và các tính năng bổ trợ

Legion Y700 Infinite dự kiến sẽ chuyển sang sử dụng tấm nền OLED, một sự nâng cấp đáng giá so với màn hình LCD trên thế hệ tiền nhiệm. Sự thay đổi này không chỉ mang lại màu sắc rực rỡ, độ tương phản sâu mà còn giúp thiết bị mỏng nhẹ hơn.

Về ngoại hình, các hình ảnh rò rỉ cho thấy máy có thiết kế hiện đại với cụm camera được đặt ở phía trên. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở mặt lưng với vòng đèn RGB bao quanh camera sau, một đặc trưng thường thấy trên các thiết bị chuyên game của Lenovo. Bên cạnh đó, việc bổ sung khe cắm SIM hỗ trợ kết nối 5G giúp người dùng có thể chơi game trực tuyến ở bất cứ đâu thay vì chỉ phụ thuộc vào Wi-Fi như các phiên bản trước.

Thời điểm ra mắt

Theo kế hoạch, Lenovo sẽ chính thức trình làng mẫu máy tính bảng chơi game nhỏ gọn này tại thị trường Trung Quốc vào tháng 08/2026. Phiên bản quốc tế dự kiến sẽ được giới thiệu ngay sau đó. Với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế chuyên biệt cho game thủ, Legion Y700 Infinite được kỳ vọng sẽ là đối thủ nặng ký của RedMagic Astra 2 trong phân khúc tablet gaming cỡ nhỏ.