Lenovo Legion Y700 Infinite: Tablet gaming 5G sở hữu 24GB RAM và chip Snapdragon ép xung Lenovo sắp trình làng mẫu máy tính bảng chuyên game Legion Y700 Infinite với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung và màn hình OLED. Thiết bị gây ấn tượng nhờ hỗ trợ kết nối 5G cùng tùy chọn bộ nhớ RAM lên tới 24GB.

Lenovo đang chuẩn bị làm mới phân khúc máy tính bảng chơi game cỡ nhỏ với sự xuất hiện của Legion Y700 Infinite. Đây được xem là phiên bản nâng cấp toàn diện, tập trung vào khả năng kết nối di động và hiệu suất xử lý vượt trội để cạnh tranh trong thị trường thiết bị cầm tay chuyên dụng.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung

Điểm nhấn lớn nhất trên Legion Y700 Infinite chính là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Theo các nguồn tin rò rỉ, Lenovo sẽ sử dụng phiên bản ép xung đặc biệt, cho phép xung nhịp CPU đạt mức tối đa lên đến 4,74 GHz. Mức hiệu năng này hứa hẹn giúp thiết bị xử lý mượt mà mọi tựa game AAA di động nặng nhất hiện nay mà không gặp hiện tượng nghẽn cổ chai.

The Legion Y700 Infinite.

Màn hình OLED và thiết kế tối ưu cho game thủ

Khác với các thế hệ trước thường sử dụng màn hình LCD, Legion Y700 Infinite được cho là sẽ trang bị tấm nền OLED kích thước khoảng 8 inch. Việc chuyển sang công nghệ OLED không chỉ mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu sắc rực rỡ mà còn giúp giảm độ trễ phản hồi, một yếu tố sống còn đối với game thủ chuyên nghiệp.

Về ngoại hình, máy dự kiến có camera trước dạng đục lỗ đặt ở chính giữa cạnh viền, tương tự phong cách của Oppo Pad Mini. Đáng chú ý, trọng lượng của máy chỉ khoảng 310g, nhẹ hơn khoảng 50g so với phiên bản Legion Tab Gen 5 hiện tại. Trọng lượng nhẹ kết hợp với kích thước nhỏ gọn giúp người dùng thoải mái hơn khi cầm chơi game trong thời gian dài.

Khả năng kết nối 5G và bộ nhớ lên đến 24GB RAM

Sự khác biệt cốt lõi của biến thể "Infinite" nằm ở khả năng hỗ trợ mạng di động. Thiết bị tích hợp khe SIM kép, hỗ trợ băng tần N79 5G, cho phép duy trì kết nối internet tốc độ cao mọi lúc mọi nơi thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Wi-Fi như các dòng tablet truyền thống.

Lenovo cũng đưa ra những tùy chọn bộ nhớ cực kỳ ấn tượng, tương đương với các dòng laptop cao cấp. Máy dự kiến có 4 cấu hình chính:

12GB RAM / 256GB bộ nhớ trong

16GB RAM / 512GB bộ nhớ trong

24GB RAM / 512GB bộ nhớ trong

24GB RAM / 1TB bộ nhớ trong

Thông số kỹ thuật dự kiến của Lenovo Legion Y700 Infinite

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ép xung 4,74 GHz) Màn hình OLED ~8 inch, thiết kế đục lỗ RAM Tối đa 24GB Bộ nhớ trong Tối đa 1TB Kết nối 5G (Băng tần N79), Dual-SIM Camera sau 50MP Trọng lượng ~310g Tính năng khác Đèn RGB mặt lưng

Dự kiến, Lenovo Legion Y700 Infinite sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8/2026. Với cấu hình mạnh mẽ và thiết kế tối ưu cho di động, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc tablet chơi game cao cấp.