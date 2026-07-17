Lenovo Legion Y700 Infinite: Tablet gaming 5G với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và RAM 24GB Lenovo Legion Y700 Infinite sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung 4.74 GHz, kết nối 5G và tùy chọn RAM lên tới 24GB cho game thủ chuyên nghiệp.

Lenovo Legion Y700 Infinite là mẫu máy tính bảng gaming cao cấp dự kiến ra mắt vào tháng 8/2026. Thiết bị gây chú ý với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung 4.74 GHz, RAM tối đa 24GB và tích hợp kết nối 5G tốc độ cao.

Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 ép xung

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Lenovo Legion Y700 Infinite chính là hiệu năng xử lý. Lenovo đã trang bị phiên bản ép xung đặc biệt của con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đẩy xung nhịp CPU tối đa lên đến 4.74 GHz. Đây là mức xung nhịp vượt trội, hứa hẹn khả năng xử lý đồ họa mượt mà cho các tựa game AAA nặng nhất trên nền tảng di động.

Lenovo Legion Y700 Infinite dự kiến sẽ chính thức trình làng tại thị trường Trung Quốc vào tháng 8 năm 2026

Việc tối ưu hóa xung nhịp không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý mà còn cho thấy tham vọng của Lenovo trong việc định hình lại tiêu chuẩn hiệu năng trên tablet gaming. Với cấu hình này, thiết bị có thể duy trì tốc độ khung hình cao ổn định trong thời gian dài, đáp ứng nhu cầu khắt khe của các game thủ chuyên nghiệp.

Kết nối 5G và tính linh động cho game thủ di động

Khác với các phiên bản tiền nhiệm thường chỉ hỗ trợ Wi-Fi, Legion Y700 Infinite đánh dấu bước tiến mới với khả năng hỗ trợ mạng di động. Máy tích hợp tính năng chờ hai SIM (dual-SIM standby) và tương thích với băng tần N79 5G. Điều này cho phép người dùng duy trì kết nối internet tốc độ cao ngay cả khi đang di chuyển, không còn phụ thuộc vào mạng Wi-Fi cố định.

Lenovo Legion Y700 Infinite sẽ được tích hợp tính năng chờ hai SIM (dual-SIM standby) và tương thích hoàn hảo với băng tần N79 5G

Bên cạnh kết nối, trọng lượng của thiết bị cũng được cải thiện đáng kể. Legion Y700 Infinite chỉ nặng khoảng 310g, nhẹ hơn 50g so với dòng Legion Tab Gen 5. Trọng lượng nhẹ kết hợp với kích thước nhỏ gọn giúp giảm mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với thiết bị chuyên dụng để chơi game.

Màn hình OLED và các tùy chọn bộ nhớ khổng lồ

Về khả năng hiển thị, máy được trang bị tấm nền OLED kích thước khoảng 8 inch, mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu sắc sống động. Thiết kế mặt trước sử dụng camera selfie đục lỗ đặt ở vị trí trung tâm, tối ưu không gian hiển thị cho người dùng.

Legion Y700 Infinite được cho là có trọng lượng rơi vào khoảng 310g

Đáng chú ý, Lenovo cung cấp tới 4 tùy chọn cấu hình bộ nhớ, trong đó phiên bản cao cấp nhất sở hữu RAM 24GB và bộ nhớ trong 1TB. Dung lượng RAM này tương đương với các dòng laptop gaming hiện nay, đảm bảo khả năng đa nhiệm và xử lý dữ liệu cực nhanh. Ngoài ra, máy còn sở hữu camera sau 50MP và hệ thống đèn LED RGB đặc trưng của dòng Legion.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Lenovo Legion Y700 Infinite