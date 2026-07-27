Lenovo mở bán toàn cầu ThinkPad T14s Gen 7 dùng chip Snapdragon X2 Elite và RAM 32 GB Lenovo chính thức mở bán ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản Snapdragon X2 trên toàn cầu với trọng lượng nhẹ 1,19 kg, RAM LPDDR5X-9600 cùng pin 58 Wh ấn tượng.

Sau khi ra mắt tại một số thị trường như Bắc Mỹ vào giữa tháng 7, Lenovo đã chính thức mở bán dòng máy tính xách tay ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 trên phạm vi toàn cầu. Mẫu laptop 14 inch này nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ chỉ 1,19 kg, hiệu năng tối ưu và khả năng tiết kiệm điện vượt trội so với phiên bản chạy vi xử lý AMD ra mắt trước đó.

ThinkPad T14s Gen 7 phiên bản chip Snapdragon X2 có trọng lượng nhẹ chỉ 1,19 kg.

Sức mạnh từ chip Qualcomm Snapdragon X2 và bộ nhớ LPDDR5X

Người dùng thế giới hiện có thể lựa chọn hai tùy chọn vi xử lý bao gồm Qualcomm Snapdragon X2 Plus (X2P-42-100) và Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100). Dữ liệu thử nghiệm thực tế cho thấy sự chênh lệch hiệu năng giữa hai phiên bản chip này rơi vào khoảng 20%.

Bên cạnh vi xử lý mới, ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon được trang bị chuẩn RAM LPDDR5X-9600 tốc độ cao. Phiên bản cao cấp nhất chạy Snapdragon X2 Elite đi kèm bộ nhớ RAM lên đến 32 GB. Về lưu trữ, máy sử dụng ổ cứng SSD chuẩn M.2 2242 với dung lượng khởi điểm từ 256 GB.

Tùy chọn màn hình và thời lượng pin cho công việc di động

Lenovo mang đến hai tùy chọn màn hình hiển thị kích thước 14 inch, cùng độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel và tần số quét 60 Hz trên tấm nền IPS:

Phiên bản tiêu chuẩn: Hỗ trợ cảm ứng, độ sáng tối đa 400 nits, độ phủ màu 45% NTSC.

Hỗ trợ cảm ứng, độ sáng tối đa 400 nits, độ phủ màu 45% NTSC. Phiên bản cao cấp: Không hỗ trợ cảm ứng, độ sáng đạt 500 nits, độ phủ màu đạt 100% sRGB cho khả năng tái tạo màu sắc chính xác hơn.

Điểm cải tiến đáng chú ý trên biến thể kiến trúc ARM này nằm ở khả năng tối ưu điện năng. Ở phiên bản chạy chip AMD ra mắt trước đó, thiết bị gặp phải hiện tượng tiêu thụ điện năng khá cao ở chế độ chờ (standby). Tùy chọn Snapdragon X2 giúp khắc phục nhược điểm này, cho phép viên pin 58 Wh hoạt động hiệu quả hơn trong các tác vụ hàng ngày. Máy cũng tích hợp chuẩn kết nối không dây Wi-Fi 7 hiện đại.

Thông số kỹ thuật cơ bản của ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon

Thông số Chi tiết Vi xử lý Qualcomm Snapdragon X2 Plus (X2P-42-100) / Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) RAM LPDDR5X-9600 (lên đến 32 GB) Bộ nhớ trong SSD M.2 2242 (từ 256 GB) Màn hình 14 inch IPS, 1920 x 1200 pixel, 60 Hz (Tùy chọn 400 nits cảm ứng / 500 nits 100% sRGB) Pin & Trọng lượng 58 Wh / 1,19 kg Kết nối Wi-Fi 7

Giá bán tại các thị trường

Tại Mỹ, ThinkPad T14s Gen 7 Snapdragon có giá khởi điểm 1.719 USD cho cấu hình tiêu chuẩn bao gồm chip Snapdragon X2 Plus, RAM 16 GB và SSD 256 GB. Tại thị trường châu Âu, mẫu máy này có mức giá dao động từ 2.009 EUR đến 2.280 EUR tùy quốc gia, và từ 1.909 GBP tại thị trường Anh.