Lenovo nâng cấp ThinkBook 16p G6: Sức mạnh từ Core Ultra 9 290HX Plus và RTX 5070 Lenovo cập nhật ThinkBook 16p G6 với vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus và RTX 5070 12GB VRAM, mang lại hiệu suất đồ họa vượt trội cho người dùng chuyên nghiệp.

Lenovo vừa chính thức công bố phiên bản cập nhật cho ThinkBook 16p G6, mẫu laptop 16 inch dành cho giới sáng tạo và người dùng chuyên nghiệp. Đây là bản nâng cấp đáng giá từ dòng sản phẩm từng gây ấn tượng mạnh vào cuối năm 2025, nay được trang bị cấu hình phần cứng mới nhất từ Intel và Nvidia để tối ưu hóa hiệu suất xử lý đa nhiệm và đồ họa.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ với chip Intel Arrow Lake HX

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt làm mới này là sự xuất hiện của vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Đây là dòng chip 24 nhân cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các dòng laptop gaming siêu cấp. Theo các dữ liệu điểm chuẩn, Core Ultra 9 290HX Plus hứa hẹn mang lại tốc độ xử lý vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm như Core Ultra 7 255HX hay Core Ultra 9 275HX.

The ThinkBook 16p G6 comes in a two-tone finish.

Bên cạnh tùy chọn cao cấp nhất, Lenovo cũng bổ sung phiên bản sử dụng Core Ultra 7 251HX. Dù thuộc dòng Arrow Lake HX, chip này chỉ có 18 nhân, định vị ở phân khúc giữa Core Ultra 5 235HX và Core Ultra 7 255HX. Hiệu suất đa nhân của Core Ultra 7 251HX được dự báo sẽ thấp hơn khoảng 20% so với bản Core Ultra 9 290HX Plus.

Nâng cấp đồ họa với RTX 5070 và 12GB VRAM

Về khả năng xử lý đồ họa, ThinkBook 16p G6 hiện có thêm tùy chọn card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070. Đáng chú ý, GPU này sở hữu dung lượng VRAM lên tới 12GB, tăng 50% so với thế hệ trước. Việc bổ sung bộ nhớ đồ họa sẽ hỗ trợ đắc lực cho các tác vụ render video 4K, thiết kế 3D phức tạp hoặc trải nghiệm các tựa game nặng ở thiết lập cao.

Mức điện năng tiêu thụ (TGP) của GPU được giới hạn ở ngưỡng 115W, đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tản nhiệt cho một thân máy multimedia mỏng nhẹ hơn so với laptop gaming thuần túy.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Ngoài những nâng cấp về CPU và GPU, Lenovo vẫn giữ lại những trang bị cao cấp đã làm nên thương hiệu của dòng ThinkBook 16p.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý Intel Core Ultra 9 290HX Plus (24 nhân) hoặc Core Ultra 7 251HX (18 nhân) Card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5070 12GB (TGP 115W) Màn hình 16 inch IPS, độ phân giải 3.2K, tần số quét 165Hz Bộ nhớ RAM Hỗ trợ tối đa 64 GB Lưu trữ 2 khe cắm M.2 2280 Dung lượng pin 85 Wh

Hiện tại, Lenovo vẫn chưa công bố mức giá cụ thể cũng như thời điểm mở bán chính thức cho các phiên bản cấu hình mới này. Tuy nhiên, với việc trang bị những linh kiện đầu bảng như Core Ultra 9 và RTX 5070, ThinkBook 16p G6 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc laptop workstation di động.