Lenovo ra mắt IdeaPad Slim 5 13IWC11: Laptop siêu nhẹ 1,19 kg cùng pin trụ tới 24 giờ Lenovo chính thức mở bán mẫu laptop IdeaPad Slim 5 13IWC11 mỏng nhẹ với vi xử lý Intel Wildcat Lake, màn hình 2.5K 120Hz và thời lượng pin ấn tượng lên tới 24,7 giờ.

Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu laptop 13 inch mới thuộc dòng IdeaPad Slim 5 mang mã hiệu 13IWC11 trên thị trường quốc tế, bao gồm Úc, Đông Á và Đông Nam Á. Mẫu máy máy nổi bật với thiết kế siêu di động, thời lượng pin được công bố vượt mốc 24 giờ cùng cấu hình phần cứng mới nhất từ nền tảng Intel Wildcat Lake.

Thiết kế gọn nhẹ và tùy chọn màn hình chất lượng cao

Lenovo IdeaPad Slim 5 13IWC11 được thiết kế tối ưu cho nhu cầu di chuyển linh hoạt. Thiết bị sở hữu trọng lượng nhẹ chỉ 1,19 kg cùng kích thước tổng thể đạt 295,58 x 206,95 x 14,3 mm, giúp người dùng dễ dàng mang theo trong balo hoặc túi xách hàng ngày.

IdeaPad Slim 5 13IWC11 có trọng lượng chỉ 1,19 kg.

Về khả năng hiển thị, phiên bản tiêu chuẩn của IdeaPad Slim 5 13IWC11 được trang bị màn hình IPS 13,3 inch độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel, tần số quét 60 Hz, độ sáng tối đa 400 nits và độ phủ màu 100% sRGB. Bên cạnh đó, Lenovo cung cấp thêm tùy chọn màn hình cao cấp hơn với độ phân giải 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) và tần số quét 120 Hz, duy trì cùng thông số độ sáng và độ chính xác màu sắc.

Kích thước của IdeaPad Slim 5 13IWC11 là 295,58 x 206,95 x 14,3 mm.

Hiệu năng từ chip Intel Wildcat Lake và thời lượng pin vượt trội

Bên trong IdeaPad Slim 5 13IWC11 là nền tảng vi xử lý Intel Wildcat Lake hoàn toàn mới. Người dùng có thể lựa chọn giữa cấu hình sử dụng vi xử lý Intel Core 5 320 hoặc nâng cấp lên Intel Core 7 350. Thiết bị hỗ trợ dung lượng bộ nhớ RAM tối đa 16 GB chuẩn LPDDR5X-8533. Về không gian lưu trữ, máy xuất xưởng với ổ cứng SSD M.2 2242 dung lượng lên đến 1 TB, đồng thời tích hợp sẵn một khe cắm M.2 2280 bổ sung giúp mở rộng dung lượng khi cần thiết.

Đáng chú ý, chiếc laptop này mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng nhờ viên pin dung lượng 54,7 Wh. Theo thử nghiệm chính thức từ nhà sản xuất, máy có thể phát video nội bộ độ phân giải 1080p liên tục trong 24,7 giờ ở độ sáng 150 nits. Máy cũng hỗ trợ kết nối không dây lên đến chuẩn Wi-Fi 6E.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Lenovo IdeaPad Slim 5 13IWC11

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core 5 320 / Core 7 350 (Wildcat Lake) RAM Tối đa 16 GB LPDDR5X-8533 Lưu trữ Tối đa 1 TB M.2 2242 SSD (có thêm 1 khe M.2 2280) Màn hình 13,3 inch IPS (Tùy chọn: 1200p 60Hz hoặc 1600p 120Hz), 400 nits, 100% sRGB Dung lượng pin 54,7 Wh (phát video liên tục tới 24,7 giờ) Trọng lượng & Kích thước 1,19 kg | 295,58 x 206,95 x 14,3 mm Kết nối không dây Wi-Fi 6E

Giá bán và định vị thị trường

Hiện tại, Lenovo IdeaPad Slim 5 13IWC11 đã bắt đầu lên kệ tại các thị trường Úc, Đông Á và Đông Nam Á. Mức giá khởi điểm cho phiên bản chạy chip Core 5 320 tại Úc là 2.229 AUD, tại Hồng Kông là 9.850 HKD, tại Malaysia là 5.401 MYR và tại Singapore là 1.681 SGD (tương đương khoảng 1.302 USD). Với tầm giá và thiết kế mỏng nhẹ này, sản phẩm cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc laptop di động cao cấp tương tự các dòng máy như MacBook Air.