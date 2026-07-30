Lenovo ra mắt laptop IdeaPad Slim 3 14-inch dùng chip Intel Wildcat Lake pin 21 giờ Lenovo vừa mở bán phiên bản IdeaPad Slim 3 14IWC11 trên thị trường quốc tế với vi xử lý Intel Wildcat Lake, RAM tối đa 32 GB DDR5 và thời lượng pin đạt hơn 21 giờ.

Lenovo vừa chính thức mở rộng dòng máy tính xách tay phổ thông với việc ra mắt mẫu IdeaPad Slim 3 14IWC11 màn hình 14 inch trên thị trường quốc tế. Đây là phiên bản nhỏ gọn hơn của biến thể 15 inch ra mắt trước đó, nổi bật nhờ trang bị dòng vi xử lý Intel Wildcat Lake, tối đa 32 GB RAM và thời lượng pin hoạt động liên tục vượt mốc 20 giờ.

Cấu hình linh hoạt với vi xử lý Intel Wildcat Lake

Ở cấu hình tiêu chuẩn, IdeaPad Slim 3 14IWC11 tích hợp các tùy chọn vi xử lý Intel bao gồm Core 3 304, Core 5 315 hoặc Core 5 320 đi kèm 8 GB RAM. Đối với những người dùng có nhu cầu xử lý công việc nặng hơn, Lenovo cung cấp khả năng tùy chỉnh lên phiên bản vi xử lý Core 7 350 mạnh mẽ hơn tại một số thị trường nhất định.

Bên cạnh vi xử lý, thiết bị hỗ trợ tối đa 32 GB RAM chuẩn DDR5-5600 tốc độ cao và dung lượng lưu trữ SSD đạt mức 1 TB. Cấu hình này giúp máy tối ưu hiệu suất làm việc đa nhiệm và đảm bảo hiệu quả năng lượng trên từng watt điện tiêu thụ.

The IdeaPad Slim 3 14IWC11 should eventually be available with an optional OLED display.

Tùy chọn dung lượng pin và hiển thị

Mẫu laptop 14 inch mới của Lenovo đi kèm bộ pin mặc định có dung lượng 50 Wh. Tuy nhiên, người dùng có thể lựa chọn nâng cấp lên viên pin 60 Wh. Theo thử nghiệm phát video nội bộ độ phân giải 1080p ở độ sáng 150 nits, viên pin 50 Wh cung cấp thời lượng sử dụng đạt khoảng 19 giờ, trong khi phiên bản pin 60 Wh đạt tới 21 giờ hoạt động liên tục.

Về khả năng hiển thị, IdeaPad Slim 3 14IWC11 hiện trang bị màn hình chuẩn IPS. Theo thông tin từ nhà sản xuất, thiết bị hứa hẹn sẽ bổ sung thêm tùy chọn màn hình OLED trong thời gian tới nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao hơn.

Bảng thông số kỹ thuật Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý (CPU) Intel Core 3 304 / Core 3 315 / Core 5 315 / Core 5 320 / Core 7 350 (Wildcat Lake) Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB DDR5-5600 Lưu trữ SSD Tối đa 1 TB Màn hình 14 inch IPS (Tùy chọn OLED trong tương lai) Dung lượng Pin 50 Wh (19 giờ) hoặc 60 Wh (21 giờ)

Giá bán và lộ trình phát hành toàn cầu

Hiện tại, IdeaPad Slim 3 14IWC11 đã bắt đầu được phân phối tại Úc, Đông Á, Đông Nam Á, Vương quốc Anh và một số khu vực thuộc Châu Âu. Dữ liệu từ hệ thống PSREF của Lenovo cho thấy một đợt phát hành toàn cầu quy mô hơn sẽ được triển khai muộn hơn trong năm nay.

Mức giá khởi điểm của sản phẩm có sự chênh lệch đáng kể tùy theo thị trường: