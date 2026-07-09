Lenovo ra mắt máy tính AIO Yoga i Aura Edition: Chip Intel Panther Lake và màn hình OLED 1.000 nits Lenovo Yoga AIO i Aura Edition sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Intel Core Ultra X7 358H, card đồ họa Arc B390 và màn hình 4K 165Hz, là đối thủ nặng ký của iMac.

Lenovo vừa chính thức phát hành mẫu máy tính để bàn All-in-One (AIO) mới nhất của mình trên phạm vi toàn cầu với tên gọi Yoga AIO i Aura Edition (Gen 11). Đây là giải pháp thay thế mạnh mẽ cho dòng iMac, kết hợp giữa màn hình OLED tần số quét cao và bộ vi xử lý Intel Panther Lake thế hệ mới nhất cùng hệ thống đồ họa rời tích hợp ấn tượng.

Lenovo Yoga AIO i Aura Edition sở hữu thiết kế chân đế cố định và kiểu dáng độc đáo.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake và đồ họa Arc B390

Trái tim của Yoga AIO i Aura Edition là bộ vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H thuộc dòng Panther Lake. Đây là con chip 16 nhân, kết hợp giữa 4 nhân hiệu năng cao (Cougar Cove P-Cores), 8 nhân tiết kiệm điện (Darkmont E-Cores) và thêm 4 nhân Darkmont E-Cores hoạt động ở xung nhịp thấp hơn để tối ưu hóa điện năng tiêu thụ.

Đi kèm với CPU là nhân đồ họa tích hợp Intel Arc B390 mạnh mẽ với 12 nhân Xe3. Cấu hình này cho phép máy xử lý tốt các tựa game AAA ở độ phân giải 1080p, thậm chí là 1440p trong một số trường hợp. Hiệu suất của máy còn được củng cố bởi 32 GB RAM LPDDR5X chạy ở tốc độ cực cao 9.600 MT/s và ổ cứng SSD M.2 2280 dung lượng 1 TB.

Màn hình OLED 4K với độ sáng vượt trội

Điểm nhấn lớn nhất về ngoại hình của máy chính là màn hình OLED 32 inch độ phân giải 4K. Tấm nền này hỗ trợ tần số quét lên tới 165 Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà không chỉ trong công việc đồ họa mà còn cả giải trí. Độ sáng tiêu chuẩn (SDR) của màn hình đạt 225 nits, nhưng có thể đẩy lên mức tối đa 1.000 nits khi hiển thị nội dung HDR, đảm bảo độ tương phản sâu và màu sắc rực rỡ.

Sản phẩm được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với dòng iMac của Apple.

So sánh thông số kỹ thuật và định giá

Trong khi Apple iMac phiên bản chip M4 với 24 GB RAM có giá khoảng gần 2.000 USD, Lenovo Yoga AIO i Aura Edition hướng tới phân khúc cao cấp hơn với mức giá niêm yết 3.097,99 USD tại thị trường Mỹ. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) Intel Core Ultra X7 358H (16 nhân) Đồ họa (GPU) Intel Arc B390 (12 nhân Xe3) Bộ nhớ RAM 32 GB LPDDR5X (9.600 MT/s) Lưu trữ 1 TB SSD M.2 2280 Màn hình 32 inch 4K OLED, 165 Hz Độ sáng tối đa 1.000 nits (HDR)

Hiện tại, Lenovo đang bán sản phẩm này với một tùy chọn cấu hình duy nhất tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, tại các thị trường như Úc và Châu Âu, người dùng có thể có thêm các tùy chọn tùy chỉnh khác. Tại Canada, thiết bị vẫn đang trong tình trạng sắp ra mắt và chưa có giá chính thức.