Lenovo ra mắt máy tính nguyên khối ThinkCentre X AIO Aura Edition với màn hình tỷ lệ 16:18 và đồ họa Intel Arc B390 Lenovo chính thức thương mại hóa toàn cầu mẫu máy tính tất cả trong một ThinkCentre X AIO Aura Edition, gây chú ý với màn hình tỷ lệ 16:18 cùng vi xử lý Intel tích hợp đồ họa Arc B390.

Lenovo vừa chính thức mở rộng phạm vi phân phối mẫu máy tính tất cả trong một (All-in-One) ThinkCentre X AIO Aura Edition ra thị trường toàn cầu. Từng được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES), dòng máy tính để bàn này tạo sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ trên thị trường nhờ tỷ lệ màn hình độc đáo cùng cấu hình trang bị vi xử lý Intel tích hợp nhân đồ họa Arc B390.

ThinkCentre X AIO Aura Edition là một trong những thiết bị máy tính nguyên khối sở hữu thiết kế độc đáo của Lenovo.

Màn hình tỷ lệ 16:18 tối ưu không gian làm việc theo chiều dọc

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên ThinkCentre X AIO Aura Edition nằm ở tấm nền hiển thị. Thay vì sử dụng các tỷ lệ chuẩn như 16:9 hay 16:10 phổ biến trên thị trường, Lenovo trang bị cho máy màn hình IPS kích thước 27,6 inch với độ phân giải 2.560 x 2.880 pixel, tạo ra tỷ lệ khung hình 16:18.

Thiết kế này cung cấp diện tích hiển thị tương đương hai màn hình kích thước A4 xếp chồng lên nhau theo chiều dọc, hỗ trợ tối đa cho người dùng làm việc với dữ liệu dài, lập trình hoặc mở đồng thời hai cửa sổ ứng dụng mà không bị giới hạn không gian. Về mặt thông số màu sắc, màn hình đạt độ phủ màu 98% DCI-P3, độ sáng tối đa 300 nits và tần số quét 60 Hz.

Sức mạnh từ vi xử lý Intel và đồ họa tích hợp Arc B390

Bên trong thiết kế nguyên khối, Lenovo cung cấp hai tùy chọn cấu hình phần cứng. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 5 325, trong khi phiên bản cao cấp hơn trang bị Intel Core Ultra X7 368H. Phiên bản Core Ultra X7 368H sở hữu số lượng nhân CPU gấp đôi, mang lại hiệu năng tính toán cao hơn khoảng một phần ba trong các bài kiểm tra thực tế.

Đáng chú ý, phiên bản Core Ultra X7 368H là biến thể duy nhất tích hợp nhân đồ họa Intel Arc B390. Sự nâng cấp này tạo ra khoảng cách hiệu năng đồ họa đáng kể so với nhân đồ họa tiêu chuẩn trên bản Core Ultra 5 325, giúp máy xử lý tốt các tác vụ dựng hình và đồ họa bán chuyên.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 27,6 inch IPS, 2.560 x 2.880 pixel, 16:18, 98% DCI-P3, 300 nits, 60 Hz Vi xử lý Intel Core Ultra 5 325 / Intel Core Ultra X7 368H Đồ họa Intel Arc B390 (trên bản Core Ultra X7 368H) Bộ nhớ RAM 16 GB LPDDR5X Lưu trữ Tối đa 2 TB PCIe Gen 5 SSD, hỗ trợ thêm 1 khe M.2 2280

Khả năng lưu trữ và giá bán tại các thị trường

Về bộ nhớ, ThinkCentre X AIO Aura Edition được trang bị 16 GB RAM LPDDR5X tại hầu hết các thị trường. Thiết bị hỗ trợ dung lượng lưu trữ SSD PCIe Gen 5 tối đa 2 TB, đồng thời tích hợp thêm một khe cắm M.2 2280 thứ hai giúp người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng khi cần thiết.

Mẫu máy tính này hiện đã được phân phối tại Úc, Đông Á, Đông Nam Á và phần lớn các quốc gia Châu Âu. Mức giá khởi điểm ghi nhận tại thị trường Úc là 2.820 AUD (~2.655 USD), tại khu vực Châu Âu dao động từ 2.113 EUR đến 2.661 EUR, tại Anh là 1.933 GBP và tại Singapore là 3.028 SGD. Thị trường Bắc Mỹ dự kiến sẽ sớm nhận được thông tin mở bán trong thời gian tới.