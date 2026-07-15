Lenovo ra mắt ThinkCentre Neo 50a Gen 6: Đối thủ giá rẻ của iMac trang bị chip Intel Lunar Lake Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 6 là mẫu máy tính All-in-One mới nhất sử dụng chip Intel Lunar Lake, sở hữu màn hình 100Hz và mức giá từ 1.058 USD để cạnh tranh với iMac.

Lenovo vừa chính thức làm mới dòng máy tính All-in-One (AIO) với sự xuất hiện của ThinkCentre Neo 50a Gen 6. Điểm nhấn lớn nhất của thế hệ này là việc chuyển sang sử dụng kiến trúc chip Intel Lunar Lake mới nhất, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý và đồ họa tích hợp vượt trội trong một thiết kế tối giản, hướng đến phân khúc người dùng văn phòng và doanh nghiệp muốn tìm kiếm giải pháp thay thế iMac với chi phí thấp hơn.

ThinkCentre Neo 50a Gen 6 AIO PC hướng tới mục tiêu trở thành giải pháp thay thế hợp túi tiền cho iMac.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Lunar Lake

Thay vì tiếp tục sử dụng dòng chip Raptor Lake như trên thế hệ Gen 5 (Core i5-13420H và Core i7-13620H), Lenovo đã nâng cấp ThinkCentre Neo 50a Gen 6 lên các tùy chọn Core Ultra 5 226V và Core Ultra 7 256V. Đây là những vi xử lý thuộc thế hệ Lunar Lake, vốn được tối ưu hóa cho hiệu suất trên mỗi watt điện và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Về mặt kỹ thuật, Core Ultra 7 256V cho thấy sự vượt trội đáng kể so với Core i7-13620H cũ trong các tác vụ đơn nhân. Đặc biệt, nhân đồ họa tích hợp Intel Arc 140V mới cung cấp sức mạnh xử lý hình ảnh mạnh mẽ hơn hẳn. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng là các chip Raptor Lake cũ vẫn có thể giữ lợi thế trong các tác vụ đa nhân nặng như dựng video nhờ số lượng nhân xử lý thực tế cao hơn. Cả hai cấu hình mới đều đi kèm với 16GB RAM DDR5 được hàn chết trên bo mạch, hạn chế khả năng nâng cấp sau này.

Màn hình 100Hz và trải nghiệm thị giác

Lenovo cung cấp hai lựa chọn kích thước màn hình là 24 inch và 27 inch. Cả hai đều sử dụng tấm nền IPS tiêu chuẩn với độ phân giải Full HD (1920 x 1080), độ phủ màu 99% sRGB và độ sáng tối đa 250 nits. Đáng chú ý, màn hình này hỗ trợ tần số quét lên đến 100Hz, mang lại hiệu ứng chuyển động mượt mà hơn so với các màn hình 60Hz truyền thống. Người dùng cũng có tùy chọn màn hình cảm ứng để tăng tính tương tác.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh đối thủ trực tiếp là iMac của Apple, màn hình của ThinkCentre Neo 50a Gen 6 bộc lộ sự chênh lệch rõ rệt. Trong khi iMac sở hữu màn hình Retina 4.5K với mật độ điểm ảnh cực cao và độ chính xác màu sắc chuyên nghiệp, thì đại diện từ Lenovo chỉ dừng lại ở mức đủ dùng cho các tác vụ văn phòng cơ bản.

Thiết kế và khả năng kết nối linh hoạt

ThinkCentre Neo 50a Gen 6 duy trì ngôn ngữ thiết kế chuyên nghiệp với viền màn hình mỏng và chân đế chắc chắn. Hệ thống cổng kết nối được bố trí thông minh ở phía sau và cạnh bên, đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng của người dùng chuyên nghiệp:

1 cổng USB-C (tốc độ 10Gbps).

3 cổng USB-A (trong đó có một cổng 10Gbps).

Cổng HDMI 2.1 output và HDMI 1.4 input (cho phép dùng máy như một màn hình rời).

Cổng Ethernet và giắc cắm âm thanh 3.5mm.

Ngoài ra, máy còn được trang bị webcam 5MP hỗ trợ đàm thoại video chất lượng cao, micrô kép, kết nối Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.1 ổn định.

Thiết kế chân đế và các cổng kết nối của máy.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số kỹ thuật Vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V / Core Ultra 7 256V (Lunar Lake) Bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5 (Soldered) Lưu trữ Tối đa 1TB SSD PCIe Gen4 Màn hình 24/27 inch IPS, 1080p, 100Hz, 250 nits, 99% sRGB Đồ họa Intel Arc 140V iGPU Camera 5MP Webcam

Giá bán và tính khả dụng

Tại thị trường Mỹ, ThinkCentre Neo 50a Gen 6 có giá khởi điểm từ 1.058 USD cho phiên bản 24 inch và 1.158 USD cho phiên bản 27 inch (cùng cấu hình ổ cứng 256GB). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với con số 1.499 USD của iMac bản cơ sở. Sản phẩm hiện đã bắt đầu được phân phối tại các thị trường lớn như Bắc Mỹ, Anh, Singapore và Australia, mang đến một lựa chọn máy tính All-in-One chạy Windows mạnh mẽ và kinh tế cho người dùng toàn cầu.