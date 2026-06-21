Lenovo ra mắt ThinkPad P1 Gen 9: Sức mạnh từ chip Intel Panther Lake và màn hình Tandem OLED 1.500 nit Lenovo mở bán ThinkPad P1 Gen 9 với chip Intel Panther Lake, RAM LPCAMM2 và màn hình Tandem OLED 1.500 nit, mang lại hiệu suất vượt trội cho dòng máy trạm 16 inch.

Lenovo vừa chính thức mở bán ThinkPad P1 Gen 9, phiên bản mới nhất của dòng máy trạm di động 16 inch danh tiếng, tại các thị trường Đông Á và Đông Nam Á. Đây là bản cập nhật quan trọng so với thế hệ Gen 8 ra mắt vào tháng 9/2025, mang đến những nâng cấp đáng giá về hiệu năng xử lý, công nghệ bộ nhớ và khả năng hiển thị vượt trội.

ThinkPad P1 Gen 9 chỉ có một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Cấu hình phần cứng đột phá với Intel Panther Lake

Điểm nhấn lớn nhất trên ThinkPad P1 Gen 9 chính là việc trang bị dòng vi xử lý Intel Panther Lake mới nhất. Hiện tại, người dùng có thể tùy chọn cấu hình với các con chip mạnh mẽ như Core Ultra 7 356H, Core Ultra 7 366H vPro và cao cấp nhất là Core Ultra 9 386H vPro. Đây là bước nhảy vọt về kiến trúc, hứa hẹn khả năng xử lý đa nhiệm và các tác vụ chuyên sâu mượt mà hơn.

Về đồ họa, máy được trang bị GPU rời Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell với 8 GB VRAM. Đáng lưu ý, Lenovo hiện chưa cho phép cấu hình GPU rời đi kèm với tùy chọn vi xử lý cơ bản nhất, nhằm đảm bảo sự cân bằng về hiệu suất cho các tác vụ đồ họa nặng.

Công nghệ RAM LPCAMM2 và khả năng lưu trữ khổng lồ

Kế thừa ưu điểm từ thế hệ tiền nhiệm, ThinkPad P1 Gen 9 tiếp tục sử dụng chuẩn RAM LPCAMM2 (Low Power Compression Attached Memory Module). Đây là công nghệ bộ nhớ tiên tiến giúp tối ưu hóa không gian bên trong máy trong khi vẫn duy trì tốc độ truyền tải dữ liệu cao và khả năng tiết kiệm điện năng. Máy hỗ trợ cấu hình RAM lên đến 64 GB.

ThinkPad P1 Gen 9 hỗ trợ tối đa 8 TB lưu trữ PCIe Gen 5 qua hai khe cắm M.2 2280.

Về lưu trữ, thiết bị sở hữu hai khe cắm SSD M.2 2280, hỗ trợ tổng dung lượng lên đến 8 TB chuẩn PCIe Gen 5. Tốc độ đọc ghi vượt trội của PCIe Gen 5 sẽ là điểm cộng lớn cho những chuyên gia thường xuyên làm việc với dữ liệu lớn hoặc dựng phim độ phân giải cao.

Màn hình Tandem OLED siêu sáng

Lenovo mang đến cho người dùng ba tùy chọn hiển thị khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu công việc cụ thể. Đáng chú ý nhất là tấm nền Tandem OLED với độ sáng cực đỉnh lên tới 1.500 nits, giúp việc hiển thị ngoài trời trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Thông số Tùy chọn 1 (IPS) Tùy chọn 2 (IPS) Tùy chọn 3 (Tandem OLED) Độ phân giải 1.920 x 1.200 pixels 3.840 x 2.400 pixels 3.200 x 2.000 pixels Độ sáng tối đa 500 nits 800 nits 1.500 nits Tần số quét 60 Hz 60 Hz 40-120 Hz (VRR) Độ phủ màu 100% sRGB 100% DCI-P3 100% DCI-P3

Công nghệ Tandem OLED không chỉ mang lại độ sáng cao mà còn cải thiện độ bền và độ tương phản so với các tấm nền OLED truyền thống. Tần số quét biến thiên (VRR) từ 40 Hz đến 120 Hz giúp tối ưu hóa thời lượng pin khi xử lý các nội dung tĩnh và mượt mà khi hiển thị các chuyển động nhanh.

Pin, sạc và khả năng kết nối

Tất cả các cấu hình của ThinkPad P1 Gen 9 đều đi kèm viên pin dung lượng 90 Wh, hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB Type-C với công suất 140 W. Về kết nối không dây, máy tích hợp modem hỗ trợ Wi-Fi thế hệ mới và Bluetooth 5.4, đảm bảo đường truyền ổn định và tốc độ cao.

Hiện tại, ThinkPad P1 Gen 9 đã có mặt tại Hong Kong, Malaysia và Singapore với mức giá khởi điểm lần lượt là 38.310 HKD, 21.142 MYR và 7.182 SGD (tương đương khoảng 5.561 USD). Dự kiến, phiên bản quốc tế của mẫu máy trạm di động này sẽ sớm được Lenovo ra mắt trong thời gian tới.