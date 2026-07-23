Lenovo ThinkBook 14x: Laptop 14 inch siêu nhẹ 990g sở hữu chip Intel Lunar Lake và touchpad xúc giác Lenovo vừa ra mắt ThinkBook 14x tại Mỹ với trọng lượng ấn tượng chỉ 990g, trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V cùng màn hình 120Hz và bàn di chuột xúc giác hiện đại.

Lenovo vừa chính thức giới thiệu mẫu laptop ThinkBook 14x tại thị trường Bắc Mỹ, đánh dấu một bước tiến mới trong phân khúc máy tính xách tay siêu di động. Điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này chính là sự kết hợp giữa trọng lượng siêu nhẹ dưới 1kg và sức mạnh từ dòng vi xử lý Lunar Lake mới nhất của Intel.

ThinkBook 14x có trọng lượng chỉ 990g cùng viên pin 54,7 Wh.

Thiết kế siêu di động vượt trội trong phân khúc 14 inch

Trong khi hầu hết các mẫu laptop 14 inch hiện nay thường có trọng lượng dao động từ 1,2kg đến 1,4kg, ThinkBook 14x gây bất ngờ với thông số chỉ 990g. Theo dữ liệu so sánh, mẫu máy này nhẹ hơn khoảng 30% so với người tiền nhiệm ThinkBook 14 G9 IPL. Điều này giúp thiết bị trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng thường xuyên di chuyển nhưng vẫn cần không gian màn hình đủ lớn để làm việc.

Mặc dù có thiết kế mỏng nhẹ với độ dày chỉ từ 12,9mm đến 15,6mm, Lenovo vẫn trang bị cho máy viên pin 54,7 Wh, đảm bảo thời lượng sử dụng ổn định cho các tác vụ văn phòng và sáng tạo cơ bản.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Lunar Lake

Về cấu hình, phiên bản ThinkBook 14x ra mắt tại Mỹ được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V thuộc dòng Lunar Lake. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM LPDDR5X dung lượng 16GB được tích hợp trực tiếp trên gói chip (on-package), đạt tốc độ lên tới 8.533 MT/s.

Dự kiến trong thời gian tới, Lenovo có thể bổ sung các tùy chọn hiệu năng cao hơn với Core Ultra 7 256V hoặc 266V, cũng như các phiên bản RAM 32GB (Core Ultra 7 258V và 268V) để đáp ứng nhu cầu khắt khe hơn của người dùng chuyên nghiệp.

ThinkBook 14x sở hữu các phím mũi tên kích thước đầy đủ, một đặc điểm hiếm thấy trên các dòng laptop 14 inch khác.

Khả năng nâng cấp lưu trữ và màn hình 120Hz

Một điểm cộng lớn về mặt kỹ thuật của ThinkBook 14x là khả năng mở rộng lưu trữ. Dù máy rất mỏng, Lenovo vẫn bố trí hai khe cắm SSD M.2. Cụ thể, khe M.2 2242 mặc định đi kèm ổ cứng 256GB, trong khi khe thứ hai hỗ trợ chuẩn M.2 2280 phổ biến, cho phép người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng lưu trữ lên mức cao hơn.

Về hiển thị, máy sử dụng tấm nền IPS độ phân giải 1200p, độ sáng tối đa 400 nits và độ phủ màu 100% sRGB. Đặc biệt, tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn lướt và hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà. Tuy nhiên, khá đáng tiếc khi tùy chọn màn hình 2.8K OLED với độ chính xác màu sắc cao hơn hiện vẫn chưa xuất hiện tại thị trường Bắc Mỹ.

ThinkBook 14x có thiết kế cổng kết nối độc đáo với các chi tiết khảm đen.

Bàn di chuột xúc giác và các cổng kết nối

ThinkBook 14x được trang bị bàn di chuột xúc giác (haptic touchpad), công nghệ thường chỉ thấy trên các dòng laptop cao cấp nhất, giúp phản hồi lực nhấn đồng nhất trên toàn bộ bề mặt di chuột. Về kết nối, máy không hỗ trợ Thunderbolt 4. Thay vào đó, Lenovo sử dụng các cổng USB-C tốc độ 10 Gbps, vẫn đảm bảo hỗ trợ xuất hình ảnh (DisplayPort Alt Mode) và sạc nhanh (USB Power Delivery).

Thông số kỹ thuật chi tiết của Lenovo ThinkBook 14x

Thông số Chi tiết Trọng lượng 990 g Vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V (Lunar Lake) RAM 16 GB LPDDR5X (8.533 MT/s) Lưu trữ 2 khe M.2 (2242 + 2280) Màn hình 14 inch IPS, 1200p, 120 Hz, 400 nits Kích thước 312 x 217 x 12,9~15,6 mm

Hiện tại, Lenovo ThinkBook 14x đang được niêm yết với mức giá khoảng 1.104 USD tại thị trường Mỹ và 1.529 CAD tại Canada. Với sự kết hợp giữa tính di động cực cao và nền tảng phần cứng mới nhất từ Intel, đây hứa hẹn là đối thủ đáng gờm trong phân khúc laptop doanh nhân mỏng nhẹ.