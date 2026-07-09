Lenovo ThinkBook 14x trình làng: Laptop 14 inch siêu nhẹ dưới 1kg và sức mạnh từ chip Lunar Lake Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu laptop ThinkBook 14x tại thị trường quốc tế với trọng lượng ấn tượng chỉ 990g. Thiết bị nổi bật nhờ cấu hình chip Intel Lunar Lake thế hệ mới, màn hình OLED 120Hz và khả năng mở rộng bộ nhớ ấn tượng với hai khe cắm SSD.

Sau khi ra mắt lần đầu tại thị trường Trung Quốc với tên gọi ThinkBook X AI 2026, Lenovo đã chính thức đưa mẫu laptop ThinkBook 14x tiến ra thị trường quốc tế. Đây là dòng máy tính xách tay 14 inch hướng đến sự cân bằng giữa tính di động cực cao và hiệu suất xử lý hiện đại, hiện đã có mặt tại khu vực Châu Âu và Châu Á.

Thiết kế siêu di động phá vỡ giới hạn trọng lượng

Điểm đáng chú ý nhất trên ThinkBook 14x chính là trọng lượng. Với cấu hình sử dụng pin 54,7 Wh, máy chỉ nặng vỏn vẹn 990g. Đây là một bước tiến lớn so với người anh em ThinkBook 14 Gen 9 (nặng khoảng 1,4 kg), biến sản phẩm này thành một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Lenovo hiện đang bán ThinkBook 14x với một tùy chọn màu sắc duy nhất.

Hiệu năng từ nền tảng Intel Lunar Lake và đồ họa Arc

Thay vì sử dụng dòng chip Panther Lake mới nhất, Lenovo trang bị cho ThinkBook 14x nền tảng Intel Lunar Lake. Các tùy chọn cấu hình bao gồm Intel Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 256V và cao cấp nhất là Core Ultra 7 266V. Đặc biệt, các phiên bản chip Ultra 7 đi kèm nhân đồ họa tích hợp Arc 140V iGPU, mang lại hiệu suất xử lý đồ họa ấn tượng cho một chiếc laptop văn phòng siêu mỏng.

Hiện tại, máy được bán ra với bộ nhớ RAM 16 GB. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ hệ thống PSREF của Lenovo, các phiên bản sử dụng RAM 32 GB dự kiến sẽ sớm được bổ sung trong thời gian tới.

Màn hình OLED 120Hz và khả năng nâng cấp lưu trữ linh hoạt

Lenovo cung cấp ba tùy chọn màn hình, trong đó nổi bật nhất là tấm nền OLED độ phân giải 1800p. Màn hình này hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) 120Hz, độ sáng tối đa đạt 500 nits ở chế độ SDR và lên tới 1.100 nits khi hiển thị nội dung HDR. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, người dùng sẽ nhận được màn hình IPS 120Hz với độ sáng 400 nits.

Về khả năng lưu trữ, ThinkBook 14x gây bất ngờ khi trang bị tới hai khe cắm SSD M.2 trong một thân máy siêu mỏng. Một khe cắm mặc định hỗ trợ chuẩn M.2 2242 (dung lượng từ 256 GB đến 1 TB) và một khe cắm M.2 2280 còn trống để người dùng dễ dàng nâng cấp dung lượng lưu trữ về sau.

Thông số kỹ thuật cơ bản của Lenovo ThinkBook 14x

Thông số Chi tiết cấu hình Bộ vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V / Ultra 7 256V / Ultra 7 266V Đồ họa Intel Arc 140V iGPU (trên dòng Ultra 7) Trọng lượng Từ 990g (với pin 54,7 Wh) Màn hình 14 inch OLED 1800p / IPS, 120Hz VRR Bộ nhớ RAM 16 GB (hỗ trợ tối đa 32 GB) Lưu trữ 2 khe cắm SSD M.2 (1 khe 2242 và 1 khe 2280)

Giá bán và thị trường phân phối

Tại khu vực Eurozone, ThinkBook 14x có mức giá khởi điểm từ 919 Euro cho cấu hình chip Core Ultra 5 226V, RAM 16 GB, SSD 512 GB, pin 65 Wh và màn hình IPS 120Hz. Tại các thị trường khác, giá bán có sự chênh lệch tùy theo khu vực:

Australia: 2.003 AUD

Hong Kong: 10.721 HKD

Malaysia: 5.762 MYR

Singapore: 2.402 SGD

Việc Lenovo tích hợp hai khe cắm SSD vào một chiếc laptop nặng chưa đầy 1kg là một điểm cộng lớn về mặt kỹ thuật, giúp giải quyết bài toán lưu trữ vốn thường bị hạn chế trên các dòng ultrabook siêu nhẹ hiện nay.