Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 AMD trình làng: Cấu hình Ryzen AI và màn hình 120Hz mượt mà Lenovo chính thức mở bán ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản AMD trên thị trường quốc tế với chip Ryzen AI thế hệ mới. Sản phẩm sở hữu màn hình 120Hz, hỗ trợ Wi-Fi 7 và RAM lên đến 32GB trong một thân máy chỉ nặng 1,63kg.

Lenovo vừa chính thức đưa dòng ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản sử dụng vi xử lý AMD ra thị trường quốc tế. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hãng giới thiệu các biến thể chạy chip Intel Panther Lake (Core Ultra 7 355 và Core Ultra 5 336H) cách đây vài tuần. Mẫu laptop 16 inch mới này được định vị là giải pháp thay thế cho thế hệ Gen 3 ra mắt năm 2025, tập trung vào sự cân bằng giữa hiệu năng xử lý AI và tính di động.

ThinkPad E16 Gen 4 AMD trang bị bộ vi xử lý Krackan Point 2 và Gorgon Point.

Sức mạnh từ kiến trúc Ryzen AI thế hệ mới

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ThinkPad E16 Gen 4 AMD chính là sự xuất hiện của các dòng chip Ryzen AI mới nhất. Lenovo cung cấp hai lựa chọn kiến trúc chính:

Dòng Gorgon Point: Bao gồm Ryzen AI 5 430 và Ryzen AI 7 445.

Bao gồm Ryzen AI 5 430 và Ryzen AI 7 445. Dòng Krackan Point 2: Bao gồm Ryzen AI 5 330 và Ryzen AI 7 345.

Việc tích hợp các bộ vi xử lý này không chỉ cải thiện hiệu suất tính toán thuần túy mà còn tối ưu hóa các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên thiết bị. Đi kèm với đó là khả năng nâng cấp RAM tối đa lên đến 32 GB và ổ cứng SSD dung lượng 1 TB, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu lớn của người dùng chuyên nghiệp.

Nâng cấp hiển thị và kết nối không dây

Dù giữ nguyên độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel (WUXGA) và độ sáng tối đa 400 nits như thế hệ trước, Lenovo đã bổ sung tùy chọn màn hình có tần số quét 120 Hz. Đây là cải tiến đáng giá giúp các chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà hơn, đồng thời hỗ trợ độ phủ màu 100% sRGB cho độ chính xác màu sắc cao.

Về khả năng kết nối, ThinkPad E16 Gen 4 AMD bắt kịp xu hướng công nghệ khi hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7, mang lại tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn và độ trễ thấp hơn so với các chuẩn cũ. Thiết bị cũng cho phép người dùng lựa chọn giữa hai mức dung lượng pin là 48 Wh hoặc 64 Wh tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý AMD Ryzen AI (Gorgon Point / Krackan Point 2) Bộ nhớ RAM Tối đa 32 GB Màn hình 16 inch, WUXGA, tùy chọn 120 Hz, 100% sRGB Trọng lượng 1,63 kg Kết nối Wi-Fi 7 Pin 48 Wh hoặc 64 Wh

Thị trường và giá bán

Hiện tại, ThinkPad E16 Gen 4 AMD đã có mặt tại Australia, Đông Á, Đông Nam Á (bao gồm Malaysia, Singapore) và một số khu vực tại châu Âu như Ý. Tại khu vực Eurozone, phiên bản cấu hình tiêu chuẩn (Ryzen AI 5 430, 16 GB RAM, 512 GB SSD, màn hình 60 Hz) có giá niêm yết là 1.299 Euro (khoảng 1.485 USD).

Trong khi đó, tại các thị trường như Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh, sản phẩm đang ở trạng thái "sắp ra mắt". Riêng khu vực Bắc Mỹ hiện vẫn chưa có thông tin niêm yết chính thức từ Lenovo. Với trọng lượng chỉ 1,63 kg, đây được xem là một trong những mẫu laptop 16 inch có tính di động cao nhất trong phân khúc máy tính doanh nghiệp hiện nay.