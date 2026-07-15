Lenovo ThinkPad E16 Gen 4 trình làng phiên bản chip Intel Wildcat Lake mới Lenovo vừa mở rộng dòng ThinkPad E16 Gen 4 ra thị trường quốc tế với tùy chọn vi xử lý Intel Wildcat Lake, mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí so với các phiên bản chạy chip Panther Lake cao cấp.

Lenovo đã chính thức ra mắt mẫu ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản sử dụng vi xử lý Intel Wildcat Lake trên phạm vi toàn cầu. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hãng giới thiệu các biến thể chạy AMD Ryzen AI 400 và Intel Panther Lake vào đầu năm nay. Dòng sản phẩm mới này được định vị để thay thế các model Gen 3 ra mắt năm 2025, tập trung vào phân khúc laptop doanh nghiệp có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Wildcat Lake

Điểm nhấn lớn nhất trên phiên bản ThinkPad E16 Gen 4 mới là sự xuất hiện của dòng chip Intel Wildcat Lake. Cụ thể, cấu hình tiêu chuẩn thường đi kèm với Intel Core 5 320, nhưng người dùng tại một số thị trường có thể lựa chọn phiên bản Core 3 304 để tối ưu chi phí. Đây là giải pháp thay thế kinh tế cho dòng chip Panther Lake vốn có giá thành cao hơn đáng kể.

Lenovo cung cấp ThinkPad E16 Gen 4 mới với nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau.

Về khả năng xử lý đa nhiệm, máy hỗ trợ bộ nhớ RAM DDR5 lên đến 32 GB. Khả năng lưu trữ cũng khá linh hoạt với tùy chọn ổ cứng SSD tối đa 1 TB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ dữ liệu công việc lớn của người dùng văn phòng và doanh nghiệp.

Nâng cấp trải nghiệm hiển thị và thời lượng pin

Dù là dòng sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông của ThinkPad, Lenovo vẫn mang đến những tùy chọn hiển thị đáng chú ý. Phiên bản mặc định trang bị màn hình 60 Hz với độ phủ màu 45% NTSC. Tuy nhiên, người dùng có thể nâng cấp lên màn hình 120 Hz với độ chính xác màu sắc đạt 100% sRGB.

Cả hai tùy chọn màn hình đều giữ nguyên độ phân giải 1200p và độ sáng tối đa 400 nits. Để hỗ trợ khả năng di động, Lenovo cung cấp hai lựa chọn dung lượng pin: 48 Wh tiêu chuẩn hoặc 64 Wh cho những ai cần thời gian sử dụng dài hơn mà không cần sạc.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết ThinkPad E16 Gen 4 (Wildcat Lake)

Thành phần Cấu hình tiêu chuẩn Tùy chọn nâng cao Vi xử lý Intel Core 5 320 Intel Core 3 304 Bộ nhớ RAM 8 GB DDR5 Tối đa 32 GB Lưu trữ 256 GB SSD Tối đa 1 TB SSD Màn hình 1200p, 60 Hz, 45% NTSC 1200p, 120 Hz, 100% sRGB Dung lượng pin 48 Wh 64 Wh

Thị trường và giá bán dự kiến

Hiện tại, Lenovo đã bắt đầu mở bán ThinkPad E16 Gen 4 phiên bản Wildcat Lake tại một số khu vực thuộc Đông Á, Đông Nam Á và Australia. Tại thị trường Australia, model này có giá khởi điểm từ 1.456 AUD (khoảng 1.015 USD), thấp hơn một chút so với phiên bản chạy AMD Ryzen AI 400 (1.557 AUD) và rẻ hơn nhiều so với phiên bản Panther Lake (từ 2.015 AUD).

Tại các thị trường khác như Hong Kong và Singapore, mức giá lần lượt được niêm yết từ 8.760 HKD và 2.112 SGD. Lenovo cũng đã đưa thông báo "sắp ra mắt" trên các trang web khu vực châu Âu, cho thấy sản phẩm sẽ sớm có mặt rộng rãi hơn trong những tuần tới.

Việc bổ sung tùy chọn chip Wildcat Lake giúp Lenovo lấp đầy khoảng trống về giá giữa các dòng máy cao cấp và phổ thông, mang lại cho người dùng doanh nghiệp thêm một lựa chọn laptop 16 inch mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế.