Lenovo ThinkPad L13 Gen 7 ra mắt: Bước tiến đồ họa với chip Intel Lunar Lake Lenovo vừa ra mắt ThinkPad L13 Gen 7 với vi xử lý Intel Lunar Lake, mang lại hiệu năng đồ họa vượt trội và thời lượng pin lên đến 23 giờ trong một thiết kế 13 inch nhỏ gọn.

Lenovo chính thức công bố mẫu laptop ThinkPad L13 Gen 7 trên phạm vi toàn cầu, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng về cấu hình phần cứng. Thay vì tiếp tục sử dụng dòng chip Arrow Lake-U như thế hệ tiền nhiệm, phiên bản mới này được trang bị nền tảng Intel Lunar Lake, hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý đồ họa mạnh mẽ hơn đáng kể cho các tác vụ chuyên sâu.

ThinkPad L13 Gen 7 sở hữu hiệu năng mạnh mẽ hơn thế hệ trước, đặc biệt là trong các tác vụ nặng về GPU.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Lunar Lake mới

Điểm khác biệt cốt lõi của ThinkPad L13 Gen 7 nằm ở việc ứng dụng nền tảng Intel Lunar Lake. Theo các dữ liệu thử nghiệm, sự thay đổi này mang lại lợi thế về hiệu suất CPU khi so sánh trực tiếp giữa Core Ultra 7 256V và Core Ultra 7 255U của thế hệ trước. Tuy nhiên, điểm đột phá thực sự nằm ở khả năng xử lý đồ họa, nơi Core Ultra 7 256V thể hiện sự vượt trội hoàn toàn.

Đáng chú ý, bộ nhớ RAM 16 GB hiện được tích hợp trực tiếp bên trong mỗi bộ vi xử lý Lunar Lake, giúp tối ưu hóa tốc độ truyền tải dữ liệu và tiết kiệm không gian bên trong máy. Để hỗ trợ lưu trữ, Lenovo trang bị ổ cứng SSD chuẩn M.2 2242, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng cho người dùng chuyên nghiệp.

Màn hình tiêu chuẩn và thời lượng pin ấn tượng

Về khả năng hiển thị, ThinkPad L13 Gen 7 cung cấp ba tùy chọn màn hình IPS 13 inch với độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel. Màn hình sử dụng tỉ lệ khung hình 16:10 hiện đại, giúp mở rộng không gian làm việc theo chiều dọc. Độ sáng tối đa đạt mức 400 nits với tần số quét cố định 60 Hz, phù hợp cho các công việc văn phòng và đồ họa cơ bản.

Thời lượng pin là một trong những điểm cộng lớn nhất trên dòng sản phẩm này. Lenovo cho biết máy có thể hoạt động liên tục hơn 23 giờ khi phát video cục bộ ở độ sáng 150 nits, hoặc khoảng 12 giờ trong bài kiểm tra MobileMark 30. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai mức dung lượng pin là 41 Wh hoặc 54,7 Wh tùy theo nhu cầu di chuyển.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Intel Lunar Lake (ví dụ: Core Ultra 7 256V) Bộ nhớ RAM 16 GB (tích hợp trong chip) Lưu trữ M.2 2242 SSD Màn hình 13 inch IPS, 1.920 x 1.200, 16:10, 400 nits Trọng lượng 1,21 kg Kích thước 299 x 215 x 12~15,7 mm Pin 41 Wh hoặc 54,7 Wh

Thiết kế tối ưu cho tính di động

Mặc dù tập trung vào hiệu năng, Lenovo vẫn duy trì được vóc dáng nhỏ gọn cho ThinkPad L13 Gen 7. Máy có kích thước tổng thể 299 x 215 mm và độ mỏng chỉ từ 12 đến 15,7 mm. Với trọng lượng 1,21 kg, đây là lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên phải làm việc bên ngoài văn phòng.

Bên cạnh đó, dù có thân máy mỏng nhẹ, thiết bị vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết ở hai bên cạnh máy, giúp người dùng dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi mà không cần sử dụng quá nhiều bộ chuyển đổi.

Hiện tại, Lenovo vẫn chưa xác nhận mức giá cụ thể cũng như thời điểm mở bán chính thức cho từng thị trường. Tuy nhiên, với những nâng cấp đáng giá về GPU và thời lượng pin, ThinkPad L13 Gen 7 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc laptop doanh nhân 13 inch thời gian tới.