Lenovo ThinkPad P16 Gen 3: Sức mạnh đồ họa RTX Pro 4000 và 128GB RAM trong thân hình máy trạm di động Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 hiện có mức giảm giá 26% cho cấu hình cao cấp nhất với chip Core Ultra 9 và card RTX Pro 4000 Blackwell. Cỗ máy này hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần bộ nhớ RAM lên tới 128GB và khả năng xử lý AI cục bộ mạnh mẽ.

Lenovo vừa thực hiện đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ cho dòng máy trạm di động cao cấp nhất của mình. Cụ thể, phiên bản ThinkPad P16 Gen 3 với cấu hình phần cứng tối tân đang được giảm giá gần 2.000 USD, đưa mức giá từ 7.599 USD xuống còn 5.609 USD. Đây là một con số đáng kể đối với những chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật, phát triển AI và đồ họa chuyên nghiệp.

Cấu hình vượt giới hạn với kiến trúc Blackwell và Core Ultra 9

Điểm nhấn lớn nhất trên model ThinkPad P16 Gen 3 này là sự kết hợp giữa vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX và card đồ họa chuyên dụng Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell Laptop GPU. Với 16GB VRAM GDDR7, GPU này được đánh giá có khả năng xử lý AI lên tới 1.334 TOPS, một con số ấn tượng cho các tác vụ máy học và xử lý dữ liệu cục bộ.

Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 phiên bản màn hình 4K và đồ họa chuyên dụng RTX Pro 4000.

Bên cạnh đó, máy được trang bị sẵn 128GB RAM DDR5 (thông qua 4 mô-đun 32GB) và ổ cứng SSD PCIe 5.0 dung lượng 4TB. Khác với các dòng laptop phổ thông, ThinkPad P16 được thiết kế để ưu tiên khả năng tính toán bền bỉ và độ ổn định hơn là tính di động hay độ mỏng nhẹ.

Màn hình 4K IPS: Ưu tiên độ sáng và độ chính xác màu sắc

Thay vì sử dụng tấm nền OLED như một số cấu hình khác, phiên bản này trang bị màn hình 16 inch WQUXGA (3840 x 2400) tấm nền IPS. Lựa chọn này mang lại những ưu điểm thực tế cho công việc chuyên môn:

Độ sáng cực cao lên tới 800 nits, cho phép làm việc tốt dưới cường độ ánh sáng mạnh.

Độ phủ màu 100% DCI-P3, đảm bảo tái tạo màu sắc chuẩn xác cho thiết kế.

Bề mặt nhám chống chói, ít gây mỏi mắt hơn so với màn hình gương của OLED.

Đã được cân chỉnh màu sắc từ nhà máy bởi X-Rite.

Khả năng mở rộng và kết nối chuẩn hiện đại

Một trong những lý do chính khiến dòng ThinkPad P series giữ vững vị thế là khả năng nâng cấp. Thân máy có thể hỗ trợ tối đa lên đến 192GB RAM và có tới 3 khe cắm SSD M.2 2280. Điều này cực kỳ quan trọng cho các kỹ sư CAD hoặc lập trình viên cần không gian lưu trữ và bộ nhớ đệm lớn.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX Bộ nhớ RAM 128GB DDR5 (Nâng cấp tối đa 192GB) Lưu trữ 4TB SSD PCIe 5.0 (Hỗ trợ 3 khe cắm) Đồ họa Nvidia RTX Pro 4000 Blackwell (16GB GDDR7) Cổng kết nối 2x Thunderbolt 5, 1x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, SD Express 8.0 Trọng lượng Khoảng 2,54 kg (5.6 lb)

Về kết nối, máy đi đầu với WiFi 7 và Bluetooth 5.4. Hệ thống cổng I/O phong phú bao gồm hai cổng Thunderbolt 5 thế hệ mới nhất, một cổng Thunderbolt 4, hai cổng USB-A và đầu đọc thẻ SD Express 8.0 tốc độ cao.

Những đánh đổi cần lưu ý

Dù sở hữu hiệu năng cực khủng, ThinkPad P16 Gen 3 vẫn tồn tại những điểm hạn chế mà người dùng chuyên nghiệp cần cân nhắc. Trong các thử nghiệm thực tế, card đồ họa RTX Pro 4000 trên dòng máy này bị giới hạn công suất ở mức 105W, điều này có thể làm giảm đôi chút hiệu năng đỉnh so với các đối thủ không bị giới hạn điện năng.

Ngoài ra, bộ sạc USB-C 180W đi kèm bị đánh giá là chưa đủ công suất để cung cấp cho toàn bộ hệ thống khi hoạt động ở cường độ tối đa liên tục. Với trọng lượng khoảng 2,54 kg, đây rõ ràng không phải là một chiếc laptop dành cho những người thường xuyên di chuyển, mà là một "trạm làm việc di động" đúng nghĩa, chủ yếu đặt cố định tại văn phòng hoặc công trường.

Tóm lại, với mức giá sau giảm là 5.609 USD, Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 vẫn là một khoản đầu tư lớn. Tuy nhiên, đối với nhóm khách hàng đặc thù cần RAM ECC, GPU chuyên dụng cho đồ họa kỹ thuật và khả năng nâng cấp dài hạn, đây là một trong những lựa chọn toàn diện nhất trên thị trường hiện nay.