Lenovo ThinkPad P16 Gen 3: Sức mạnh từ cấu hình 128GB RAM và đồ họa RTX Pro 5000 Mẫu máy trạm ThinkPad P16 Gen 3 phiên bản tân trang vừa xuất hiện với thông số cực khủng, sở hữu card đồ họa Nvidia RTX Pro 5000 kiến trúc Blackwell và 128GB RAM. Đây là cỗ máy tối ưu cho các chuyên gia xử lý AI và đồ họa nặng với mức giá được giảm đáng kể.

Dòng máy trạm di động cao cấp hiếm khi có mức giá dễ tiếp cận, nhưng cửa hàng trực tuyến của Lenovo hiện đang đưa ra mức chiết khấu đáng chú ý cho một trong những cấu hình mạnh mẽ nhất của dòng ThinkPad 16 inch. Ưu đãi này áp dụng cho phiên bản ThinkPad P16 Gen 3 hàng tân trang (certified refurbished), kết hợp giữa vi xử lý Intel hàng đầu, card đồ họa rời Nvidia thế hệ mới và màn hình OLED chất lượng cao.

Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 sở hữu cấu hình mạnh mẽ với bộ nhớ RAM lên tới 128GB

Thông số kỹ thuật vượt giới hạn của một chiếc laptop

Cấu hình cụ thể của phiên bản này bao gồm vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX, đi kèm với dung lượng RAM DDR5 lên đến 128GB và ổ cứng SSD tổng dung lượng 4TB. Đây là những con số thường chỉ thấy trên các máy tính để bàn chuyên dụng hoặc máy chủ sơ cấp.

Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Nvidia RTX Pro 5000 kiến trúc Blackwell dành cho laptop với 24GB VRAM GDDR7. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc cỗ máy này được thiết kế riêng cho người dùng máy trạm chuyên nghiệp thay vì những khách hàng doanh nghiệp thông thường hay game thủ. Với dung lượng VRAM lớn, máy có khả năng xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hoặc các dự án render 3D phức tạp một cách mượt mà.

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 9 275HX Bộ nhớ RAM 128GB DDR5 Lưu trữ 4TB SSD Card đồ họa Nvidia RTX Pro 5000 Blackwell (24GB GDDR7) Màn hình 16 inch Tandem OLED, 3.2K (3200 x 2000), 120Hz Kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Công nghệ màn hình Tandem OLED tiên tiến

Bên cạnh cấu hình phần cứng, màn hình của ThinkPad P16 Gen 3 cũng là một điểm nhấn công nghệ. Máy trang bị tấm nền Tandem OLED 16 inch với độ phân giải 3200 x 2000, hỗ trợ tần số quét thích ứng (VRR) từ 40 đến 120Hz. Công nghệ Tandem OLED giúp tăng độ sáng và độ bền cho bảng điều khiển, đạt mức 600 nits ở chế độ SDR, đảm bảo độ chính xác màu sắc cần thiết cho công việc sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Những đánh đổi về mặt kỹ thuật cần lưu ý

Mặc dù sở hữu thông số ấn tượng, ThinkPad P16 Gen 3 vẫn có những hạn chế nhất định mà người dùng chuyên nghiệp cần cân nhắc. Card đồ họa RTX Pro 5000 trên mẫu máy này bị giới hạn ở mức tổng công suất đồ họa (TGP) 105W. Đây là một con số khá khiêm tốn so với tiềm năng thực sự của chip Blackwell, có thể nhằm kiểm soát nhiệt độ trong một khung máy di động.

Ngoài ra, bộ sạc 180W đi kèm có thể rơi vào tình trạng quá tải khi cả CPU và GPU cùng hoạt động ở cường độ cao trong thời gian dài. Điều này có thể dẫn đến việc máy phải rút thêm năng lượng từ pin hoặc giảm xung nhịp để duy trì ổn định. Dù vậy, so với thế hệ trước, khung máy của Gen 3 đã được tinh chỉnh để tăng tính di động mà vẫn giữ được hiệu suất xử lý AI vượt trội.

Giá trị kinh tế của phiên bản tân trang

Tại cửa hàng chính thức của Lenovo, phiên bản tân trang này được niêm yết ở mức 7.529 USD. Khi áp dụng mã giảm giá, mức giá có thể giảm xuống còn khoảng 6.776 USD. Dù đây vẫn là một khoản đầu tư lớn, nhưng nó thấp hơn đáng kể so với mức giá năm chữ số (trên 10.000 USD) của những chiếc laptop có cấu hình tương đương khi mua mới hoàn toàn.

Sản phẩm hàng tân trang của Lenovo được cam kết đã qua kiểm tra chức năng chuyên nghiệp và đi kèm gói bảo hành 1 năm, mang lại sự an tâm nhất định cho người dùng chuyên nghiệp khi muốn tối ưu hóa chi phí đầu tư thiết bị.