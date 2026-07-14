Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 AMD: Bước tiến mới với RAM 96GB và màn hình OLED 120Hz Lenovo ra mắt ThinkPad P16s Gen 5 phiên bản AMD với cấu hình mạnh mẽ gồm RAM LPCAMM2 96GB, ổ cứng PCIe Gen 5 và màn hình OLED 120Hz trong một thiết kế chỉ nặng 1,75kg.

Lenovo vừa chính thức phát hành mẫu máy trạm di động ThinkPad P16s Gen 5 phiên bản sử dụng bộ vi xử lý AMD trên phạm vi toàn cầu. Đây là bản nâng cấp đáng giá so với thế hệ tiền nhiệm khi tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất phần cứng trong một thân máy mỏng nhẹ, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng chuyên nghiệp.

Nền tảng phần cứng Gorgon Point và sức mạnh từ Ryzen AI Pro

Chưa đầy một năm sau khi ra mắt thế hệ thứ 4, Lenovo đã nhanh chóng cập nhật dòng ThinkPad P16s lên Gen 5. Điểm thay đổi cốt lõi nằm ở việc chuyển đổi từ nền tảng Krackan Point và Strix Point sang nền tảng Gorgon Point mới hơn. Cụ thể, thiết bị có thể cấu hình lên đến vi xử lý Ryzen AI 9 HX Pro 470, mang lại khả năng xử lý các tác vụ AI và đồ họa phức tạp một cách mượt mà.

The ThinkPad P16s Gen 5 packs a lot of hardware into its sub-2 kg chassis.

Bên cạnh vi xử lý trung tâm, khả năng đồ họa của máy cũng được nâng cấp với tùy chọn card đồ họa rời Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell. GPU này sở hữu 3.328 nhân CUDA, 8 GB VRAM và băng thông bộ nhớ đạt mức 384 GB/s, biến chiếc laptop 16 inch này thành một công cụ làm việc mạnh mẽ cho các kỹ sư và nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Đột phá với RAM LPCAMM2 và bộ nhớ PCIe Gen 5

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên ThinkPad P16s Gen 5 AMD là việc sử dụng chuẩn RAM LPCAMM2. Công nghệ này cho phép máy đạt dung lượng tối đa lên đến 96 GB, vừa đảm bảo tốc độ truy xuất cao vừa tiết kiệm không gian bên trong máy. Kết hợp với đó là ổ cứng SSD PCIe Gen 5 dung lượng lên đến 2 TB, mang lại tốc độ đọc/ghi dữ liệu vượt trội so với các chuẩn cũ.

Thành phần Cấu hình cao cấp nhất Vi xử lý Ryzen AI 9 HX Pro 470 Bộ nhớ RAM 96 GB LPCAMM2 Ổ cứng 2 TB PCIe Gen 5 SSD Đồ họa Nvidia RTX Pro 2000 Blackwell (8 GB VRAM) Màn hình OLED 2.8K, 120 Hz VRR, 500 nits Pin/Sạc 90 Wh / 140 W

Trải nghiệm hiển thị và tính di động

Về khả năng hiển thị, phiên bản cao cấp nhất của máy được trang bị màn hình OLED độ phân giải 2.880 x 1.800 pixel. Màn hình này hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) từ 30 Hz đến 120 Hz, độ sáng cực đại 500 nits, mang lại độ tương phản tuyệt đối và màu sắc chính xác. Đối với các cấu hình tiêu chuẩn, người dùng có tùy chọn màn hình IPS độ phân giải 1200p với độ sáng 400 nits.

The ThinkPad P16s Gen 5 AMD has plenty of ports at its disposal.

Mặc dù chứa đựng hàng loạt linh kiện hiệu năng cao và viên pin dung lượng lớn 90 Wh (hỗ trợ sạc nhanh 140 W), ThinkPad P16s Gen 5 AMD vẫn duy trì được tính di động ấn tượng. Máy có trọng lượng khởi điểm chỉ từ 1,75 kg và độ dày dao động từ 11,45 mm đến 18,15 mm, rất linh hoạt cho việc di chuyển thường xuyên.

Phân khúc giá và tùy chọn thị trường

Tại thị trường Mỹ, Lenovo hiện đang cung cấp phiên bản cấu hình sẵn với mức giá khởi điểm từ 5.299 USD. Cấu hình này bao gồm chip Ryzen AI 7 Pro 450, 64 GB RAM LPCAMM2, ổ cứng 2 TB PCIe Gen 5 và card đồ họa RTX Pro 1000 Blackwell. Trong khi đó, tại các thị trường khác như Hong Kong, người dùng có thể tiếp cận các phiên bản cơ bản với mức giá dễ chịu hơn, bắt đầu từ khoảng 2.299 USD với cấu hình Ryzen AI 5 Pro 440 và 16 GB RAM.

Việc Lenovo tích hợp những công nghệ mới nhất như RAM LPCAMM2 và PCIe Gen 5 vào dòng P16s cho thấy nỗ lực của hãng trong việc xóa nhòa ranh giới giữa hiệu suất của máy trạm để bàn và tính linh hoạt của laptop di động.