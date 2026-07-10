Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 ra mắt toàn cầu: Chip Panther Lake và RAM 64GB Lenovo chính thức mở bán ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 với vi xử lý Intel Panther Lake 16 nhân và RAM tối đa 64GB. Mẫu laptop xoay gập này gây ấn tượng bởi trọng lượng chỉ 1,35kg.

Lenovo vừa chính thức mở rộng phạm vi phân phối mẫu laptop ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 ra thị trường toàn cầu. Đây là phiên bản kế nhiệm cho dòng Gen 1 ra mắt năm 2025, mang đến những nâng cấp đáng kể về hiệu năng xử lý và khả năng đa nhiệm cho phân khúc người dùng chuyên nghiệp.

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 là mẫu laptop xoay gập mỏng nhẹ và nhỏ gọn.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake mới nhất

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 chính là việc trang bị dòng vi xử lý Intel Panther Lake với cấu hình lên tới 16 nhân. Tại các thị trường quốc tế, Lenovo cung cấp nhiều tùy chọn linh hoạt bao gồm Core Ultra 5 335 vPro, Core Ultra 7 355, Core Ultra 7 365 vPro, Core Ultra 7 356H và Core Ultra 7 366H.

Đáng chú ý, khả năng hỗ trợ bộ nhớ RAM của thiết bị có sự phân hóa theo khu vực. Trong khi thị trường Bắc Mỹ (Hoa Kỳ và Canada) hiện chỉ giới hạn ở mức 32GB RAM LPDDR5X, thì khu vực Đông Á và Đông Nam Á lại nhận được các biến thể cao cấp nhất với dung lượng RAM lên đến 64GB, đi kèm với các dòng chip xử lý hiệu năng cao.

Màn hình tối ưu cho công việc và tính di động cao

Thiết bị sở hữu màn hình 14 inch độ phân giải 1200p, tỷ lệ khung hình tối ưu cho các tác vụ văn phòng. Dù chỉ dừng lại ở tần số quét 60Hz, nhưng tấm nền này đạt độ sáng tối đa lên tới 500 nit ở chế độ SDR và bao phủ 100% không gian màu sRGB, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Về khả năng lưu trữ, máy hỗ trợ ổ cứng SSD M.2 2280 với dung lượng tối đa 1TB. Là một thiết bị 2-trong-1, Lenovo cũng tích hợp sẵn bút cảm ứng (Garaged Pen) bên trong thân máy, hỗ trợ tối đa cho việc ghi chú và phác thảo nhanh.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc tính Thông số chi tiết Vi xử lý Intel Panther Lake (lên đến 16 nhân) Bộ nhớ RAM Tối đa 64GB LPDDR5X (tùy khu vực) Lưu trữ Tối đa 1TB SSD M.2 2280 Màn hình 14 inch, 1200p, 60Hz, 500 nits, 100% sRGB Trọng lượng 1,35 kg Kích thước 313 x 224 x 12,06~17,84 mm Pin 58 Wh

Giá bán và khả năng cung ứng

ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 hiện đã có mặt tại nhiều khu vực bao gồm Bắc Mỹ, Đông Á và Đông Nam Á. Tại Hoa Kỳ, mức giá khởi điểm được niêm yết là 1.689 USD. Tại khu vực Đông Nam Á, người dùng có thể tiếp cận sản phẩm với mức giá khoảng 7.329 MYR tại Malaysia và 2.676 SGD tại Singapore.

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, máy còn được trang bị đầy đủ các tùy chọn bảo mật và kết nối như modem di động (tùy chọn) và đầu đọc thẻ thông minh (Smart Card Reader), duy trì đúng DNA bền bỉ và đa năng của dòng ThinkPad huyền thoại.