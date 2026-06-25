Lenovo ThinkPad T1g Gen 9: Bước tiến mới với GPU RTX 5070 12GB và RAM LPCAMM2 linh hoạt Lenovo chính thức ra mắt ThinkPad T1g Gen 9, dòng máy tính xách tay 16 inch thế hệ mới tích hợp chip Intel Panther Lake, card đồ họa Nvidia RTX 5070 và chuẩn bộ nhớ LPCAMM2 có thể nâng cấp.

Lenovo vừa chính thức mở rộng danh mục máy tính xách tay cao cấp của mình bằng việc ra mắt ThinkPad T1g Gen 9 tại thị trường quốc tế. Đây là phiên bản kế nhiệm cho dòng Gen 8, mang đến những nâng cấp mang tính đột phá về cả hiệu năng xử lý lẫn khả năng tùy biến phần cứng, đặc biệt là sự xuất hiện của chuẩn RAM LPCAMM2 mới nhất.

The ThinkPad T1g Gen 9 also features a haptic touchpad.

Cấu hình mạnh mẽ với Intel Panther Lake và Nvidia RTX 50 Series

Điểm nhấn quan trọng nhất trên ThinkPad T1g Gen 9 chính là việc trang bị dòng vi xử lý Intel Panther Lake mới nhất. Theo thông tin từ hệ thống PSREF của Lenovo, người dùng có thể tùy chọn giữa các phiên bản Core Ultra 7 356H, Core Ultra 7 366H vPro và cao cấp nhất là Core Ultra 9 386H vPro. Đây là những con chip được tối ưu cho các tác vụ tính toán nặng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về khả năng đồ họa, máy đánh dấu sự xuất hiện của dòng GPU di động Nvidia GeForce RTX 50 Series. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm RTX 5060 (8 GB VRAM), trong khi các phiên bản sử dụng chip vPro cao cấp hơn sẽ được trang bị RTX 5070 với dung lượng VRAM lên tới 12 GB. Việc tăng dung lượng bộ nhớ đồ họa giúp thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ render 3D, dựng phim 4K và các mô hình học máy phức tạp.

Đột phá với RAM LPCAMM2 và khả năng lưu trữ tốc độ cao

Khác với xu hướng hàn chết RAM trên các dòng laptop mỏng nhẹ hiện nay, ThinkPad T1g Gen 9 sử dụng chuẩn RAM LPCAMM2. Đây là công nghệ bộ nhớ mới giúp tiết kiệm không gian và điện năng tương tự LPDDR nhưng vẫn cho phép người dùng tự thay thế và nâng cấp. Hiện tại, Lenovo cung cấp các tùy chọn dung lượng 16 GB, 32 GB và tối đa 64 GB ngay từ khi xuất xưởng.

Hệ thống lưu trữ cũng được chú trọng với các tùy chọn ổ cứng SSD dung lượng 1 TB hoặc 2 TB. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ cả giao thức PCIe 4.0 và PCIe 5.0, mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội, giảm thiểu tối đa độ trễ khi làm việc với các tệp tin lớn.

Màn hình Tandem OLED và trải nghiệm người dùng

Lenovo mang đến ba tùy chọn màn hình cho ThinkPad T1g Gen 9, trong đó cao cấp nhất là tấm nền Tandem OLED độ phân giải 3.2K. Công nghệ Tandem OLED giúp màn hình đạt độ sáng cực đại lên đến 1.500 nits, đồng thời hỗ trợ tần số quét biến thiên (VRR) từ 40 Hz đến 120 Hz, đảm bảo hình ảnh mượt mà và tiết kiệm pin.

Ngoài ra, máy còn được trang bị bàn di chuột haptic (haptic touchpad) hiện đại, mang lại phản hồi xúc giác chính xác. Viên pin dung lượng lớn 90 Wh kết hợp với bộ sạc nhanh 140 W giúp đảm bảo thời gian sử dụng dài hơi cho các chuyên gia thường xuyên di chuyển.

Giá bán và thời điểm khả dụng

Hiện tại, Lenovo đã bắt đầu mở bán ThinkPad T1g Gen 9 tại một số thị trường khu vực Châu Á và Châu Đại Dương. Mức giá khởi điểm được ghi nhận cụ thể như sau:

Thị trường Giá khởi điểm Australia 5.399 AUD Hong Kong 31.730 HKD Malaysia 14.191 MYR Singapore 4.770 SGD

Mặc dù hiện tại sản phẩm mới chỉ xuất hiện tại các khu vực nêu trên, nhưng các tài liệu rò rỉ cho thấy Lenovo đang lên kế hoạch phát hành dòng máy này trên phạm vi toàn cầu trong thời gian tới.