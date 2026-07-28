Lenovo ThinkPad X13 Detachable Gen 1 ra mắt toàn cầu với chip Intel Panther Lake và RAM 64GB Lenovo công bố chi tiết ThinkPad X13 Detachable Gen 1 toàn cầu, mẫu máy 2-trong-1 trang bị chip Intel Panther Lake và RAM tới 64GB cạnh tranh Surface Pro 12.

Lenovo đã chính thức cập nhật thông số kỹ thuật toàn cầu cho ThinkPad X13 Detachable Gen 1 trên hệ thống PSREF, mở đường cho cuộc cạnh tranh trực tiếp với Surface Pro 12 của Microsoft. Dù từng xuất hiện tại triển lãm MWC 2026, đây là lần đầu tiên các cấu hình chi tiết của thiết bị 2-trong-1 này được xác nhận đầy đủ cho các thị trường châu Mỹ, châu Âu, Anh và châu Phi.

ThinkPad X13 Detachable Gen 1 chỉ có duy nhất một tùy chọn màu sắc.

Cấu hình phần cứng với chip Intel Panther Lake

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên ThinkPad X13 Detachable Gen 1 đến từ thế hệ vi xử lý Intel Panther Lake. Lenovo cung cấp ba tùy chọn vi xử lý bao gồm Core Ultra 5 332 (6 nhân, 6 luồng, đồ họa tích hợp Xe3 2 nhân), Core Ultra 5 335 (8 nhân, 8 luồng, đồ họa Xe3 4 nhân) và Core Ultra 7 365 (8 nhân, 8 luồng, đồ họa Xe3 4 nhân).

Bên cạnh vi xử lý mới, máy hỗ trợ các tùy chọn dung lượng RAM LPDDR5X-7467 từ 16 GB, 32 GB cho đến 64 GB. Về khả năng lưu trữ, thiết bị trang bị một khe cắm M.2 2242 chuẩn PCIe 4.0 với các mức dung lượng 256 GB, 512 GB hoặc 1 TB.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Intel Core Ultra 5 332 / Ultra 5 335 / Ultra 7 365 Bộ nhớ RAM 16 GB / 32 GB / 64 GB LPDDR5X-7467 Lưu trữ 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe 4.0 (M.2 2242) Màn hình 13 inch IPS, 3:2, 500 nits, 120 Hz, 100% sRGB Trọng lượng 890 g (thân máy) / 1,25 kg (kèm bàn phím)

Màn hình sắc nét và tính cơ động cao

ThinkPad X13 Detachable Gen 1 sở hữu màn hình IPS kích thước 13 inch với tỷ lệ 3:2, độ sáng tối đa đạt 500 nits ở chế độ SDR. Màn hình này hỗ trợ tần số quét biến thiên 120 Hz và khả năng tái tạo 100% dải màu sRGB, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc đồ họa cơ bản và giải trí.

ThinkPad X13 Detachable Gen 1 nặng 1,25 kg khi gắn kèm bàn phím và chỉ 890 g khi tách rời.

Về tính di động, thân máy riêng lẻ chỉ nặng 890 g và tăng lên 1,25 kg khi gắn thêm bàn phím đi kèm. Viên pin dung lượng 45 Wh tích hợp bên trong được thử nghiệm đạt thời lượng sử dụng dưới 11 giờ trong bài kiểm tra MobileMark30 ở độ sáng 250 nits.

Giá bán và thời điểm phát hành

Trước đó, Lenovo từng thông báo mức giá khởi điểm cho ThinkPad X13 Detachable Gen 1 tại thị trường châu Âu là 1.949 EUR (khoảng 2.217 USD). Tuy nhiên, mức giá chính thức khi bán ra thực tế vẫn có thể điều chỉnh do áp lực gia tăng chi phí linh kiện bộ nhớ đối với các nhà sản xuất máy tính hiện nay.