Lenovo Yoga 7a giảm giá 27%: Laptop 2-in-1 trang bị 24GB RAM và màn hình OLED chuẩn màu Lenovo Yoga 7a phiên bản dùng chip AMD Ryzen 7 đang được giảm giá sâu, sở hữu cấu hình ấn tượng với 24GB RAM và màn hình OLED phù hợp cho người làm đồ họa.

Lenovo vừa triển khai chương trình ưu đãi lớn cho mẫu laptop 2-in-1 Yoga 7a trên cửa hàng trực tuyến chính thức. Với mức giảm giá 27%, thiết bị này hiện có giá 1.159 USD, mang lại cấu hình mạnh mẽ vượt trội trong phân khúc giá, đặc biệt là dung lượng RAM lên tới 24GB và ổ cứng SSD 1TB.

Sức mạnh từ chip AMD Ryzen 7 và bộ nhớ RAM 24GB

Điểm nhấn lớn nhất của phiên bản này là sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 (mã Gorgon Point) và 24GB RAM LPDDR5X. Với cấu trúc 6 nhân, chip Ryzen 7 mới đảm bảo hiệu suất ổn định cho các tác vụ đa nhiệm và công việc văn phòng cường độ cao. Trong bối cảnh giá linh kiện RAM và bộ nhớ lưu trữ đang tăng cao, việc trang bị sẵn 24GB RAM là một lợi thế lớn cho người dùng có ngân sách vừa phải.

Lenovo Yoga 7a is now disounted by 27%, sports 1 TB SSD and 24 GB RAM.

Màn hình OLED 1200p: Độ chuẩn màu ấn tượng

Yoga 7a sở hữu màn hình OLED 14 inch với độ phân giải 1200p. Qua kiểm nghiệm thực tế, tấm nền này đạt độ bao phủ màu DCI-P3 lên tới 99,3%, rất lý tưởng cho các công việc liên quan đến thiết kế và sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, độ sáng thực tế chỉ đạt khoảng 370 nits, thấp hơn mức 400 nits mà Lenovo công bố, điều này có thể gây hạn chế khi sử dụng ngoài trời nắng.

Dù có tần số quét dừng lại ở mức 60Hz, nhưng nhờ đặc tính của tấm nền OLED, thời gian phản hồi của màn hình rất nhanh. Máy cũng hỗ trợ cảm ứng, tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng thường xuyên thao tác trực tiếp trên màn hình.

Thiết kế mỏng nhẹ và tính linh hoạt

The Yoga 7a is quite a slim laptop, coming in at just 15.4 mm.

Với độ mỏng chỉ 15,4 mm, Lenovo Yoga 7a là một trong những mẫu laptop 2-in-1 gọn gàng nhất hiện nay. Bản lề 180 độ cho phép người dùng linh hoạt thay đổi tư thế sử dụng, từ chế độ laptop truyền thống đến các tư thế trình chiếu hoặc làm việc nhóm.

The 180° hinge allows the laptop to be used in various physical setups.

Hiệu suất đồ họa và khả năng nâng cấp

Do sử dụng đồ họa tích hợp Radeon 840M, máy chỉ phù hợp cho các trò chơi nhẹ hoặc tác vụ đồ họa cơ bản. Thử nghiệm cho thấy Radeon 840M chậm hơn khoảng 29% so với nhân đồ họa Xe3 trên chip Core Ultra 7 355 của Intel. Ngoài ra, Apple M5 cũng cho hiệu năng xử lý nhanh hơn 40% trong các bài kiểm tra tổng hợp.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý AMD Ryzen AI 7 445 (Gorgon Point) Bộ nhớ RAM 24GB LPDDR5X (Hàn chết) Lưu trữ 1TB SSD (M.2 2242, có thể nâng cấp) Màn hình 14" OLED, 1200p, 60Hz, 99.3% DCI-P3 Độ dày 15,4 mm Thời lượng pin ~14 giờ (lướt web)

Một lưu ý quan trọng đối với người dùng là bộ nhớ RAM được hàn chết trên bo mạch, do đó không thể nâng cấp sau khi mua. Ngược lại, ổ cứng SSD chuẩn M.2 2242 không bị hàn chết, cho phép người dùng thay thế hoặc mở rộng dung lượng khi cần thiết.

Thời lượng pin ấn tượng

Máy ghi điểm ở thời lượng pin khi có thể hoạt động liên tục hơn 14 giờ trong bài kiểm tra lướt web với độ sáng 150 nits. Hệ thống cổng kết nối của Yoga 7a khá đầy đủ với 2 cổng USB-C, 1 cổng USB-A, HDMI 2.1, jack âm thanh và khe cắm thẻ nhớ microSD, đáp ứng tốt nhu cầu kết nối ngoại vi cơ bản hiện nay.