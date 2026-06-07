Lenovo Yoga AI Mini PC: Bước tiến mới với 64GB RAM và chip Intel Panther Lake Lenovo vừa chính thức ra mắt cấu hình 64GB RAM cho mẫu máy tính mini Yoga AI, kết hợp cùng vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H thế hệ Panther Lake mạnh mẽ. Với dung lượng bộ nhớ vượt trội, thiết bị hướng tới việc xử lý các tác vụ AI cục bộ hiệu quả trong một thân máy siêu nhỏ gọn.

Lenovo vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp cho dòng máy tính mini Yoga AI tại thị trường Trung Quốc. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của cấu hình bộ nhớ RAM lên tới 64GB, một con số ấn tượng đối với các dòng máy tính kích thước nhỏ, giúp tối ưu hóa khả năng xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn và tác vụ AI ngay trên thiết bị.

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Panther Lake và RAM 64GB

Mẫu Yoga AI Mini PC (hay còn gọi là Yoga Mini i Gen 11) được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra X7 358H. Đây là dòng chip thuộc thế hệ Panther Lake mới nhất của Intel, tập trung vào hiệu năng xử lý đa nhân và tích hợp sâu các nhân xử lý trí tuệ nhân tạo (NPU). Đi kèm với đó là nhân đồ họa tích hợp Intel Arc B390, mang lại khả năng xử lý đồ họa ổn định cho các công việc sáng tạo và giải trí cơ bản.

Phiên bản cấu hình 64GB có giá khoảng 2.651 USD tại Trung Quốc. Hình ảnh quảng cáo cho thấy kích thước cực kỳ nhỏ gọn của mẫu máy tính mini này.

Việc nâng cấp lên 64GB RAM không chỉ giúp máy chạy đa nhiệm mượt mà hơn mà còn trực tiếp phục vụ xu hướng chạy các tác vụ AI cục bộ (Local AI). Trong khi các phiên bản ra mắt tại CES 2026 trước đó chỉ dừng lại ở mức tối đa 32GB RAM, biến thể mới này cho thấy Lenovo đang muốn biến Yoga AI Mini PC thành một máy trạm mini thực thụ cho các nhà phát triển và người dùng đam mê công nghệ.

Thiết kế siêu nhỏ gọn và khả năng kết nối đa dạng

Mặc dù mang trong mình cấu hình mạnh mẽ, Lenovo vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản với vỏ máy chỉ có dung tích 0,65 lít và trọng lượng nhẹ khoảng 600 gram. Điều này cho phép người dùng dễ dàng lắp đặt thiết bị ở những không gian làm việc hạn chế hoặc mang theo khi di chuyển.

Dù có kích thước khiêm tốn, Yoga AI Mini PC vẫn được trang bị hệ thống cổng kết nối khá đầy đủ, đáp ứng tốt nhu cầu ngoại vi chuyên nghiệp:

Loại cổng kết nối Số lượng / Chi tiết Thunderbolt 4 2 cổng HDMI 1 cổng USB-A 3.2 Gen 2 1 cổng USB-C 3.2 Gen 2 1 cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery (PD) 1 cổng Cổng âm thanh 3.5mm 1 cổng Ethernet 2.5G 1 cổng

Những điểm nhấn chính về cấu hình và tính năng của mẫu máy tính mini mới từ Lenovo.

Giá bán và khả năng tiếp cận thị trường

Hiện tại, phiên bản Lenovo Yoga AI Mini PC với 64GB RAM và ổ cứng SSD 1TB PCIe 4.0 đang được mở bán tại Trung Quốc với mức giá 17.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 2.651 USD). Đây là mức giá thuộc phân khúc cao cấp, phản ánh đúng giá trị của bộ vi xử lý Panther Lake đời mới và dung lượng RAM lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ lưu ý rằng khả năng phiên bản 64GB này được phát hành rộng rãi trên toàn cầu vẫn còn bỏ ngỏ. Hiện trang thông tin sản phẩm (PSREF) của Lenovo vẫn chưa cập nhật cấu hình này cho các thị trường quốc tế, điều này cho thấy có thể đây là phiên bản đặc biệt ưu tiên cho thị trường nội địa Trung Quốc trong giai đoạn đầu.