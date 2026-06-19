Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11: Đột phá với 48GB VRAM và màn hình OLED 165Hz Lenovo vừa ra mắt Yoga Pro 7 15ASH11 trang bị chip AMD Strix Halo, cho phép chia sẻ tới 48GB VRAM cho GPU Radeon 8060S, đi kèm màn hình OLED 1100 nit ấn tượng.

Yoga Pro 7 15ASH11 là mẫu laptop 15 inch mới nhất của Lenovo trang bị vi xử lý AMD Strix Halo, nổi bật với khả năng cấp phát 48GB VRAM cho GPU tích hợp và màn hình OLED 165Hz chất lượng cao.

Sức mạnh đồ họa tương đương RTX 4070 từ GPU tích hợp

Lenovo vừa chính thức mở bán mẫu laptop Yoga Pro 7 15ASH11 tại một số thị trường quốc tế như Australia, Đông Á và Đông Nam Á. Đây là thiết bị thứ hai của hãng sử dụng nền tảng AMD Strix Halo, sau dòng Legion 7a 15ASH11 chuyên game. Điểm khác biệt nằm ở chỗ Yoga Pro 7 được định hướng là thiết bị đa dụng, mỏng nhẹ hơn nhưng vẫn sở hữu hiệu năng đồ họa đáng nể.

The Yoga Pro 7 15ASH11 comes in a single colour option.

Trái tim của máy là bộ vi xử lý Ryzen AI Max+ 388 dựa trên kiến trúc Zen 5 với 8 nhân và 16 luồng. Đáng chú ý, GPU tích hợp Radeon 8060S được đánh giá có sức mạnh ngang ngửa với card đồ họa rời Nvidia GeForce RTX 4070 dành cho laptop. Điều này cho phép người dùng xử lý các tác vụ đồ họa nặng hoặc chơi game chất lượng cao mà không cần đến một hệ thống card rời cồng kềnh.

Giải pháp tản nhiệt X Power và khả năng tùy biến VRAM

Để duy trì hiệu năng cho con chip mạnh mẽ này, Lenovo trang bị hệ thống quạt kép được hãng tiếp thị dưới tên gọi "X Power". Hệ thống tản nhiệt này đảm bảo luồng khí lưu thông tối ưu cho cả CPU và GPU tích hợp trong các kịch bản sử dụng cường độ cao.

The Yoga Pro 7 15ASH11 contains a twin fan set-up that Lenovo markets as 'X Power'.

Về bộ nhớ, Yoga Pro 7 15ASH11 cung cấp hai tùy chọn RAM cố định là 32GB hoặc 64GB. Một tính năng đặc biệt của dòng chip Strix Halo là khả năng chia sẻ bộ nhớ hệ thống cực lớn cho đồ họa. Cụ thể, nếu người dùng lựa chọn phiên bản 64GB RAM, hệ thống có thể cấp phát tối đa tới 48GB để làm bộ nhớ video (VRAM), một con số vượt xa hầu hết các mẫu laptop gaming cao cấp hiện nay.

Màn hình OLED 2.5K và tính năng hỗ trợ đồ họa

Tất cả các phiên bản Yoga Pro 7 15ASH11 đều sở hữu màn hình OLED 15.3 inch với độ phân giải 2.5K. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 165Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà, cùng độ sáng tối đa lên tới 1.100 nits ở chế độ HDR, đảm bảo khả năng hiển thị chính xác trong nhiều điều kiện ánh sáng.

The laptop's haptic trackpad also serves as a small drawing pad.

Một chi tiết thú vị khác là bàn di chuột (trackpad) haptic của máy. Không chỉ đóng vai trò điều khiển chuột thông thường, bộ phận này còn có thể sử dụng như một bảng vẽ nhỏ, hỗ trợ đắc lực cho các nhà sáng tạo nội dung khi cần phác thảo nhanh.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11

Thành phần Thông số kỹ thuật Vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 388 (Zen 5, 8 nhân/16 luồng) Đồ họa AMD Radeon 8060S (iGPU) Bộ nhớ RAM 32GB hoặc 64GB VRAM tối đa Lên đến 48GB (với bản 64GB RAM) Màn hình 15.3" OLED, 2.5K, 165Hz, 1.100 nits (HDR) Pin & Sạc 84 Wh, hỗ trợ sạc nhanh 140W

Hiện tại, sản phẩm đã có mặt tại Australia và một số khu vực châu Á với mức giá quy đổi dao động khoảng 2.636 USD. So với các đối thủ chạy chip Intel Panther Lake, phiên bản chạy AMD này của Lenovo được đánh giá là có mức giá cạnh tranh hơn đáng kể trong khi vẫn duy trì được hiệu suất đồ họa ấn tượng.