Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11: Sức mạnh đồ họa 48GB VRAM từ nền tảng AMD Strix Halo Mẫu laptop 15 inch mới của Lenovo gây ấn tượng với khả năng phân bổ tới 48GB bộ nhớ đồ họa (VRAM) nhờ kiến trúc AMD Strix Halo, đi kèm màn hình OLED đạt độ sáng kỷ lục 1.100 nit.

Lenovo vừa chính thức mở rộng phạm vi phân phối mẫu laptop Yoga Pro 7 15ASH11 ra thị trường quốc tế, bao gồm khu vực Châu Âu và Vương quốc Anh. Đây là thiết bị khai thác sức mạnh từ nền tảng AMD Strix Halo, hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần hiệu năng xử lý đồ họa mạnh mẽ trong một thân máy di động.

Nền tảng AMD Strix Halo và cấu hình phần cứng đặc thù

Yoga Pro 7 15ASH11 được trang bị độc quyền chipset AMD Ryzen AI Max+ 388. Dù cùng dựa trên kiến trúc Zen 5 tương tự các dòng Strix Halo cao cấp hơn, biến thể Ryzen AI Max+ 388 sở hữu cấu hình 8 nhân và 16 luồng xử lý. Con số này bằng một nửa so với Ryzen AI Max+ 395 (16 nhân) từng xuất hiện trên các dòng máy chơi game cao cấp như ROG Flow Z13.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở nhân đồ họa tích hợp Radeon 8060S. Với tùy chọn bộ nhớ RAM lên đến 64GB, hệ thống cho phép người dùng thiết lập và phân bổ tối đa 48GB để làm bộ nhớ đồ họa (VRAM). Khả năng này mang lại lợi thế lớn cho các tác vụ xử lý mô hình 3D phức tạp, biên tập video độ phân giải cao hoặc chạy các mô hình AI lớn ngay trên máy tính cá nhân.

Thông số kỹ thuật chi tiết Lenovo Yoga Pro 7 15ASH11

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI Max+ 388 (8 nhân, 16 luồng, Zen 5) Đồ họa (GPU) AMD Radeon 8060S (iGPU), hỗ trợ tối đa 48GB VRAM Bộ nhớ RAM Tối đa 64 GB Màn hình 15,3 inch OLED, 2.5K, 165 Hz, 1.100 nits Pin 84 Wh Trọng lượng 1,71 kg Kích thước 347 x 242 x 16,7 mm

Trải nghiệm hiển thị và tính năng bổ trợ

Bên cạnh cấu hình bên trong, Lenovo chú trọng vào chất lượng hiển thị với tấm nền OLED 15,3 inch. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 165 Hz và độ phân giải 2.5K. Đặc biệt, độ sáng cực đại đạt mức 1.100 nit, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh và tối ưu cho các nội dung HDR.

Lenovo equips the Yoga Pro 7 15ASH11 with a haptic trackpad.

Về mặt thiết kế, máy duy trì độ mỏng 16,7 mm và trọng lượng 1,71 kg, con số ấn tượng đối với một mẫu laptop 15 inch mang hiệu năng đồ họa mạnh. Lenovo cũng tích hợp bàn di chuột xúc giác (haptic trackpad) để tăng cường độ chính xác và cảm giác phản hồi khi thao tác.

Giá bán và lộ trình phát hành

Hiện tại, người dùng tại các quốc gia như Pháp, Ireland, Ý và Tây Ban Nha đã có thể đặt mua Yoga Pro 7 15ASH11. Tại các thị trường khác như Đức và Áo, sản phẩm dự kiến sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới.

Mức giá khởi điểm được niêm yết từ 2.189 EUR đến 2.249 EUR (tương đương khoảng 1.870 GBP) cho phiên bản cấu hình 32GB RAM và 512GB bộ nhớ lưu trữ. Để nâng cấp lên 64GB RAM, người dùng cần chi trả thêm khoảng 700 EUR, trong khi tùy chọn ổ cứng SSD 1TB sẽ tốn thêm khoảng 220 EUR.

Việc Lenovo đưa dòng chip Strix Halo lên dòng Yoga Pro cho thấy tham vọng của hãng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa laptop văn phòng cao cấp và máy trạm đồ họa chuyên dụng, mang lại giải pháp cân bằng giữa tính di động và hiệu suất xử lý dữ liệu lớn.