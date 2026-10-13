Lens 0-2 Sporting CP: Sporting CP giành chiến thắng Lens và Sporting CP cùng có phong độ cao, hứa hẹn cuộc so tài hấp dẫn. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 13/10 tại Stade Bollaert-Delelis, cùng có 3 điểm.

Lens 0 - 2 Sporting CP Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lens tiếp đón Sporting CP.

13' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 75% - 25% Sporting CP, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

22' BÀN THẮNG! Sporting CP (0-1) Phút 22': Luis Suárez (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Nestory Irankunda). Tỷ số: 0 - 1.

25' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 51% - 49% Sporting CP, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

37' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 57% - 43% Sporting CP, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 3.

58' Thay người Phút 58' (Lens): Ruben Aguilar vào sân thay Samson Baidoo.

58' Thay người Phút 58' (Lens): Odsonne Édouard vào sân thay Franjo Ivanovic.

61' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 2 - 4.

66' Thay người Phút 66' (Sporting CP): Luís Guilherme vào sân thay Geny Catamo.

68' Thay người Phút 68' (Lens): Michał Skóraś vào sân thay Saud Abdulhamid.

68' Thay người Phút 68' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Junior Kadile.

71' Thẻ vàng Phút 71': Michaël Cuisance (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Thay người Phút 73' (Sporting CP): Silas Andersen vào sân thay João Simões.

73' Thay người Phút 73' (Sporting CP): Jesse Derry vào sân thay Nestory Irankunda.

73' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 57% - 43% Sporting CP, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 5.

74' BÀN THẮNG! Sporting CP (0-2) Phút 74': Issa Doumbia (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Silas Andersen). Tỷ số: 0 - 2.

80' Thay người Phút 80' (Lens): Yassine Titraoui vào sân thay Amadou Haidara.

81' Thẻ vàng Phút 81': Florian Thauvin (Lens) nhận thẻ vàng (Argument).

85' Thay người Phút 85' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Luis Suárez.

85' Thay người Phút 85' (Sporting CP): Pedro Lima Barros vào sân thay Issa Doumbia.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 54% - 46% Sporting CP, dứt điểm 19 - 10 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 5.

KT Kết thúc: Lens 0-2 Sporting CP Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 01:41 14/10/2026

Đội hình chính thức Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac Sporting CP Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges 40 R. Risser 6 S. Baidoo 25 I. Ganiou 32 K. Antonio 23 Saud Abdulhamid 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 14 M. Udol 10 F. Thauvin 28 J. Kadile 29 F. Ivanović 30 Kaique 22 Iván Fresneda 72 Eduardo Quaresma 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 8 João Simões 5 Sergi Altimira 10 Geny Catamo 77 I. Doumbia 19 N. Irankunda 97 L. Suárez Dự bị Lens 2 R. Aguilar 4 N. Äelik 11 O. Édouard 16 M. Gorgelin 9 T. Hazard 31 S. Sagnan 22 M. Skóraś 38 M. Soares 7 F. Sotoca Sporting CP 18 M. Zekri 55 Ibrahima Ba 13 Vagiannidis 1 Rui Silva 21 Pedro Lima 9 Rafael Ferreira Nel 31 Luis Guilherme 7 F. Ioannidis 58 Flávio Gonçalves Cập nhật đội hình lúc 23:17 13/10/2026

Lens Thống kê Sporting CP 56% Kiểm soát bóng 44% 21 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 5 6 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật I. Doumbia Sporting CP 1 bàn L. Suárez Sporting CP 1 bàn N. Irankunda Sporting CP 1 kiến tạo · điểm 7.16 S. Andersen Sporting CP 1 kiến tạo · điểm 7.13 Kaique Sporting CP Điểm 7.65 Iván Fresneda Sporting CP Điểm 7.56

Lens và Sporting CP cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: cả hai đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất và đều thắng ở lượt đấu vừa qua. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân Stade Bollaert-Delelis.

Lens giữ nhịp thắng nhiều hơn thua

Trong 5 trận gần nhất, Lens thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, và đó là chiến thắng thứ hai liên tiếp của họ.

Vết gợn duy nhất trong chuỗi này là trận thua ở giai đoạn giữa, sau đó Lens hòa một trận rồi thắng trở lại ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận. Với những gì thể hiện, Lens là đội biết cách phản ứng sau thất bại để giữ nhịp độ.

Sporting CP bất bại trong 5 trận gần nhất

Sporting CP có chuỗi kết quả ổn định hơn về mặt không thua. Đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.

Đáng chú ý, họ cũng vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất. Hai trận hòa nằm ở khoảng giữa chuỗi, còn hai trận cũ nhất đều là thắng. Kết quả này cho thấy Sporting CP đã duy trì được sự chắc chắn và khó bị đánh bại.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Trên bảng xếp hạng, Sporting CP đang đứng thứ 7 với 3 điểm, còn Lens xếp thứ 10 cũng với 3 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên cuộc gặp này là cơ hội để cả hai củng cố vị trí của mình.

Việc điểm số bằng nhau khiến trận đấu thêm phần cân bằng. Bên nào tận dụng tốt hơn đà thắng lợi gần đây sẽ là bên có lợi thế tâm lý khi trận đấu kết thúc.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lens thi đấu trên sân nhà, nơi họ có thể tận dụng sự cổ vũ của khán giả để duy trì nhịp độ cao ngay từ đầu. Với chuỗi thắng nhiều hơn thua, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động tìm kiếm kết quả tích cực.

Ngược lại, Sporting CP mang theo sự chắc chắn của đội chưa thua trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó khăn trong việc tạo đột biến.

Nhận định

Đây là cuộc gặp giữa hai đội đang trên đà đi lên: một bên có nhiều chiến thắng, một bên có chuỗi trận không thua. Sự tương đồng về điểm số và phong độ cho thấy thế trận có thể giằng co.

Nhìn chung, Sporting CP nhỉnh hơn một chút về độ ổn định và vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Lens có lợi thế sân nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội nào xử lý tốt hơn những khoảnh khắc then chốt trong trận.

Lens 5 trận gần nhất T T B H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Sporting CP 5 trận gần nhất T H H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 6 VfB Stuttgart 1 1 0 0 +2 3 T 7 Sporting CP 1 1 0 0 +2 3 T 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T 10 Lens 1 1 0 0 +1 3 T 11 Real Betis 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lens ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ M. Diarra (Off the roster) ✚ J. Gradit (Injury) ✚ I. Jourdren (Off the roster) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ J. Chavez (Thigh Injury) ✚ M. Diarra (Off the roster) Sporting CP ✚ Z. Debast (Injury) ✚ N. Santos (Muscle Injury) ✚ R. Zalazar (Injury) ✚ Z. Debast (Injury) ✚ N. Santos (Muscle Injury) ✚ R. Zalazar (Injury)