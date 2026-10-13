Lens 0-2 Sporting CP: Sporting CP giành chiến thắng
Lens và Sporting CP cùng có phong độ cao, hứa hẹn cuộc so tài hấp dẫn. Hai đội gặp nhau lúc 23h45 ngày 13/10 tại Stade Bollaert-Delelis, cùng có 3 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Lens tiếp đón Sporting CP.
- 13'Lens ép sân
Cầm bóng: Lens 75% - 25% Sporting CP, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 22'BÀN THẮNG! Sporting CP (0-1)
Phút 22': Luis Suárez (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Nestory Irankunda). Tỷ số: 0 - 1.
- 25'Lens ép sân
Cầm bóng: Lens 51% - 49% Sporting CP, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 37'Lens ép sân
Cầm bóng: Lens 57% - 43% Sporting CP, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 3.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Lens ép sân
Cầm bóng: Lens 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 3.
- 58'Thay người
Phút 58' (Lens): Ruben Aguilar vào sân thay Samson Baidoo.
- 58'Thay người
Phút 58' (Lens): Odsonne Édouard vào sân thay Franjo Ivanovic.
- 61'Lens ép sân
Cầm bóng: Lens 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 2 - 4.
- 66'Thay người
Phút 66' (Sporting CP): Luís Guilherme vào sân thay Geny Catamo.
- 68'Thay người
Phút 68' (Lens): Michał Skóraś vào sân thay Saud Abdulhamid.
- 68'Thay người
Phút 68' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Junior Kadile.
- 71'Thẻ vàng
Phút 71': Michaël Cuisance (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'Thay người
Phút 73' (Sporting CP): Silas Andersen vào sân thay João Simões.
- 73'Thay người
Phút 73' (Sporting CP): Jesse Derry vào sân thay Nestory Irankunda.
- 73'Lens ép sân
Cầm bóng: Lens 57% - 43% Sporting CP, dứt điểm 18 - 8 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 5.
- 74'BÀN THẮNG! Sporting CP (0-2)
Phút 74': Issa Doumbia (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Silas Andersen). Tỷ số: 0 - 2.
- 80'Thay người
Phút 80' (Lens): Yassine Titraoui vào sân thay Amadou Haidara.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Florian Thauvin (Lens) nhận thẻ vàng (Argument).
- 85'Thay người
Phút 85' (Sporting CP): Fotis Ioannidis vào sân thay Luis Suárez.
- 85'Thay người
Phút 85' (Sporting CP): Pedro Lima Barros vào sân thay Issa Doumbia.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Lens 54% - 46% Sporting CP, dứt điểm 19 - 10 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 3 - 5.
- KTKết thúc: Lens 0-2 Sporting CP
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 01:41 14/10/2026
Lens và Sporting CP cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: cả hai đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất và đều thắng ở lượt đấu vừa qua. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân Stade Bollaert-Delelis.
Lens giữ nhịp thắng nhiều hơn thua
Trong 5 trận gần nhất, Lens thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, và đó là chiến thắng thứ hai liên tiếp của họ.
Vết gợn duy nhất trong chuỗi này là trận thua ở giai đoạn giữa, sau đó Lens hòa một trận rồi thắng trở lại ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận. Với những gì thể hiện, Lens là đội biết cách phản ứng sau thất bại để giữ nhịp độ.
Sporting CP bất bại trong 5 trận gần nhất
Sporting CP có chuỗi kết quả ổn định hơn về mặt không thua. Đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.
Đáng chú ý, họ cũng vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất. Hai trận hòa nằm ở khoảng giữa chuỗi, còn hai trận cũ nhất đều là thắng. Kết quả này cho thấy Sporting CP đã duy trì được sự chắc chắn và khó bị đánh bại.
Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau
Trên bảng xếp hạng, Sporting CP đang đứng thứ 7 với 3 điểm, còn Lens xếp thứ 10 cũng với 3 điểm. Hai đội có cùng số điểm, nên cuộc gặp này là cơ hội để cả hai củng cố vị trí của mình.
Việc điểm số bằng nhau khiến trận đấu thêm phần cân bằng. Bên nào tận dụng tốt hơn đà thắng lợi gần đây sẽ là bên có lợi thế tâm lý khi trận đấu kết thúc.
Điểm then chốt về chiến thuật
Lens thi đấu trên sân nhà, nơi họ có thể tận dụng sự cổ vũ của khán giả để duy trì nhịp độ cao ngay từ đầu. Với chuỗi thắng nhiều hơn thua, đội chủ nhà có cơ sở để chủ động tìm kiếm kết quả tích cực.
Ngược lại, Sporting CP mang theo sự chắc chắn của đội chưa thua trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó khăn trong việc tạo đột biến.
Nhận định
Đây là cuộc gặp giữa hai đội đang trên đà đi lên: một bên có nhiều chiến thắng, một bên có chuỗi trận không thua. Sự tương đồng về điểm số và phong độ cho thấy thế trận có thể giằng co.
Nhìn chung, Sporting CP nhỉnh hơn một chút về độ ổn định và vị trí trên bảng xếp hạng, trong khi Lens có lợi thế sân nhà. Kết quả cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào đội nào xử lý tốt hơn những khoảnh khắc then chốt trong trận.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)