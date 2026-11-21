Lens 1-1 Toulouse: Hai đội chia điểm Lens đang cố bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 11, bằng điểm Toulouse ở hạng 12. Hai đội gặp nhau lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Bollaert-Delelis.

Lens 1 - 1 Toulouse Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lens tiếp đón Toulouse.

13' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 72% - 28% Toulouse, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 2.

25' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 68% - 32% Toulouse, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': Niko Sigur (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

33' Thẻ vàng Phút 33': Florian Thauvin (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 65% - 35% Toulouse, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 2.

39' BÀN THẮNG! Toulouse (0-1) Phút 39': Jacen Russell-Rowe (Toulouse) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

43' Thẻ vàng Phút 43': Santiago Hidalgo (Toulouse) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Toulouse): Seny Koumbassa vào sân thay Mark McKenzie.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Lens (1-1) Phút 47': Michaël Cuisance (Lens) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lens 54% - 46% Toulouse, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 3.

59' Thay người Phút 59' (Lens): Amadou Haidara vào sân thay Michaël Cuisance.

59' Thay người Phút 59' (Lens): Saud Abdulhamid vào sân thay Ruben Aguilar.

59' Thay người Phút 59' (Lens): Abdallah Sima vào sân thay Mezian Soares Mesloub.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 56% - 44% Toulouse, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 2 - 3.

62' Thẻ vàng Phút 62': Amadou Haidara (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Toulouse): Sion Oppong vào sân thay Santiago Hidalgo.

72' Thay người Phút 72' (Lens): Ismaëlo Ganiou vào sân thay Jhoanner Chávez.

73' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 58% - 42% Toulouse, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Toulouse): Aron Dønnum vào sân thay Jacen Russell-Rowe.

85' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 58% - 42% Toulouse, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 8 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 14, cứu thua 3 - 5.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Lens): Michał Skóraś vào sân thay Florian Sotoca.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Toulouse): Alexis Vossah vào sân thay Thomas Jorgensen.

KT Kết thúc: Lens 1-1 Toulouse Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:37 22/11/2026

Đội hình chính thức Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Digard Toulouse Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jens Berthel Askou 40 R. Risser 20 J. Todibo 6 S. Baidoo 14 M. Udol 2 R. Aguilar 27 M. Cuisance 8 Y. Titraoui 13 J. Chávez 38 M. Soares 10 F. Thauvin 7 F. Sotoca 16 G. Restes 94 I. Diallo 3 M. McKenzie 2 R. Nicolaisen 12 C. Tapé 8 T. Jørgensen 23 C. Cásseres 14 N. Sigur 13 Russell-Rowe 9 S. Hidalgo 20 C. Tengstedt Dự bị Lens 32 K. Antonio 25 I. Ganiou 16 M. Gorgelin 21 A. Haidara 9 T. Hazard 28 J. Kadile 19 A. Sima 23 Saud Abdulhamid 22 M. Skóraś Toulouse 6 A. Vossah 15 A. Dønnum 37 Y. Azizi 18 M. Amougou 17 A. Francis 5 S. Koumbassa 60 M. Niflore 11 S. Oppong 7 Julián Vignolo Cập nhật đội hình lúc 02:19 22/11/2026

Lens Thống kê Toulouse 60% Kiểm soát bóng 40% 20 Dứt điểm 9 8 Trúng đích 5 9 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Russell-Rowe Toulouse 1 bàn M. Cuisance Lens 1 bàn G. Restes Toulouse Điểm 7.59 R. Risser Lens Điểm 7.46

Lens đang cố bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng họ bước vào trận gặp Toulouse với 13 điểm, đứng hạng 11. Đối thủ chỉ đứng ngay sau ở hạng 12 và cũng có 13 điểm. Khi hai đội cách nhau chưa đến một bậc xếp hạng và không chênh lệch điểm số, cuộc đối đầu lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade Bollaert-Delelis có sức nặng đáng kể.

Lens bám đuổi nhóm đầu, nhưng phong độ đang thiếu ổn định

Điểm đáng lo nhất của đội chủ nhà nằm ở chuỗi kết quả gần đây. Trong 5 trận gần nhất, Lens chỉ thắng 1 trận và thua tới 4 trận. Đáng chú ý, họ đang thua liên tiếp 3 trận gần nhất, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận thứ tư tính ngược về trước.

Chuỗi kết quả này đặt Lens vào thế phải sớm tìm lại sự chắc chắn nếu muốn giữ khoảng cách với nhóm trên. Việc đứng giữa bảng xếp hạng với 13 điểm cho thấy đội bóng vẫn còn trong cuộc đua, nhưng đà đi xuống có thể khiến họ tụt lại phía sau.

Toulouse mang phong độ tốt hơn đến Bollaert-Delelis

Ở chiều ngược lại, Toulouse có chuỗi kết quả ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận. Họ cũng vừa thắng ở trận đấu gần nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý khá tích cực.

Trong khi Lens đang trượt dài, Toulouse là đội ít thất bại hơn hẳn. Sự tương phản đó giải thích vì sao hai đội đang cùng 13 điểm dù tình trạng phong độ khác biệt rõ rệt.

Thế đối đầu nghiêng về Lens

Dù phong độ hiện tại không ủng hộ, Lens vẫn có lợi thế trong lịch sử gặp Toulouse. Qua 5 lần đối đầu gần nhất, Lens thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Toulouse thắng 1 trận. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng cho đội chủ nhà khi họ cần một kết quả tích cực để phá vỡ chuỗi thua.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Lens là tìm lại sự tự tin sau ba thất bại liên tiếp. Chơi trên sân nhà và có thành tích đối đầu tốt hơn là hai yếu tố họ có thể tận dụng. Nếu sớm có được bàn thắng mở tỷ số, đội bóng có thể giải tỏa áp lực đang đè nặng.

Toulouse sẽ tìm cách duy trì nhịp độ ổn định đã giúp họ ít thua trong thời gian qua. Với phong độ tốt hơn, đội khách có đủ lý do để tin rằng họ có thể rời sân với điểm số, nhất là khi trận đấu sẽ diễn ra giữa hai đội đang cân bằng về điểm.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội có lịch sử gặp nhau thuận lợi nhưng phong độ đi xuống và một đội có phong độ tốt hơn nhưng thiếu lợi thế sân nhà. Với việc hai đội đang bằng điểm nhau ở nhóm giữa bảng, mọi kết quả đều có thể tác động trực tiếp đến thứ hạng.

Lens cần chứng minh họ vẫn xứng đáng ở nhóm bám sát cuộc đua dự cúp châu lục, còn Toulouse muốn tận dụng đà tích cực để vượt lên. Tất cả sẽ được trả lời tại Stade Bollaert-Delelis.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lens · 3 thắng 1 hòa Toulouse · 1 thắng Lens 4 - 1 Toulouse LEN Lens 3 - 2 Toulouse LEN Toulouse 0 - 3 Lens LEN Toulouse 1 - 1 Lens Hòa Lens 0 - 1 Toulouse TOU

Lens 5 trận gần nhất B B B T B Toulouse 5 trận gần nhất T B H T H 10 Trận 3-4-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 10 Lorient 10 4 3 3 +1 15 T B H T T 11 Lens 10 4 1 5 +2 13 B B T T T 12 Toulouse 10 3 4 3 +1 13 T B H T H 13 Estac Troyes 11 3 2 6 -8 11 T B T H B …

Tình hình lực lượng Lens ✚ A. Bulatovic (Neck Injury) ✚ O. Edouard (Groin Injury) ✚ J. Gradit (Injury) ✚ F. Ivanovic (Concussion) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) Toulouse ✚ R. Messali (Thigh Injury)