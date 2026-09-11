Lens 1-2 Marseille: Marseille giành chiến thắng Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Marseille 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 02:45 ngày 09/11/2026 tại Stade Bollaert-Delelis.

Lens 1 - 2 Marseille Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lens tiếp đón Marseille.

2' BÀN THẮNG! Marseille (0-1) Phút 2': Amine Gouiri (Marseille) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Lens 51% - 49% Marseille, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

20' BÀN THẮNG! Lens (1-1) Phút 20': Florian Thauvin (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Sotoca). Tỷ số: 1 - 1.

24' Lens ép sân Cầm bóng: Lens 53% - 47% Marseille, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 43% - 57% Marseille, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Marseille ép sân Cầm bóng: Lens 39% - 61% Marseille, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 3.

61' Marseille ép sân Cầm bóng: Lens 38% - 62% Marseille, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 2 - 3.

68' Thay người Phút 68' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Thorgan Hazard.

68' Thay người Phút 68' (Lens): Michaël Cuisance vào sân thay Amadou Haidara.

73' Marseille ép sân Cầm bóng: Lens 38% - 62% Marseille, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 2 - 4.

78' Thay người Phút 78' (Marseille): Keyliane Abdallah vào sân thay Amine Harit.

78' Thay người Phút 78' (Marseille): Angel Gomes vào sân thay Himad Abdelli.

79' Thẻ vàng Phút 79': Yassine Titraoui (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thẻ vàng Phút 81': Amine Gouiri (Marseille) nhận thẻ vàng (Dissent).

82' BÀN THẮNG! Marseille (1-2) Phút 82': Keyliane Abdallah (Marseille) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

85' Thay người Phút 85' (Lens): Ruben Aguilar vào sân thay Jonathan Gradit.

85' Thay người Phút 85' (Lens): Junior Kadile vào sân thay Florian Sotoca.

85' Marseille ép sân Cầm bóng: Lens 40% - 60% Marseille, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 2 - 5.

88' Thay người Phút 88' (Lens): Michał Skóraś vào sân thay Saud Abdulhamid.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Marseille): Geoffrey Kondogbia vào sân thay Tochukwu Nnadi.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Jeffrey De Lange (Marseille) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Lens 1-2 Marseille Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 04:39 09/11/2026

Đội hình chính thức Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac Marseille Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Genesio 40 R. Risser 24 J. Gradit 6 S. Baidoo 20 J. Todibo 23 Saud Abdulhamid 8 Y. Titraoui 21 A. Haidara 14 M. Udol 10 F. Thauvin 7 F. Sotoca 9 T. Hazard 1 J. de Lange 22 T. Weah 4 C. Egan-Riley 21 N. Aguerd 25 U. Garcia 6 T. Nnadi 23 P. Højbjerg 77 A. Harit 8 H. Abdelli 14 Igor Paixão 9 A. Gouiri Dự bị Lens 32 K. Antonio 2 R. Aguilar 5 A. Bulatović 27 M. Cuisance 37 Moussa Diarra 16 M. Gorgelin 28 J. Kadile 38 M. Soares 22 M. Skóraś Marseille 42 Nouhoum Kamissoko 48 K. Abdallah 74 K. Bezahaf 7 A. Gomes 19 G. Kondogbia Cập nhật đội hình lúc 02:17 09/11/2026

Lens Thống kê Marseille 41% Kiểm soát bóng 59% 13 Dứt điểm 16 6 Trúng đích 5 4 Phạt góc 6 15 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật A. Gouiri Marseille 1 bàn K. Abdallah Marseille 1 bàn F. Thauvin Lens 1 bàn F. Sotoca Lens 1 kiến tạo · điểm 7.7 J. de Lange Marseille Điểm 7.76 Igor Paixão Marseille Điểm 7.2

Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Marseille tại Stade Bollaert-Delelis là cơ hội để đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Hiện Lens đứng hạng 9 với 13 điểm, kém Marseille ở hạng 6 đúng 2 điểm. Chỉ cần một chiến thắng, đội chủ nhà sẽ vượt qua đối thủ về điểm số.

Cuộc đua tốp đầu còn rất sít sao

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 bậc và 2 điểm. Marseille có 15 điểm, còn Lens có 13 điểm. Vì vậy, kết quả của trận đấu lúc 02:45 ngày 09/11/2026 có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm đầu bảng.

Với Lens, đây là phép thử trước một đối thủ đang xếp trên. Với Marseille, đây là dịp củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Phong độ: Marseille ổn định hơn, Lens thất thường

Marseille đang có phong độ tốt hơn rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn.

Ngược lại, Lens có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Đội chủ nhà thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thua liên tiếp ở những lượt đấu mới nhất. Dù vậy, việc họ vẫn chỉ kém đối thủ 2 điểm cho thấy Lens chưa bị bỏ xa trong cuộc đua.

Thế đối đầu nghiêng về Marseille

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Marseille thắng 3 trận còn Lens thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Các cuộc đối đầu gần đây luôn có người thắng, kẻ thua, và lợi thế nhỏ đang thuộc về đội khách.

Tuy nhiên, thành tích 2 thắng trong 5 lần gặp cho thấy Lens hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho Marseille, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Marseille có thể tận dụng đà thắng liên tiếp để chủ động kiểm soát nhịp độ. Họ cần duy trì sự ổn định, vốn là lý do giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất.

Về phía Lens, bài toán là chấm dứt chuỗi kết quả thất thường. Lợi thế sân nhà và động lực bám đuổi nhóm trên sẽ là chỗ dựa để họ tìm lại sự chắc chắn. Một khởi đầu tốt sẽ giúp đội chủ nhà tránh phải đuổi theo trận đấu trước một đối thủ đang đầy tự tin.

Nhận định

Marseille nhỉnh hơn về vị trí, phong độ lẫn thành tích đối đầu gần đây, nên đội khách bước vào trận với tâm thế tích cực hơn. Dù vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ. Lens có đủ động lực để cạnh tranh, và trận đấu này nhiều khả năng sẽ giằng co, quyết định bởi khả năng giữ nhịp độ và tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Lens · 2 thắng 0 hòa Marseille · 3 thắng Marseille 3 - 1 Lens MAR Lens 2 - 1 Marseille LEN Marseille 0 - 1 Lens LEN Lens 1 - 3 Marseille MAR Marseille 2 - 1 Lens MAR

Lens 5 trận gần nhất B B T B T 9 Trận 4-1-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 13 Thủng lưới Marseille 5 trận gần nhất T T T B T 9 Trận 5-0-4 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 5 Rennes 10 5 1 4 0 16 B B T B T 6 Marseille 9 5 0 4 +7 15 T T T T B 7 Monaco 9 4 3 2 +2 15 B H B H T 8 Nice 9 4 2 3 +1 14 T T B T T 9 Lens 9 4 1 4 +3 13 B T T T B 10 Toulouse 10 3 4 3 +1 13 T B H T H …