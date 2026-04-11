Lens 1-9 Como: Como giành chiến thắng Como đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận trước Lens. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11 trên sân Stade Bollaert-Delelis.

Lens 1 - 9 Como Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lens tiếp đón Como.

7' BÀN THẮNG! Como (0-1) Phút 7': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Maximo Perrone). Tỷ số: 0 - 1.

12' Como ép sân Cầm bóng: Lens 24% - 76% Como, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

17' VAR Phút 17': Phạt đền bị hủy — Florian Thauvin (Lens).

24' Como ép sân Cầm bóng: Lens 40% - 60% Como, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

32' BÀN THẮNG! Como (0-2) Phút 32': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Álex Valle). Tỷ số: 0 - 2.

34' Thẻ vàng Phút 34': Samson Baidoo (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 46% - 54% Como, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

40' BÀN THẮNG! Como (0-3) Phút 40': Nico Paz (Como) lập công (kiến tạo: Anastasios Douvikas). Tỷ số: 0 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Lens): Saud Abdulhamid vào sân thay Michał Skóraś.

45' Thay người Phút 45' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Franjo Ivanovic.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' BÀN THẮNG! Como (0-4) Phút 47': Lucas Da Cunha (Como) lập công (kiến tạo: Nico Paz). Tỷ số: 0 - 4.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 46% - 54% Como, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 2.

53' BÀN THẮNG! Como (0-5) Phút 53': Marc-Oliver Kempf (Como) lập công (kiến tạo: Luis Milla). Tỷ số: 0 - 5.

57' BÀN THẮNG! Como (0-6) Phút 57': Anastasios Douvikas (Como) lập công (kiến tạo: Nico Paz). Tỷ số: 0 - 6.

58' Thay người Phút 58' (Como): Samuele Ricci vào sân thay Luis Milla.

58' Thay người Phút 58' (Como): Martin Baturina vào sân thay Nico Paz.

58' Thay người Phút 58' (Como): Mattia Liberali vào sân thay Lucas Da Cunha.

61' Thay người Phút 61' (Como): Matteo Papaccioli vào sân thay Anastasios Douvikas.

62' BÀN THẮNG! Como (0-7) Phút 62': Mattia Liberali (Como) lập công (kiến tạo: Jacobo Ramón). Tỷ số: 0 - 7.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 44% - 56% Como, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 2 - 9), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 2.

65' BÀN THẮNG! Lens (1-7) Phút 65': Ruben Aguilar (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 7.

69' BÀN THẮNG! Como (1-8) Phút 69': Martin Baturina (Como) lập công (kiến tạo: Mattia Liberali). Tỷ số: 1 - 8.

70' Thay người Phút 70' (Lens): Junior Kadile vào sân thay Florian Thauvin.

70' Thay người Phút 70' (Lens): Andrija Bulatović vào sân thay Amadou Haidara.

72' Thay người Phút 72' (Como): Ivan Smolcic vào sân thay Marc-Oliver Kempf.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 44% - 56% Como, dứt điểm 9 - 15 (trúng đích 3 - 11), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 2 - 2.

75' Thẻ vàng Phút 75': Michaël Cuisance (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Lens 44% - 56% Como, dứt điểm 11 - 17 (trúng đích 3 - 11), phạt góc 5 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 2 - 2.

90+1' BÀN THẮNG! Como (1-9) Phút 90+1': Matteo Papaccioli (Como) lập công (kiến tạo: Mattia Liberali). Tỷ số: 1 - 9.

90+2' VAR Phút 90+2': Bàn thắng được công nhận — Matteo Papaccioli (Como).

KT Kết thúc: Lens 1-9 Como Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 9.

Cập nhật lúc 04:57 05/11/2026

Đội hình chính thức Lens Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fàbregas 40 R. Risser 32 K. Antonio 6 S. Baidoo 14 M. Udol 2 R. Aguilar 27 M. Cuisance 21 A. Haidara 22 M. Skóraś 10 F. Thauvin 9 T. Hazard 29 F. Ivanović 1 J. Butez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón Naveros 2 M. Kempf 3 Álex Valle 6 Luis Milla 5 M. Perrone 7 L. da Cunha 10 N. Paz 8 M. Caqueret 9 T. Douvikas Dự bị Lens 7 F. Sotoca 31 S. Sagnan 38 M. Soares 28 J. Kadile 1 R. Gurtner 24 J. Gradit 16 M. Gorgelin 4 N. Äelik 8 Y. Titraoui Como 13 A. Dossena 12 Lorenzo Luigi Ginelli 16 Kaiki 30 M. Liberali 21 S. Ricci 97 Robert Sánchez 20 M. Baturina 28 I. Smolčić 54 Matteo Papaccioli Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

Lens Thống kê Como 43% Kiểm soát bóng 57% 11 Dứt điểm 18 3 Trúng đích 12 5 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật T. Douvikas Como 3 bàn · 1 kiến tạo N. Paz Como 1 bàn · 2 kiến tạo M. Liberali Como 1 bàn · 2 kiến tạo L. da Cunha Como 1 bàn M. Kempf Como 1 bàn M. Baturina Como 1 bàn

Como bước vào trận làm khách trước Lens với tâm thế của một đội đang thắng liên tiếp. Đội khách đã thắng cả 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận này tại Stade Bollaert-Delelis lúc 03:00 ngày 05/11. Ở chiều ngược lại, Lens đang tìm cách thoát khỏi chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Como mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ của Como hiện là điểm nhấn lớn nhất của cặp đấu. Đội bóng này thắng đủ 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin đang lên cao. Khi tinh thần hưng phấn, các đội thường duy trì được nhịp độ thi đấu và sự tự tin trong những tình huống then chốt.

Trên bảng xếp hạng, Como đứng thứ 11 với 6 điểm. Mạch thắng đang giúp họ có vị thế tốt hơn so với đối thủ ở thời điểm này.

Lens thiếu ổn định

Lens có chuỗi kết quả lên xuống thất thường. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận, đồng thời không giữ được mạch thắng nào kéo dài. Trận gần nhất của họ cũng là một trận thua.

Đội bóng này hiện đứng thứ 26 với 3 điểm. Vị trí thấp trên bảng xếp hạng khiến Lens cần một kết quả tích cực để lấy lại đà. Lợi thế sân nhà tại Stade Bollaert-Delelis có thể là yếu tố họ kỳ vọng để làm điều đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự đối lập về phong độ là mấu chốt. Como mang theo sự tự tin của chuỗi thắng, còn Lens phải chứng minh khả năng bứt khỏi giai đoạn thiếu nhất quán. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn như những trận vừa qua, họ hoàn toàn có thể kéo dài mạch thắng.

Tuy nhiên, Lens có động lực để tạo bất ngờ trên sân nhà, và một trận đấu giằng co là điều khó loại trừ. Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng cuộc đối đầu này vẫn cần được theo dõi đến những phút cuối.

Lens 5 trận gần nhất B T B T B 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 10 Ghi (TB 3.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T … 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T 10 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7 B H T T 11 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T 12 Manchester City 3 2 0 1 +4 6 T B T … 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B 26 Lens 3 1 0 2 -4 3 B B T 27 AEK Athens FC 3 1 0 2 -5 3 B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Lens ✚ J. Chavez (Coach's decision) ✚ O. Edouard (Groin Injury) ✚ I. Ganiou (Knee Injury) ✚ I. Jourdren (Off the roster) ✚ M. Nawrocki (Knee Injury) ✚ A. Sima (Muscle Injury) ✚ J. Chavez (Coach's decision) ✚ O. Edouard (Groin Injury) Como ✚ J. Addai (Muscle Injury) ✚ T. Chalobah (Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ E. Goldaniga (Off the roster) ✚ W. Kambwala (Off the roster) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ A. Lahdo (Off the roster) ✚ J. Rodriguez (Injury)