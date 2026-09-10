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Lens 2-1 Lyon: Lens giành chiến thắng

Văn Thể09/10/2026 20:58

Lyon đang đứng trước thời cơ lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng khi chỉ phải hành quân đến sân Stade Bollaert-Delelis của một Lens đang chật vật.

Lens2 - 1LyonKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lens tiếp đón Lyon.

  • 13'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 71% - 29% Lyon; phạm lỗi 0 - 1.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Abner Vinicius (Lyon) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 58% - 42% Lyon, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 36'BÀN THẮNG! Lens (1-0)

    Phút 36': Florian Sotoca (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 64% - 36% Lyon, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Jonathan Gradit (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 61% - 39% Lyon, dứt điểm 10 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 53'Thay người

    Phút 53' (Lens): Samson Baidoo vào sân thay Jonathan Gradit.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Lens): Amadou Haidara vào sân thay Yassine Titraoui.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Lyon): Keito Nakamura vào sân thay Loïs Openda.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Lyon): Noah Teye Nartey vào sân thay Mads Bidstrup.

  • 62'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 57% - 43% Lyon, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Lens): Franjo Ivanovic vào sân thay Odsonne Édouard.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Lens): Junior Kadile vào sân thay Florian Sotoca.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Lyon): Kail Boudache vào sân thay Ernest Nuamah.

  • 75'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lens 54% - 46% Lyon, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 7 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 3 - 4.

  • 76'BÀN THẮNG! Lens (2-0)

    Phút 76': Matthieu Udol (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 2 - 0.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Lyon): Tanner Tessmann vào sân thay Tyler Morton.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Lyon): Khalis Merah vào sân thay Pavel Šulc.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Lens): Andrija Bulatović vào sân thay Michaël Cuisance.

  • 84'Thẻ đỏ

    Phút 84': Matthieu Udol (Lens) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

  • 85'BÀN THẮNG! Lyon (2-1)

    Phút 85': Khalis Merah (Lyon) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Lens 51% - 49% Lyon, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 3 - 5.

  • KTKết thúc: Lens 2-1 Lyon

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:40 10/10/2026

Đội hình chính thức
Lens
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac
Lyon
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paulo Fonseca
40
R. Risser
24
J. Gradit
25
I. Ganiou
32
K. Antonio
2
R. Aguilar
27
M. Cuisance
8
Y. Titraoui
14
M. Udol
10
F. Thauvin
7
F. Sotoca
11
O. Édouard
1
D. Greif
13
Z. Athekame
20
F. Bacher
21
R. Kluivert
16
Abner
2
M. Bidstrup
23
T. Morton
7
E. Nuamah
10
P. Šulc
8
C. Tolisso
17
L. Openda
Dự bị
Lens
23 Saud Abdulhamid6 S. Baidoo16 M. Gorgelin21 A. Haidara29 F. Ivanović28 J. Kadile22 M. Skóraś38 M. Soares5 A. Bulatović
Lyon
6 T. Tessmann99 N. Nartey11 Keito Nakamura18 K. Merah22 Clinton Mata85 N. Kamara24 J. Duranville40 R. Descamps26 K. Boudache
Cập nhật đội hình lúc 01:18 10/10/2026
LensThống kêLyon
49%
Kiểm soát bóng
51%
15
Dứt điểm
12
7
Trúng đích
5
7
Phạt góc
3
13
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
F. Sotoca
F. Sotoca
Lens
1 bàn
K. Merah
K. Merah
Lyon
1 bàn
M. Udol
M. Udol
Lens
1 bàn
F. Thauvin
F. Thauvin
Lens
2 kiến tạo · điểm 8.6
D. Greif
D. Greif
Lyon
Điểm 7.42
R. Risser
R. Risser
Lens
Điểm 7.41

Lyon bước vào chuyến làm khách tới sân Stade Bollaert-Delelis với mục tiêu rõ ràng là tiếp tục duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu. Hiện đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, đại diện vùng sông Rhone đứng trước thời cơ thuận lợi để bám đuổi ngôi đầu khi đối thủ của họ, Lens, đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả ở nửa dưới bảng tổng sắp.

Khoảng cách lớn về vị trí và phong độ

Nhìn vào bảng xếp hạng lúc này, sự chênh lệch giữa hai câu lạc bộ là rất rõ rệt. Lyon đứng ở vị trí thứ 2 với 11 điểm, trong khi Lens mới chỉ có được 4 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 15. Khoảng cách 7 điểm phản ánh chính xác màn trình diễn trái ngược của hai bên kể từ đầu mùa giải.

Phong độ thi đấu gần đây tiếp tục củng cố sự tự tin cho đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Lyon duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn qua từng vòng đấu. Ngược lại, Lens chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Việc đánh rơi điểm số liên tục khiến đội chủ nhà rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Điểm tựa đối đầu của Lens trên sân nhà

Mặc dù đứng dưới đối thủ về điểm số và phong độ, Lens vẫn sở hữu điểm tựa tâm lý nhất định từ quá khứ. Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Lens chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Lyon. Thống kê này cho thấy đội chủ sân Stade Bollaert-Delelis thường tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ mỗi khi giáp mặt.

Tuy nhiên, chuyến hành quân diễn ra vào lúc 01:45 ngày 10/10/2026 sẽ là bài toán đòi hỏi Lens phải nỗ lực tối đa để ngăn chặn đà thăng hoa của đối thủ. Lyon với phong độ cao cùng mục tiêu bám đuổi ngôi đầu chắc chắn sẽ chủ động kiểm soát thế trận nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số rời sân khách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lens · 2 thắng2 hòaLyon · 1 thắng
18/05/2026
Lyon
0 - 4
Lens
LEN
06/03/2026
Tứ kết
Lyon
2 - 2
Lens
Hòa
16/08/2025
Lens
0 - 1
Lyon
LYO
04/05/2025
Lyon
1 - 2
Lens
LEN
16/09/2024
Lens
0 - 0
Lyon
Hòa
Lens
5 trận gần nhất
TBHTB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.8)
9
Thủng lưới
Lyon
5 trận gần nhất
TTHTH
5
Trận
3-2-0
T-H-B
10
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lyon5320+811THTHT
3Paris FC5320+511THTTH
14Nice5122-35TBHBH
15Lens511304BHBBT
16Estac Troyes5113-74BBBTH
Tình hình lực lượng
Lens
J. Chavez (Thigh Injury)
T. Hazard (Inactive)
M. Nawrocki (Knee Injury)
A. Sima (Muscle Injury)
J. Todibo (Inactive)
J. Chavez (Thigh Injury)
T. Hazard (Inactive)
M. Nawrocki (Knee Injury)
Lyon
R. Himbert (Inactive)
M. Niakhate (Muscle Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
N. Tagliafico (Rest)
R. Himbert (Inactive)
M. Niakhate (Muscle Injury)
M. Ouedraogo (Knee Injury)
N. Tagliafico (Rest)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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