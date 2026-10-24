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Lens 2-1 Paris FC: Lens giành chiến thắng

Văn Thể24/10/2026 20:46

Paris FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 14 điểm, hơn Lens 4 điểm. Trận đấu tại Stade Bollaert-Delelis diễn ra lúc 01:45 ngày 25/10/2026.

Lens2 - 1Paris FCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Lens tiếp đón Paris FC.

  • 13'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 60% - 40% Paris FC, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.

  • 19'VAR

    Phút 19': Phạt đền bị hủy — Matthieu Udol (Lens).

  • 25'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 62% - 38% Paris FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 2.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Moustapha Mbow (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Pierre Lees Melou (Paris FC) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lens 53% - 47% Paris FC, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Paris FC): Emmanuel Mbemba vào sân thay Luca Koleosho.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Paris FC (0-1)

    Phút 45+2': Luca Koleosho (Paris FC) lập công (kiến tạo: Lassine Sinayoko). Tỷ số: 0 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 56% - 44% Paris FC, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 51'VAR

    Phút 51': Thẻ đỏ bị hủy — Jean-Clair Todibo (Lens).

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Florian Thauvin (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lens): Kyllian Antonio vào sân thay Jean-Clair Todibo.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Lens): Thorgan Hazard vào sân thay Franjo Ivanovic.

  • 62'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lens 56% - 44% Paris FC, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 0 - 1.

  • 63'BÀN THẮNG! Lens (1-1)

    Phút 63': Florian Thauvin (Lens) lập công (kiến tạo: Thorgan Hazard). Tỷ số: 1 - 1.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Paris FC): Moses Simon vào sân thay Adama Camara.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Paris FC): Rudy Matondo vào sân thay Pablo Pagis.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Lens): Yassine Titraoui vào sân thay Amadou Haidara.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': Samson Baidoo (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Lens 56% - 44% Paris FC, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 11, cứu thua 0 - 1.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Paris FC): Patrick Zabi vào sân thay Ilan Kebbal.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Paris FC): Thibault De Smet vào sân thay Rudy Matondo.

  • 83'BÀN THẮNG! Lens (2-1)

    Phút 83': Thorgan Hazard (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 2 - 1.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Lens): Michał Skóraś vào sân thay Saud Abdulhamid.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Lens): Junior Kadile vào sân thay Florian Sotoca.

  • 86'Lens ép sân

    Cầm bóng: Lens 58% - 42% Paris FC, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 0 - 1.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Michał Skóraś (Lens) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Otavio (Paris FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+5'Thẻ vàng

    Phút 90+5': Y. Cahuzac (Lens) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • KTKết thúc: Lens 2-1 Paris FC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:47 25/10/2026

Đội hình chính thức
Lens
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac
Paris FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Rosenior
40
R. Risser
23
Saud Abdulhamid
6
S. Baidoo
20
J. Todibo
2
R. Aguilar
27
M. Cuisance
21
A. Haidara
14
M. Udol
10
F. Thauvin
7
F. Sotoca
29
F. Ivanović
16
O. Nkambadio
17
A. Camara
42
D. Coppola
5
M. Mbow
6
Otávio
20
M. Lopez
33
P. Lees-Melou
10
I. Kebbal
7
P. Pagis
15
L. Koleosho
9
L. Sinayoko
Dự bị
Lens
9 T. Hazard22 M. Skóraś38 M. Soares8 Y. Titraoui4 N. Äelik28 J. Kadile32 K. Antonio5 A. Bulatović16 M. Gorgelin
Paris FC
8 E. Zabi28 T. De Smet11 J. Krasso3 E. Mbemba50 Ibrahim Meïté23 R. Matondo27 M. Simon18 O. Sissoko25 Y. Koré
Cập nhật đội hình lúc 01:17 25/10/2026
LensThống kêParis FC
56%
Kiểm soát bóng
44%
9
Dứt điểm
4
3
Trúng đích
1
6
Phạt góc
1
17
Phạm lỗi
17
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
F. Thauvin
F. Thauvin
Lens
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Hazard
T. Hazard
Lens
1 bàn · 1 kiến tạo
L. Koleosho
L. Koleosho
Paris FC
1 bàn
L. Sinayoko
L. Sinayoko
Paris FC
1 kiến tạo · điểm 6.51

Paris FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Lens lúc 01:45 ngày 25/10/2026 tại Stade Bollaert-Delelis. Đội khách đang xếp hạng 3 với 14 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 9 với 10 điểm. Một kết quả tốt trên sân đối phương sẽ giúp Paris FC củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Paris FC mang theo lợi thế về điểm số

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 4 điểm và 6 bậc. Paris FC có vị thế của đội đang bám sát nhóm dẫn đầu, còn Lens cần chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên.

Vì vậy, chuyến làm khách này có giá trị lớn với đội khách. Họ không chỉ muốn giữ vững vị trí hiện tại mà còn muốn tạo áp lực lên các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu.

Phong độ: Paris FC ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Paris FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ vừa có chiến thắng ở trận đấu gần nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tinh thần tích cực.

Lens cũng thắng 3 trong 5 trận gần nhất nhưng thua 2 trận còn lại. Đáng lưu ý, đội chủ nhà thua ở trận vừa qua và chuỗi kết quả xen kẽ thắng thua cho thấy họ chưa giữ được nhịp độ đều đặn.

Thế đối đầu nghiêng về Lens

Dù vậy, lịch sử gần đây không hoàn toàn đứng về phía đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Lens thắng 3 trận, hòa 1 trận và Paris FC chỉ thắng 1 trận.

Đây là lý do khiến Lens không phải đối thủ dễ chịu với Paris FC, nhất là khi đội chủ nhà thi đấu trên sân nhà Stade Bollaert-Delelis. Chủ nhà có thể dựa vào thành tích đối đầu để tìm kiếm sự tự tin sau trận thua gần nhất.

Điểm then chốt về chiến thuật

Paris FC cần giữ sự chắc chắn để duy trì chuỗi phong độ tích cực. Với đội đang ở nhóm đầu bảng, việc không để thua trên sân đối phương đã mang lại giá trị đáng kể trong cuộc đua phía trên.

Ngược lại, Lens có động lực lớn để lấy lại mạch thắng. Thất bại ở trận gần nhất buộc đội chủ nhà phải thi đấu chủ động, tận dụng lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu để gây sức ép từ sớm.

Nhận định

Nhìn chung, Paris FC có lợi thế về vị trí, số điểm và phong độ gần đây, còn Lens có thành tích đối đầu tốt hơn và yếu tố sân nhà. Cơ hội bám đuổi ngôi đầu mở ra cho đội khách, nhưng họ phải vượt qua một đối thủ từng thắng 3 trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu vì thế hứa hẹn cân bằng, nơi sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Lens · 3 thắng1 hòaParis FC · 1 thắng
15/02/2026
Paris FC
0 - 5
Lens
LEN
19/10/2025
Lens
2 - 1
Paris FC
LEN
02/07/2022
Lens
0 - 0
Paris FC
Hòa
05/08/2020
Lens
1 - 2
Paris FC
PF
03/03/2020
Paris FC
0 - 2
Lens
LEN
Lens
5 trận gần nhất
BTBTT
7
Trận
3-1-3
T-H-B
14
Ghi (TB 2.0)
11
Thủng lưới
Paris FC
5 trận gần nhất
TBTHT
7
Trận
4-2-1
T-H-B
12
Ghi (TB 1.7)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lyon7421+814TBTHT
2Paris Saint Germain7421+514TTTTB
3Paris FC7421+514TBTHT
4Lille7421+514HTBTT
8Nice8323-211TBTTB
9Lens7313+310TTBHB
10Marseille7304+49TTBBB
Tình hình lực lượng
Lens
O. Edouard (Injury)
I. Ganiou (Knee Injury)
J. Gradit (Muscle Injury)
M. Nawrocki (Knee Injury)
A. Sima (Muscle Injury)
O. Edouard (Injury)
I. Ganiou (Knee Injury)
J. Gradit (Muscle Injury)
Paris FC
J. Ikone (Thigh Injury)
N. Sangui (Muscle Injury)
J. Ikone (Thigh Injury)
N. Sangui (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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