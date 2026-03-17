Leonard Prescott: "Viên ngọc" 16 tuổi và thời cơ lịch sử trong khung gỗ Bayern Munich Cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng buộc Bayern Munich phải cân nhắc trao cơ hội cho Leonard Prescott, người có thể trở thành thủ môn trẻ nhất lịch sử Champions League.

Bayern Munich đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự hiếm thấy ở vị trí thủ môn ngay trước thềm trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atalanta. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, hoàn cảnh ngặt nghèo này đang mở ra cánh cửa để thế giới bóng đá chứng kiến một cột mốc lịch sử mang tên Leonard Prescott.

Leonard Prescott có cơ hội ra mắt ở Champions League.

Cơn bão chấn thương càn quét Allianz Arena

Chỉ trong một thời gian ngắn, danh sách bệnh binh tại vị trí "người gác đền" của đội bóng xứ Bavaria đã kéo dài một cách đáng báo động. Mọi chuyện bắt đầu khi thủ thành số 1 Manuel Neuer dính chấn thương bắp chân, buộc phải vắng mặt cho đến sau loạt trận quốc tế. Hy vọng đổ dồn vào Jonas Urbig, nhưng cầu thủ này cũng gặp sự cố chấn động não trong những phút cuối ở chiến thắng 6-1 tại lượt đi.

Vận đen chưa dừng lại ở đó. Sven Ulreich, lựa chọn giàu kinh nghiệm nhất còn lại, vừa gặp chấn thương rách cơ khép trong trận hòa 1-1 với Bayer Leverkusen tại Bundesliga cuối tuần qua. Với việc thủ môn thứ tư Leon Klanac cũng đang điều trị chấn thương đùi dài hạn, HLV Vincent Kompany rơi vào tình cảnh không còn một thủ môn đội một nào lành lặn.

Đáng chú ý, quy định khắt khe của UEFA Champions League không cho phép các câu lạc bộ thực hiện các bản hợp đồng mượn khẩn cấp như tại các giải quốc nội Anh (EFL). Điều này buộc ban huấn luyện Bayern Munich phải đặt niềm tin tuyệt đối vào nguồn lực từ học viện trẻ.

Các thủ môn của Bayern thay phiên dính chấn thương.

Leonard Prescott: Tài năng trẻ sở hữu thể hình vượt trội

Leonard Prescott, sinh ra tại New York nhưng đang cống hiến cho các lứa trẻ của tuyển Đức (từ U15 đến U17), hiện là cái tên sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống này. Gia nhập Bayern từ Union Berlin vào năm 2023, Prescott nhanh chóng gây ấn tượng mạnh nhờ chiều cao lý tưởng 1m96 khi mới chỉ 16 tuổi.

Dù HLV Kompany vẫn còn phương án Jannis Bartl (19 tuổi) từ đội dự bị, nhưng các báo cáo kỹ thuật từ Đức cho thấy Prescott mới là người được đánh giá cao hơn về phản xạ và khả năng làm chủ vòng cấm. Thực tế, thủ thành sinh năm 2008 này đã được điền tên vào danh sách dự bị của đội một trong hai trận đấu gần nhất, một minh chứng cho niềm tin mà ban huấn luyện dành cho anh.

Cột mốc lịch sử chờ đợi được thiết lập

Nếu được xướng tên trong đội hình xuất phát trước Atalanta, Leonard Prescott (khi đó 16 tuổi 176 ngày) sẽ chính thức vượt qua các bậc tiền bối để trở thành thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong lịch sử Champions League. Ngoài ra, anh cũng sẽ lọt vào top 8 cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại đấu trường danh giá nhất châu Âu và là người gác đền trẻ nhất trong lịch sử đội một Bayern Munich.

Về mặt chiến thuật, đây là một "canh bạc" có tính toán của Vincent Kompany. Lợi thế dẫn trước 6-1 từ trận lượt đi cho phép Bayern có một khoảng đệm an toàn cực lớn. Sức ép tại Allianz Arena sẽ giảm bớt, tạo điều kiện tâm lý thoải mái để một thủ môn 16 tuổi có màn chào sân đại lục.

Trận đấu tới với Atalanta không còn mang nặng tính định đoạt tấm vé đi tiếp, mà trở thành sân khấu để Bayern Munich trình làng thế hệ kế cận. Sự xuất hiện của Prescott không chỉ giải quyết bài toán nhân sự tức thời mà còn là lời khẳng định về chất lượng đào tạo trẻ của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức.