Let Me Go khép lại Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026: Dấu ấn bứt phá của Nhà Hoa lửa Màn trình diễn Let Me Go mang đến tinh thần bứt phá ấn tượng cho Công diễn 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Dù gặp áp lực và chia tay Vương Anh Tú, Nhà Hoa lửa vẫn cống hiến một sân khấu trọn vẹn.

Khép lại Công diễn 1 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, màn trình diễn ca khúc Let Me Go do Nhà Hoa lửa thể hiện đã tạo nên dấu ấn đậm nét với tinh thần bứt phá giới hạn. Dù đối mặt với nhiều thử thách và áp lực trong quá trình chuẩn bị, 5 thành viên đã mang đến một tiết mục âm nhạc và vũ đạo đầy nhiệt huyết.

Thông điệp nghệ thuật và thử thách của Nhà Hoa lửa

Chia sẻ về ca khúc Let Me Go, thủ lĩnh Hoàng Dũng cho biết tiết mục là hình ảnh ẩn dụ cho khao khát bứt phá khỏi những khuôn mẫu có sẵn, tôn vinh tinh thần tự do và hành trình phiêu lưu của những người đàn ông trên lưng ngựa nhằm tìm kiếm sự thăng hoa trong nghệ thuật.

Sở hữu giai điệu sôi động cùng vũ đạo phức tạp, tiết mục đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc từ cả 5 thành viên gồm Hoàng Dũng, Thơm (Da LAB), Hoàng Rob, Vương Anh Tú và Cheng. Bên cạnh đó, việc đảm nhận vai trò thủ lĩnh của một đội hình tập hợp toàn những người làm nhạc có tiêu chuẩn cao cũng đặt ra thử thách lớn cho Hoàng Dũng.

Nhà Hoa lửa

Vượt qua bất đồng để cống hiến sân khấu nhiệt huyết

Trong khi phần âm nhạc diễn ra tương đối thuận lợi, quá trình tập luyện vũ đạo lại xuất hiện những khoảnh khắc căng thẳng. Việc đặt kỳ vọng quá lớn cho tiết mục kết màn Công diễn 1 khiến thủ lĩnh Hoàng Dũng tỏ ra quyết liệt, dẫn đến những bất đồng ý kiến trong nhóm.

Tuy nhiên, sau khi thẳng thắn trao đổi và bày tỏ suy nghĩ cá nhân, các thành viên Nhà Hoa lửa đã đi đến sự thống nhất. Nhờ đẩy cao nỗ lực và quyết tâm, cả nhóm đã vượt qua áp lực để mang tới một màn trình diễn bùng nổ, đậm tính giải trí và ghi dấu sự phối hợp ăn ý.

Sân khấu kết màn Công diễn 1 đầy ấn tượng của Nhà Hoa lửa

Kết quả tiếc nuối và lời chia tay của Vương Anh Tú

Đáng chú ý, dù nhận được sự đánh giá cao về tính giải trí và sự gắn kết, Let Me Go vẫn chưa thể vượt qua điểm số của Nhà Soạn nhạc để giành vị trí Top 1 ở bảng Hắc Mã, qua đó không thể trở thành Nhà an toàn.

Do có điểm hỏa lực thấp nhất trong nhóm, ca - nhạc sĩ Vương Anh Tú trở thành một trong hai Anh tài phải chia tay chương trình. Kết quả này để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả khi những dự định làm mới và "lột xác" của anh vừa mới bắt đầu. Trong lời chia tay đăng tải trên trang cá nhân sau tập 4, Vương Anh Tú đã gửi lời trân trọng tới tình cảm của các Anh tài và người hâm mộ dành cho mình suốt chặng đường qua.