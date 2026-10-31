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Levante 0-2 Atletico Madrid: Atletico Madrid giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 15:15

Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 25 điểm. Trận đấu với Levante diễn ra 20h00 ngày 31/10 tại Estadio Ciudad de Valencia.

Levante0 - 2Atletico MadridKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Levante tiếp đón Atletico Madrid.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Levante 52% - 48% Atletico Madrid, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 17'VAR

    Phút 17': Bàn thắng không được công nhận — Morten Hjulmand (Atletico Madrid).

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Luís Manuel Ferreira de Castro (Levante) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 24'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Levante 41% - 59% Atletico Madrid, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 36'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-1)

    Phút 36': Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Levante 36% - 64% Atletico Madrid, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Levante 35% - 65% Atletico Madrid, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 2.

  • 61'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Levante 38% - 62% Atletico Madrid, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 3 - 2.

  • 62'BÀN THẮNG! Atletico Madrid (0-2)

    Phút 62': Giuliano Simeone Baldini (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Alejandro Baena Rodríguez). Tỷ số: 0 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Atletico Madrid): Jonathan David vào sân thay Lee Kang-In.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Atletico Madrid): Alexander Sørloth vào sân thay Julián Álvarez.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Levante): Adrián de la Fuente Barquilla vào sân thay Jeremy Toljan.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Levante): Petar Ratkov vào sân thay Daniel Requena Sánchez.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Levante): Víctor García vào sân thay Karl Etta Eyong.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Levante): Oriol Rey vào sân thay Thiago Cruz Fernandez.

  • 75'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Levante 37% - 63% Atletico Madrid, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 5, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 2.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Atletico Madrid): Robin Le Normand vào sân thay Pablo Barrios Rivas.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Atletico Madrid): Ademola Lookman vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Levante): Marc Santos Gavilán vào sân thay Nacho Pérez Gómez.

  • 87'Atletico Madrid ép sân

    Cầm bóng: Levante 42% - 58% Atletico Madrid, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • KTKết thúc: Levante 0-2 Atletico Madrid

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 21:53 31/10/2026

Đội hình chính thức
Levante
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro
Atletico Madrid
Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone
13
M. Ryan
22
J. Toljan
2
A. Mandi
3
Ifeanyi Ndukwe
29
Nacho Pérez
6
Reque
8
Jon Ander Olasagasti
9
Iván Romero
7
Brugui
21
Etta Eyong
24
T. Fernández
13
J. Oblak
14
Marcos Llorente
18
Marc Pubill
17
D. Hancko
22
Álex Grimaldo
20
G. Simeone
8
Pablo Barrios
23
M. Hjulmand
10
Álex Baena
7
Lee Kang-In
19
J. Álvarez
Dự bị
Levante
27 Paco Cortés14 Jorge Cabello1 Pablo Cuñat4 Dela17 Víctor García11 Yanis Musuayi10 P. Ratkov20 Oriol Rey33 M. Santos
Atletico Madrid
27 J. Dominguez3 O. Vargas9 A. Sørloth21 C. Romero16 Arnau Ortiz1 J. Musso4 Rodrigo Mendoza11 A. Lookman24 Robin Le Normand
Cập nhật đội hình lúc 19:32 31/10/2026
LevanteThống kêAtletico Madrid
46%
Kiểm soát bóng
54%
20
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
5
5
Phạt góc
3
7
Phạm lỗi
7
1
Việt vị
5
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Álex Grimaldo
Álex Grimaldo
Atletico Madrid
1 bàn
G. Simeone
G. Simeone
Atletico Madrid
1 bàn
Álex Baena
Álex Baena
Atletico Madrid
1 kiến tạo · điểm 7.7
Marcos Llorente
Marcos Llorente
Atletico Madrid
Điểm 7.84
Marc Pubill
Marc Pubill
Atletico Madrid
Điểm 7.59
D. Hancko
D. Hancko
Atletico Madrid
Điểm 7.44

Atletico Madrid đang nắm trong tay cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi làm khách của Levante lúc 20h00 ngày 31/10/2026 trên sân Estadio Ciudad de Valencia. Với 25 điểm và vị trí thứ 2, đội khách đến trận này trong trạng thái hưng phấn. Một chiến thắng sẽ giúp họ giữ vững nhịp đuổi theo nhóm dẫn đầu.

Atletico Madrid mang phong độ cao đến Estadio Ciudad de Valencia

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, trước đó là một trận hòa, rồi đến chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành ổn định và biết cách giành điểm số trong những thời điểm quan trọng. Đối với đội bóng đang cần bám sát ngôi đầu, sự bền bỉ ấy có giá trị không kém bất kỳ màn trình diễn đẹp mắt nào.

Levante chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Levante thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, đội chủ nhà vừa thua ở trận đấu mới nhất, sau khi trước đó có 1 trận thắng và 2 trận hòa liên tiếp.

Hiện Levante đứng thứ 15 với 10 điểm, kém Atletico Madrid 15 điểm. Khoảng cách lớn này cho thấy hai đội đang ở hai nấc thang khác nhau, dù yếu tố sân nhà luôn có thể tạo thêm động lực cho đội bóng chủ nhà.

Thế đối đầu: Atletico Madrid nhỉnh hơn

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atletico Madrid thắng 2 trận, Levante thắng 1 trận và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Như vậy, thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách, nhưng việc có tới 2 trận hòa cho thấy Levante từng gây khó khăn cho đối thủ này.

Lịch sử gần đây vì thế là lời nhắc rằng Atletico Madrid không thể chủ quan, bất kể khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ cố gắng kiểm soát nhịp độ trận đấu và tận dụng sự tự tin từ chuỗi trận không thua. Điều họ cần là giữ sự tập trung ngay từ những phút đầu, tránh để đối thủ có cơ hội khơi dậy tinh thần trên sân nhà.

Về phía Levante, bài toán là làm sao hồi phục sau trận thua gần nhất. Việc giữ kỷ luật phòng ngự và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi sẽ là chìa khóa để họ cản bước đối thủ có thứ hạng cao hơn rất nhiều.

Nhận định

Xét tổng thể về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Atletico Madrid là đội được đánh giá nhỉnh hơn. Chuỗi 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất cùng khoảng cách 15 điểm so với chủ nhà giúp họ có lợi thế rõ rệt về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, Levante từng giành kết quả tốt trước Atletico Madrid trong các lần chạm trán gần đây, nên đội khách vẫn cần sự nghiêm túc cao độ nếu muốn giữ cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Levante · 1 thắng2 hòaAtletico Madrid · 2 thắng
01/02/2026
Levante
0 - 0
Atletico Madrid
Hòa
09/11/2025
Atletico Madrid
3 - 1
Levante
AM
19/01/2023
Vòng 1/8
Levante
0 - 2
Atletico Madrid
AM
17/02/2022
Atletico Madrid
0 - 1
Levante
LEV
29/10/2021
Levante
2 - 2
Atletico Madrid
Hòa
Levante
5 trận gần nhất
BTHHB
10
Trận
2-4-4
T-H-B
16
Ghi (TB 1.6)
19
Thủng lưới
Atletico Madrid
5 trận gần nhất
THTTT
10
Trận
8-1-1
T-H-B
20
Ghi (TB 2.0)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona10901+2927BTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
14Racing Santander10325-1111TBHBB
15Levante10244-310BTHHB
16Elche10244-310THHTB
Tình hình lực lượng
Levante
E. Bardeli (Muscle Injury)
E. Bardeli (Muscle Injury)
Atletico Madrid
J. Cardoso (Thigh Injury)
Koke (Muscle Injury)
J. Cardoso (Thigh Injury)
Koke (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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