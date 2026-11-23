Levante 1-1 Elche: Hai đội chia điểm Levante và Elche cùng nằm ở nhóm cuối bảng xếp hạng, nên điểm số lúc này rất có giá trị cho mục tiêu trụ hạng của cả hai. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 24/11/2026 trên sân Estadio Ciudad de Valencia.

Levante 1 - 1 Elche Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Levante tiếp đón Elche.

13' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 74% - 26% Elche, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 2.

22' Thay người Phút 22' (Levante): Nacho Pérez Gómez vào sân thay Jeremy Toljan.

25' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 61% - 39% Elche, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5.

28' Thẻ vàng Phút 28': Luís Manuel Ferreira de Castro (Levante) nhận thẻ vàng (Dissent).

37' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 56% - 44% Elche, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7.

40' Thẻ vàng Phút 40': Aïssa Mandi (Levante) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Thay người Phút 45' (Elche): Thomas Lemar vào sân thay Abiel Alessio Osorio.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 53% - 47% Elche, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 8.

53' Thẻ vàng Phút 53': Thiago Cruz Fernandez (Levante) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

56' Thay người Phút 56' (Levante): Marc Santos Gavilán vào sân thay Manu Sánchez.

61' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 62% - 38% Elche, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9.

62' BÀN THẮNG! Elche (0-1) Phút 62': Roy Revivo (Elche) lập công (kiến tạo: Germán Valera). Tỷ số: 0 - 1.

66' Thay người Phút 66' (Elche): Martim Neto vào sân thay Gonzalo Villar.

71' Thẻ vàng Phút 71': Oriol Rey (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 49% - 51% Elche, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 9.

78' Thay người Phút 78' (Levante): Petar Ratkov vào sân thay Iván Romero.

78' Thay người Phút 78' (Levante): Karl Etta Eyong vào sân thay Oriol Rey.

81' Thay người Phút 81' (Elche): Tete Morente vào sân thay Lucas Cepeda.

81' Thay người Phút 81' (Elche): Matia Barzic vào sân thay Roy Revivo.

84' Thẻ vàng Phút 84': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ vàng (Dissent).

85' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 49% - 51% Elche, dứt điểm 13 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 10.

88' BÀN THẮNG! Levante (1-1) Phút 88': Daniel Requena Sánchez (Levante) lập công (kiến tạo: Jon Ander Olasagasti). Tỷ số: 1 - 1.

90' Thay người Phút 90' (Elche): Grady Diangana vào sân thay Thomas Lemar.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Daniel Requena Sánchez (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Levante 1-1 Elche Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:55 24/11/2026

Đội hình chính thức Levante Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Castro Elche Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi 13 M. Ryan 22 J. Toljan 2 A. Mandi 4 Dela 23 Manu Sánchez 20 Oriol Rey 8 Jon Ander Olasagasti 7 Brugui 6 Reque 24 T. Fernández 9 Iván Romero 1 M. Dituro 2 Buba Sangaré 5 F. Redondo 23 Víctor Chust 3 R. Revivo 12 Gonzalo Villar 47 J. Morcillo 24 A. Osorio 21 L. Cepeda 14 Fer Niño 11 Germán Valera Dự bị Levante 5 Hugo Sotelo 33 M. Santos 10 P. Ratkov 29 Nacho Pérez 3 Ifeanyi Ndukwe 11 Yanis Musuayi 17 Víctor García 21 Etta Eyong 1 Pablo Cuñat Elche 26 Matia Barzic Gutiérrez 9 E. Ponce 6 Bigas 20 Tete Morente 10 F. Buonanotte 19 G. Diangana 13 Alejandro Iturbe 16 Martim Neto 15 K. Lomónaco Cập nhật đội hình lúc 02:34 24/11/2026

Levante Thống kê Elche 51% Kiểm soát bóng 49% 18 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Reque Levante 1 bàn R. Revivo Elche 1 bàn Jon Ander Olasagasti Levante 1 kiến tạo · điểm 7.11 Germán Valera Elche 1 kiến tạo · điểm 7 Dela Levante Điểm 7.24

Levante và Elche gặp nhau khi cả hai cùng ở nhóm cuối bảng, và mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn trong cuộc đua trụ hạng. Levante đứng hạng 18 với 11 điểm, còn Elche xếp ngay sau ở hạng 19 với 10 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 24/11/2026 trên sân Estadio Ciudad de Valencia.

Cách biệt một điểm, áp lực đè nặng hai bên

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả trận này có thể thay đổi trực tiếp vị thế của cả hai trong cuộc đua cuối bảng. Levante đang hơn một bậc và một điểm, nhưng lợi thế đó mong manh. Elche hoàn toàn có thể vượt lên nếu giành chiến thắng.

Với những đội ở vị trí này, trận đối đầu trực tiếp thường mang sức nặng lớn hơn một trận đấu thông thường. Mỗi điểm giành được là một bước tiến, và mỗi điểm đánh rơi có thể phải trả giá sau này.

Phong độ: Levante vừa thắng, Elche vừa thua

Trong 5 trận gần nhất, Levante thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, giúp họ bước vào trận đấu với tâm lý tích cực hơn. Trước đó, Levante có chuỗi hai trận thua liên tiếp, nên chiến thắng này mang ý nghĩa giải tỏa.

Ở chiều ngược lại, Elche cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đội khách thua cả hai trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận thắng và một trận hòa trước đó. Điều này cho thấy phong độ của Elche đang đi xuống đúng vào thời điểm cần điểm số nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Levante

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Levante thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Elche thắng 1 trận. Thành tích này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, một trận đấu giữa hai đội cùng cần điểm thường khó đoán, và lịch sử không đảm bảo điều gì.

Điểm then chốt của trận đấu

Với cách biệt quá nhỏ trên bảng xếp hạng, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở sự chắc chắn và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt. Levante có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn một bậc và phong độ gần nhất tốt hơn. Elche cần phản ứng nhanh sau hai trận thua liên tiếp để giữ vững cuộc đua.

Nhìn chung, Levante nhỉnh hơn về mặt xu hướng nhờ đà phục hồi và thành tích đối đầu. Tuy nhiên, khi cả hai cùng bị áp lực của nhóm cuối bảng, một sai lầm nhỏ cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Levante · 3 thắng 1 hòa Elche · 1 thắng Levante 3 - 2 Elche LEV Elche 2 - 0 Levante ELC Elche 1 - 3 Levante LEV Levante 1 - 1 Elche Hòa Elche 0 - 1 Levante LEV

Levante 5 trận gần nhất T H B B T 12 Trận 2-5-5 T-H-B 16 Ghi (TB 1.3) 21 Thủng lưới Elche 5 trận gần nhất B B T T H 12 Trận 2-4-6 T-H-B 14 Ghi (TB 1.2) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 13 10 1 2 +16 31 T B T T T … 17 Getafe 13 3 3 7 -13 12 B B T B H 18 Levante 12 2 5 5 -5 11 H B B T H 19 Elche 12 2 4 6 -6 10 B B T H H 20 Malaga 13 0 5 8 -15 5 B B B H B

Tình hình lực lượng Levante Không có thông tin Elche ✚ M. Aguado (Ankle Injury) ✚ A. Boayar (Injury) ✚ Y. Santiago (Inactive)