Levante 1-3 Racing Santander: Racing Santander giành chiến thắng Racing Santander đang thi đấu thăng hoa với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và sẽ đến sân Levante, đội đang đứng hạng 15, lúc 03:00 ngày 28/11/2026.

Levante 1 - 3 Racing Santander Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Levante tiếp đón Racing Santander.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Levante 54% - 46% Racing Santander, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Levante 49% - 51% Racing Santander, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 4 - 3.

25' Thẻ vàng Phút 25': Pedro Felipe (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levante 57% - 43% Racing Santander, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

42' BÀN THẮNG! Levante (1-0) Phút 42': Iván Romero (Levante) lập công (kiến tạo: Oriol Rey). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 58% - 42% Racing Santander, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 1.

50' Thay người Phút 50' (Levante): Enzo Bardeli vào sân thay Oriol Rey.

57' Thẻ vàng Phút 57': Daniel Requena Sánchez (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Racing Santander): André Almeida vào sân thay Matteo Prati.

61' Thay người Phút 61' (Racing Santander): Hugo Pérez Sañudo vào sân thay Pedro Felipe.

61' Thay người Phút 61' (Racing Santander): Pablo García vào sân thay Sergio Canales.

61' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 55% - 45% Racing Santander, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 1.

66' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-1) Phút 66': Pablo García (Racing Santander) lập công (kiến tạo: André Almeida). Tỷ số: 1 - 1.

73' Levante ép sân Cầm bóng: Levante 53% - 47% Racing Santander, dứt điểm 16 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 2 - 1.

74' Thẻ vàng Phút 74': Iker Luque (Racing Santander) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Levante): Roger Brugué vào sân thay Víctor García.

75' Thay người Phút 75' (Levante): Karl Etta Eyong vào sân thay Iván Romero.

79' Thay người Phút 79' (Racing Santander): Asier Villalibre vào sân thay Iker Luque.

81' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-2) Phút 81': Yassir Zabiri (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Iñigo Vicente). Tỷ số: 1 - 2.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levante 56% - 44% Racing Santander, dứt điểm 16 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 6 - 5; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 3 - 1.

88' Thay người Phút 88' (Levante): Yanis Musuayi vào sân thay Daniel Requena Sánchez.

90' Thay người Phút 90' (Racing Santander): Andrés Vallecillo Arce vào sân thay Yassir Zabiri.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Jon Ander Olasagasti (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

90+5' BÀN THẮNG! Racing Santander (1-3) Phút 90+5': Pablo García (Racing Santander) lập công (kiến tạo: Jorge Salinas Viadero). Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: Levante 1-3 Racing Santander Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 04:55 28/11/2026

Đội hình chính thức Levante Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro Racing Santander Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Alberto López 13 M. Ryan 29 Nacho Pérez 4 Dela 2 A. Mandi 33 M. Santos 8 Jon Ander Olasagasti 20 Oriol Rey 6 Reque 17 Víctor García 9 Iván Romero 24 T. Fernández 13 Julen Agirrezabala 5 Pablo Ramón 22 Pedro Felipe 24 J. Belocian 17 Jorge Salinas 18 M. Prati 23 Iván Martín 19 Iker Luque 20 Sergio Canales 10 Iñigo Vicente 21 M. Zabiri Dự bị Levante 32 Primo 1 Pablo Cuñat 3 Ifeanyi Ndukwe 14 Jorge Cabello 16 A. Tape 7 Brugui 5 Hugo Sotelo 18 E. Bardeli 34 Usedo Domingo Racing Santander 1 S. Eriksson 15 Pablo García 16 Facundo González 7 Guliashvili 4 Manu Hernando 3 Aarón Martín 38 H. Perez 8 André Almeida 6 Íñigo Sainz-Maza Cập nhật đội hình lúc 02:34 28/11/2026

Levante Thống kê Racing Santander 56% Kiểm soát bóng 44% 23 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 7 9 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Pablo García Racing Santander 2 bàn M. Zabiri Racing Santander 1 bàn Iván Romero Levante 1 bàn Iñigo Vicente Racing Santander 1 kiến tạo · điểm 7.24 André Almeida Racing Santander 1 kiến tạo · điểm 6.72 Oriol Rey Levante 1 kiến tạo · điểm 6.65

Racing Santander đang thi đấu thăng hoa: thắng 4 trong 5 trận gần nhất và đang đứng hạng 7 với 17 điểm. Đội bóng này sẽ làm khách của Levante lúc 03:00 ngày 28/11/2026 trên sân Estadio Ciudad de Valencia. Đối thủ đang ở vị trí thấp hơn và chưa tìm được sự ổn định.

Racing Santander mang theo đà hưng phấn

Phong độ gần đây là điểm sáng nhất của đội khách. Trong 5 trận gần nhất, Racing Santander thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng cả hai trận mới nhất, sau khi nối lại mạch thắng bằng hai chiến thắng liên tiếp ở các trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể biết cách giành điểm số đều đặn, không chỉ thắng ngẫu nhiên. Với 17 điểm, Racing Santander đang nằm ở nhóm giữa bảng xếp hạng, vị trí thứ 7. Tâm lý của đội khách khi bước vào trận này chắc chắn là tâm lý của một đội đang tự tin.

Levante chưa tìm lại sự ổn định

Ngược lại, Levante đang trải qua giai đoạn nhiều trắc trở. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà hòa 2 trận, thắng 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một chiến thắng hiếm hoi, rồi lại hòa, và cuối cùng là hai thất bại liên tiếp ở những trận cũ hơn trong chuỗi này.

Hiện Levante đứng hạng 15 với 12 điểm, kém Racing Santander 5 điểm. Khoảng cách này phản ánh khá rõ sự chênh lệch phong độ giữa hai đội. Tuy vậy, việc thi đấu trên sân nhà vẫn là yếu tố giúp Levante có thêm động lực để cải thiện chuỗi kết quả không mấy suôn sẻ.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Levante thắng 2 trận, Racing Santander thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Sự cân bằng này nhắc rằng Racing Santander dù đang có phong độ cao cũng không thể xem nhẹ đối thủ.

Với Levante, đây là lý do để tin rằng họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ. Với Racing Santander, đó là lời cảnh báo về một trận đấu không dễ dàng, dù vị trí trên bảng xếp hạng đang tốt hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là đà thăng hoa của Racing Santander có đủ sức át đi lợi thế sân nhà của Levante hay không. Đội khách đã chứng minh sự bền bỉ qua chuỗi kết quả tích cực, trong khi đội chủ nhà cần một kết quả thuyết phục để thoát khỏi vùng bất ổn.

Nếu Racing Santander giữ được sự tập trung và nhịp độ như những trận gần đây, họ có thể tiếp tục kéo dài chuỗi kết quả đẹp. Tuy nhiên, Levante có đủ lý do để chơi quyết liệt trên sân nhà, nhất là khi thế đối đầu gần đây khá cân bằng.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Racing Santander đang là đội có nhiều lợi thế hơn về mặt tinh thần. Dù vậy, Levante không phải đối thủ dễ bị khuất phục trên sân nhà, và lịch sử đối đầu cho thấy trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra giằng co.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang lên và một đội đang tìm cách lấy lại nhịp độ. Racing Santander nhỉnh hơn về phong độ, còn Levante cần chứng tỏ họ có thể ngăn chặn đà bay cao của đối thủ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Levante · 2 thắng 1 hòa Racing Santander · 2 thắng Levante 3 - 1 Racing Santander LEV Racing Santander 1 - 0 Levante RS Racing Santander 0 - 0 Levante Hòa Levante 2 - 4 Racing Santander RS Racing Santander 0 - 1 Levante LEV

Levante 5 trận gần nhất H T H B B 13 Trận 2-6-5 T-H-B 17 Ghi (TB 1.3) 22 Thủng lưới Racing Santander 5 trận gần nhất T T B T T 13 Trận 5-2-6 T-H-B 20 Ghi (TB 1.5) 32 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 13 12 0 1 +36 36 T T T B T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 13 10 1 2 +16 31 T B T T T … 6 Sevilla 13 5 4 4 -2 19 H H B T B 7 Racing Santander 13 5 2 6 -12 17 T T B T B 8 Athletic Club 12 4 4 4 +3 16 B H T T B … 14 Celta Vigo 13 2 7 4 -1 13 B H B H T 15 Levante 13 2 6 5 -5 12 H H B B T 16 Rayo Vallecano 12 3 3 6 -7 12 B B T B H …

Tình hình lực lượng Levante ✚ M. Sanchez (Knee Injury) ✚ J. Toljan (Hamstring Injury) ✚ P. Ratkov (Injury) Racing Santander ✚ M. Gueye (Muscle Injury) ✚ A. Mantilla (Knee Injury) ✚ A. Martin (Muscle Injury)