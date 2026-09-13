Levante 2-4 Barcelona: Barcelona giành chiến thắng
Barcelona dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau chuỗi toàn thắng, sẵn sàng thị uy sức mạnh trước Levante đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 5 điểm.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Levante tiếp đón Barcelona.
- 5'BÀN THẮNG! Barcelona (0-1)
Phút 5': Xavi Espart (Barcelona) lập công (kiến tạo: Raphael Dias Belloli). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Levante 14% - 86% Barcelona, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 19'BÀN THẮNG! Barcelona (0-2)
Phút 19': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Raphael Dias Belloli). Tỷ số: 0 - 2.
- 25'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Levante 18% - 82% Barcelona, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.
- 29'VAR
Phút 29': Phạt đền bị hủy — Daniel Requena Sánchez (Levante).
- 39'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Levante 23% - 77% Barcelona, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.
- 45'Thay người
Phút 45' (Barcelona): Andreas Christensen vào sân thay Gerard Martín.
- 45+1'Thẻ vàng
Phút 45+1': Gerard Martín (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45+5'Thẻ vàng
Phút 45+5': Hugo Sotelo (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'BÀN THẮNG! Barcelona (0-3)
Phút 48': Lamine Yamal (Barcelona) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 3.
- 52'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 2.
- 59'Thay người
Phút 59' (Levante): Enzo Bardeli vào sân thay Jon Ander Olasagasti.
- 60'Thay người
Phút 60' (Levante): Oriol Rey vào sân thay Hugo Sotelo.
- 60'Thay người
Phút 60' (Levante): Iván Romero vào sân thay Petar Ratkov.
- 64'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Levante 28% - 72% Barcelona, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.
- 66'Thay người
Phút 66' (Barcelona): Daniel Olmo Carvajal vào sân thay Lamine Yamal.
- 66'Thay người
Phút 66' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Pedri.
- 67'Thay người
Phút 67' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Anthony Gordon.
- 71'Thay người
Phút 71' (Levante): Nacho Pérez Gómez vào sân thay Manu Sánchez.
- 71'Thay người
Phút 71' (Levante): Ifeanyi Ndukwe vào sân thay Adrián de la Fuente Barquilla.
- 76'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 2 - 3.
- 79'BÀN THẮNG! Levante (1-3)
Phút 79': Iván Romero (Levante) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 80'Thay người
Phút 80' (Barcelona): João Cancelo vào sân thay Xavi Espart.
- 88'BÀN THẮNG! Levante (2-3)
Phút 88': Roger Brugué (Levante) lập công. Tỷ số: 2 - 3.
- 88'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 3.
- 90+3'BÀN THẮNG! Barcelona (2-4)
Phút 90+3': Karim Adeyemi (Barcelona) lập công (kiến tạo: Marc Bernal). Tỷ số: 2 - 4.
- KTKết thúc: Levante 2-4 Barcelona
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.
Cập nhật lúc 23:20 13/09/2026
Barcelona đang có chuỗi trận thăng hoa mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu nối dài mạch trận ấn tượng này khi hành quân đến sân của Levante vào lúc 21h15 ngày 13/09/2026. Với vị thế của kẻ dẫn đầu, đại diện xứ Catalunya nắm giữ sự tự tin vượt trội trước một đối thủ đang chật vật tìm kiếm sự ổn định ở nhóm giữa bảng xếp hạng.
Sự tương phản về phong độ và vị thế bảng xếp hạng
Đội khách đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối. Phong độ của Barcelona ở giai đoạn này là vô cùng thuyết phục với 4 chiến thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất. Sự trơn tru trong lối chơi cùng hiệu suất duy trì liên tục giúp họ trở thành thách thức lớn đối với bất kỳ đội bóng nào.
Ở chiều ngược lại, Levante bước vào màn so tài này với vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng cùng 5 điểm tích lũy được. Nhìn vào màn trình diễn gần đây, sự thiếu ổn định đang là rào cản lớn đối với đội chủ nhà. Trong 4 trận đấu gần nhất, Levante chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 1 thất bại. Khoảng cách 7 điểm so với đối thủ phản ánh rõ nét quỹ đạo hoàn toàn khác biệt giữa hai câu lạc bộ.
Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Barcelona
Cán cân lịch sử đang tạo nên lợi thế tâm lý áp đảo cho các vị khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo vượt trội từ phía Barcelona, khi họ giành tới 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa đúng 1 lần. Ngược lại, Levante không có nổi một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha trong chuỗi trận này.
Sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định khiến Levante thường xuyên phải nhận kết quả bất lợi mỗi khi giáp mặt đối thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà, rào cản tâm lý từ thành tích đối đầu nghèo nàn chắc chắn sẽ tạo nên áp lực không nhỏ cho các cầu thủ áo sọc đỏ xanh thành Valencia.
Kịch bản chiến thuật và toan tính cục diện
Dưới góc độ chiến thuật, Barcelona nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp đặt phong cách thi đấu chủ động, kiểm soát tối đa thời lượng giữ bóng và gia tăng áp lực liên tục lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số sớm. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và duy trì cấu trúc đội hình ổn định là chìa khóa giúp đội bóng dẫn đầu bảng bẻ gãy các hệ thống phòng ngự.
Về phần Levante, ưu tiên số một của họ sẽ là củng cố cự ly đội hình, bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm địa và chờ đợi thời cơ từ các tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, trước một Barcelona đang có phong độ cao và khát khao nối dài chuỗi toàn thắng, nhiệm vụ giữ lại điểm số của đội chủ nhà sẽ đối mặt với vô vàn thử thách.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)