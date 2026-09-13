Levante 2-4 Barcelona: Barcelona giành chiến thắng Barcelona dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau chuỗi toàn thắng, sẵn sàng thị uy sức mạnh trước Levante đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 5 điểm.

Levante 2 - 4 Barcelona Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Levante tiếp đón Barcelona.

5' BÀN THẮNG! Barcelona (0-1) Phút 5': Xavi Espart (Barcelona) lập công (kiến tạo: Raphael Dias Belloli). Tỷ số: 0 - 1.

13' Barcelona ép sân Cầm bóng: Levante 14% - 86% Barcelona, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

19' BÀN THẮNG! Barcelona (0-2) Phút 19': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Raphael Dias Belloli). Tỷ số: 0 - 2.

25' Barcelona ép sân Cầm bóng: Levante 18% - 82% Barcelona, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.

29' VAR Phút 29': Phạt đền bị hủy — Daniel Requena Sánchez (Levante).

39' Barcelona ép sân Cầm bóng: Levante 23% - 77% Barcelona, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Barcelona): Andreas Christensen vào sân thay Gerard Martín.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Gerard Martín (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': Hugo Sotelo (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Barcelona (0-3) Phút 48': Lamine Yamal (Barcelona) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 3.

52' Barcelona ép sân Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Levante): Enzo Bardeli vào sân thay Jon Ander Olasagasti.

60' Thay người Phút 60' (Levante): Oriol Rey vào sân thay Hugo Sotelo.

60' Thay người Phút 60' (Levante): Iván Romero vào sân thay Petar Ratkov.

64' Barcelona ép sân Cầm bóng: Levante 28% - 72% Barcelona, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.

66' Thay người Phút 66' (Barcelona): Daniel Olmo Carvajal vào sân thay Lamine Yamal.

66' Thay người Phút 66' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Pedri.

67' Thay người Phút 67' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Anthony Gordon.

71' Thay người Phút 71' (Levante): Nacho Pérez Gómez vào sân thay Manu Sánchez.

71' Thay người Phút 71' (Levante): Ifeanyi Ndukwe vào sân thay Adrián de la Fuente Barquilla.

76' Barcelona ép sân Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 2 - 3.

79' BÀN THẮNG! Levante (1-3) Phút 79': Iván Romero (Levante) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Barcelona): João Cancelo vào sân thay Xavi Espart.

88' BÀN THẮNG! Levante (2-3) Phút 88': Roger Brugué (Levante) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

88' Barcelona ép sân Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 3.

90+3' BÀN THẮNG! Barcelona (2-4) Phút 90+3': Karim Adeyemi (Barcelona) lập công (kiến tạo: Marc Bernal). Tỷ số: 2 - 4.

KT Kết thúc: Levante 2-4 Barcelona Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 23:20 13/09/2026

Đội hình chính thức Levante Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro Barcelona Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick 13 M. Ryan 22 J. Toljan 4 Dela 2 A. Mandi 23 Manu Sánchez 6 Reque 5 Hugo Sotelo 8 Jon Ander Olasagasti 7 Brugui 10 P. Ratkov 17 Víctor García 1 Joan García 24 Eric García 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 12 X. Espart 7 Fermín 16 Rodri 8 Pedri 10 Lamine Yamal 11 Raphinha 17 A. Gordon Dự bị Levante 14 Jorge Cabello 16 A. Tape 18 E. Bardeli 27 Paco Cortés 1 Pablo Cuñat 24 T. Fernández 11 Yanis Musuayi 3 IfeanyiIfeanyi Ndukwe 29 Nacho Pérez Barcelona 3 Alejandro Balde 22 Marc Bernal 2 João Cancelo 15 Christensen 9 Gabriel Jesus 6 Gavi 23 J. Koundé 25 D. Livaković 20 Dani Olmo Cập nhật đội hình lúc 20:50 13/09/2026

Levante Thống kê Barcelona 26% Kiểm soát bóng 74% 13 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 6 3 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 11 4 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Lamine Yamal Barcelona 2 bàn X. Espart Barcelona 1 bàn K. Adeyemi Barcelona 1 bàn Brugui Levante 1 bàn Iván Romero Levante 1 bàn Raphinha Barcelona 2 kiến tạo · điểm 8.4

Barcelona đang có chuỗi trận thăng hoa mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu nối dài mạch trận ấn tượng này khi hành quân đến sân của Levante vào lúc 21h15 ngày 13/09/2026. Với vị thế của kẻ dẫn đầu, đại diện xứ Catalunya nắm giữ sự tự tin vượt trội trước một đối thủ đang chật vật tìm kiếm sự ổn định ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Sự tương phản về phong độ và vị thế bảng xếp hạng

Đội khách đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối. Phong độ của Barcelona ở giai đoạn này là vô cùng thuyết phục với 4 chiến thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất. Sự trơn tru trong lối chơi cùng hiệu suất duy trì liên tục giúp họ trở thành thách thức lớn đối với bất kỳ đội bóng nào.

Ở chiều ngược lại, Levante bước vào màn so tài này với vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng cùng 5 điểm tích lũy được. Nhìn vào màn trình diễn gần đây, sự thiếu ổn định đang là rào cản lớn đối với đội chủ nhà. Trong 4 trận đấu gần nhất, Levante chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 1 thất bại. Khoảng cách 7 điểm so với đối thủ phản ánh rõ nét quỹ đạo hoàn toàn khác biệt giữa hai câu lạc bộ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Barcelona

Cán cân lịch sử đang tạo nên lợi thế tâm lý áp đảo cho các vị khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo vượt trội từ phía Barcelona, khi họ giành tới 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa đúng 1 lần. Ngược lại, Levante không có nổi một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha trong chuỗi trận này.

Sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định khiến Levante thường xuyên phải nhận kết quả bất lợi mỗi khi giáp mặt đối thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà, rào cản tâm lý từ thành tích đối đầu nghèo nàn chắc chắn sẽ tạo nên áp lực không nhỏ cho các cầu thủ áo sọc đỏ xanh thành Valencia.

Kịch bản chiến thuật và toan tính cục diện

Dưới góc độ chiến thuật, Barcelona nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp đặt phong cách thi đấu chủ động, kiểm soát tối đa thời lượng giữ bóng và gia tăng áp lực liên tục lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số sớm. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và duy trì cấu trúc đội hình ổn định là chìa khóa giúp đội bóng dẫn đầu bảng bẻ gãy các hệ thống phòng ngự.

Về phần Levante, ưu tiên số một của họ sẽ là củng cố cự ly đội hình, bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm địa và chờ đợi thời cơ từ các tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, trước một Barcelona đang có phong độ cao và khát khao nối dài chuỗi toàn thắng, nhiệm vụ giữ lại điểm số của đội chủ nhà sẽ đối mặt với vô vàn thử thách.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Levante · 0 thắng 1 hòa Barcelona · 4 thắng Barcelona 3 - 0 Levante BAR Levante 2 - 3 Barcelona BAR Levante 2 - 3 Barcelona BAR Barcelona 3 - 0 Levante BAR Levante 3 - 3 Barcelona Hòa

Levante 5 trận gần nhất H T H B T 4 Trận 1-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 17 Ghi (TB 4.3) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Real Madrid 5 4 0 1 +10 12 T B T T T 3 Alaves 5 3 1 1 +6 10 B T T H T … 12 Osasuna 5 2 1 2 -3 7 B B T T H 13 Levante 4 1 2 1 0 5 H T H B 14 Getafe 4 1 1 2 -3 4 H B T B …

Tình hình lực lượng Levante ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) ✚ K. Etta Eyong (Injury) ✚ A. Primo (Shoulder Injury) Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury)