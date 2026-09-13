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Levante 2-4 Barcelona: Barcelona giành chiến thắng

Văn Thể13/09/2026 16:20

Barcelona dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau chuỗi toàn thắng, sẵn sàng thị uy sức mạnh trước Levante đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 5 điểm.

Levante2 - 4BarcelonaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Levante tiếp đón Barcelona.

  • 5'BÀN THẮNG! Barcelona (0-1)

    Phút 5': Xavi Espart (Barcelona) lập công (kiến tạo: Raphael Dias Belloli). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Levante 14% - 86% Barcelona, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 19'BÀN THẮNG! Barcelona (0-2)

    Phút 19': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Raphael Dias Belloli). Tỷ số: 0 - 2.

  • 25'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Levante 18% - 82% Barcelona, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 29'VAR

    Phút 29': Phạt đền bị hủy — Daniel Requena Sánchez (Levante).

  • 39'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Levante 23% - 77% Barcelona, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Barcelona): Andreas Christensen vào sân thay Gerard Martín.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Gerard Martín (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+5'Thẻ vàng

    Phút 45+5': Hugo Sotelo (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'BÀN THẮNG! Barcelona (0-3)

    Phút 48': Lamine Yamal (Barcelona) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 3.

  • 52'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Levante): Enzo Bardeli vào sân thay Jon Ander Olasagasti.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Levante): Oriol Rey vào sân thay Hugo Sotelo.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Levante): Iván Romero vào sân thay Petar Ratkov.

  • 64'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Levante 28% - 72% Barcelona, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Barcelona): Daniel Olmo Carvajal vào sân thay Lamine Yamal.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Pedri.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Anthony Gordon.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Levante): Nacho Pérez Gómez vào sân thay Manu Sánchez.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Levante): Ifeanyi Ndukwe vào sân thay Adrián de la Fuente Barquilla.

  • 76'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 5; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 2 - 3.

  • 79'BÀN THẮNG! Levante (1-3)

    Phút 79': Iván Romero (Levante) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Barcelona): João Cancelo vào sân thay Xavi Espart.

  • 88'BÀN THẮNG! Levante (2-3)

    Phút 88': Roger Brugué (Levante) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

  • 88'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Levante 26% - 74% Barcelona, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 3 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 3.

  • 90+3'BÀN THẮNG! Barcelona (2-4)

    Phút 90+3': Karim Adeyemi (Barcelona) lập công (kiến tạo: Marc Bernal). Tỷ số: 2 - 4.

  • KTKết thúc: Levante 2-4 Barcelona

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 23:20 13/09/2026

Đội hình chính thức
Levante
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luís Castro
Barcelona
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick
13
M. Ryan
22
J. Toljan
4
Dela
2
A. Mandi
23
Manu Sánchez
6
Reque
5
Hugo Sotelo
8
Jon Ander Olasagasti
7
Brugui
10
P. Ratkov
17
Víctor García
1
Joan García
24
Eric García
5
Pau Cubarsí Paredes
18
Gerard Martín
12
X. Espart
7
Fermín
16
Rodri
8
Pedri
10
Lamine Yamal
11
Raphinha
17
A. Gordon
Dự bị
Levante
14 Jorge Cabello16 A. Tape18 E. Bardeli27 Paco Cortés1 Pablo Cuñat24 T. Fernández11 Yanis Musuayi3 IfeanyiIfeanyi Ndukwe29 Nacho Pérez
Barcelona
3 Alejandro Balde22 Marc Bernal2 João Cancelo15 Christensen9 Gabriel Jesus6 Gavi23 J. Koundé25 D. Livaković20 Dani Olmo
Cập nhật đội hình lúc 20:50 13/09/2026
LevanteThống kêBarcelona
26%
Kiểm soát bóng
74%
13
Dứt điểm
12
7
Trúng đích
6
3
Phạt góc
5
11
Phạm lỗi
11
4
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Lamine Yamal
Lamine Yamal
Barcelona
2 bàn
X. Espart
X. Espart
Barcelona
1 bàn
K. Adeyemi
K. Adeyemi
Barcelona
1 bàn
Brugui
Brugui
Levante
1 bàn
Iván Romero
Iván Romero
Levante
1 bàn
Raphinha
Raphinha
Barcelona
2 kiến tạo · điểm 8.4

Barcelona đang có chuỗi trận thăng hoa mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu nối dài mạch trận ấn tượng này khi hành quân đến sân của Levante vào lúc 21h15 ngày 13/09/2026. Với vị thế của kẻ dẫn đầu, đại diện xứ Catalunya nắm giữ sự tự tin vượt trội trước một đối thủ đang chật vật tìm kiếm sự ổn định ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Sự tương phản về phong độ và vị thế bảng xếp hạng

Đội khách đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối. Phong độ của Barcelona ở giai đoạn này là vô cùng thuyết phục với 4 chiến thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất. Sự trơn tru trong lối chơi cùng hiệu suất duy trì liên tục giúp họ trở thành thách thức lớn đối với bất kỳ đội bóng nào.

Ở chiều ngược lại, Levante bước vào màn so tài này với vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng cùng 5 điểm tích lũy được. Nhìn vào màn trình diễn gần đây, sự thiếu ổn định đang là rào cản lớn đối với đội chủ nhà. Trong 4 trận đấu gần nhất, Levante chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 1 thất bại. Khoảng cách 7 điểm so với đối thủ phản ánh rõ nét quỹ đạo hoàn toàn khác biệt giữa hai câu lạc bộ.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về phía Barcelona

Cán cân lịch sử đang tạo nên lợi thế tâm lý áp đảo cho các vị khách. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo vượt trội từ phía Barcelona, khi họ giành tới 4 chiến thắng và chỉ bị cầm hòa đúng 1 lần. Ngược lại, Levante không có nổi một lần được tận hưởng niềm vui chiến thắng trước gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha trong chuỗi trận này.

Sự chênh lệch về đẳng cấp và bản lĩnh ở những thời khắc quyết định khiến Levante thường xuyên phải nhận kết quả bất lợi mỗi khi giáp mặt đối thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà, rào cản tâm lý từ thành tích đối đầu nghèo nàn chắc chắn sẽ tạo nên áp lực không nhỏ cho các cầu thủ áo sọc đỏ xanh thành Valencia.

Kịch bản chiến thuật và toan tính cục diện

Dưới góc độ chiến thuật, Barcelona nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp đặt phong cách thi đấu chủ động, kiểm soát tối đa thời lượng giữ bóng và gia tăng áp lực liên tục lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số sớm. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng và duy trì cấu trúc đội hình ổn định là chìa khóa giúp đội bóng dẫn đầu bảng bẻ gãy các hệ thống phòng ngự.

Về phần Levante, ưu tiên số một của họ sẽ là củng cố cự ly đội hình, bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm địa và chờ đợi thời cơ từ các tình huống phản công nhanh. Tuy nhiên, trước một Barcelona đang có phong độ cao và khát khao nối dài chuỗi toàn thắng, nhiệm vụ giữ lại điểm số của đội chủ nhà sẽ đối mặt với vô vàn thử thách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Levante · 0 thắng1 hòaBarcelona · 4 thắng
22/02/2026
Barcelona
3 - 0
Levante
BAR
24/08/2025
Levante
2 - 3
Barcelona
BAR
11/04/2022
Levante
2 - 3
Barcelona
BAR
26/09/2021
Barcelona
3 - 0
Levante
BAR
12/05/2021
Levante
3 - 3
Barcelona
Hòa
Levante
5 trận gần nhất
HTHBT
4
Trận
1-2-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.3)
5
Thủng lưới
Barcelona
5 trận gần nhất
TTTTT
4
Trận
4-0-0
T-H-B
17
Ghi (TB 4.3)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona4400+1512TTTT
2Real Madrid5401+1012TBTTT
3Alaves5311+610BTTHT
12Osasuna5212-37BBTTH
13Levante412105HTHB
14Getafe4112-34HBTB
Tình hình lực lượng
Levante
K. Etta Eyong (Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
K. Etta Eyong (Injury)
A. Primo (Shoulder Injury)
Barcelona
R. Bardghji (Knee Injury)
F. de Jong (Knee Injury)
R. Bardghji (Knee Injury)
F. de Jong (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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