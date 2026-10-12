Levante 3-3 Sevilla: Hai đội chia điểm
Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 13 điểm ở hạng 5, trước chuyến làm khách của Levante (hạng 18). Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 13/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Levante tiếp đón Sevilla.
- 13'BÀN THẮNG! Sevilla (0-1)
Phút 13': Robbie Ure (Sevilla) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levante 43% - 57% Sevilla, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 3.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levante 48% - 52% Sevilla, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levante 56% - 44% Sevilla, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Adrián de la Fuente Barquilla (Levante) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': Felix Correia (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).
- 50'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levante 53% - 47% Sevilla, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 2 - 1.
- 54'BÀN THẮNG! Sevilla (0-2)
Phút 54': Felix Correia (Sevilla) lập công (kiến tạo: Robbie Ure). Tỷ số: 0 - 2.
- 55'VAR
Phút 55': Bàn thắng được công nhận — Felix Correia (Sevilla).
- 56'Thay người
Phút 56' (Levante): Petar Ratkov vào sân thay Yanis Musuayi.
- 56'Thay người
Phút 56' (Levante): Thiago Cruz Fernandez vào sân thay Víctor García.
- 57'BÀN THẮNG! Levante (1-2)
Phút 57': Iván Romero (Levante) lập công (kiến tạo: Roger Brugué). Tỷ số: 1 - 2.
- 62'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levante 54% - 46% Sevilla, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 1.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Andrés Castrín (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': Luis García Plaza (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 68'Thay người
Phút 68' (Sevilla): Alfonso González Martínez vào sân thay Miguel Sierra.
- 68'Thay người
Phút 68' (Sevilla): Isaac Romero vào sân thay Robbie Ure.
- 68'Thay người
Phút 68' (Levante): Daniel Requena Sánchez vào sân thay Oriol Rey.
- 72'Thay người
Phút 72' (Sevilla): Julio Diaz vào sân thay Felix Correia.
- 74'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levante 53% - 47% Sevilla, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 4 - 12, cứu thua 2 - 2.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Daniel Requena Sánchez (Levante) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Alfonso González Martínez (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).
- 86'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levante 57% - 43% Sevilla, dứt điểm 15 - 17 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 2 - 3.
- 88'Thay người
Phút 88' (Sevilla): Jon Guridi vào sân thay Giorgi Kochorashvili.
- 90'Thay người
Phút 90' (Levante): Nacho Pérez Gómez vào sân thay Jeremy Toljan.
- 90'Thay người
Phút 90' (Levante): Paco Cortés vào sân thay Jon Ander Olasagasti.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Isaac Romero (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+2'BÀN THẮNG! Levante (2-2)
Phút 90+2': Adrián de la Fuente Barquilla (Levante) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 90+5'BÀN THẮNG! Sevilla (2-3)
Phút 90+5': Isaac Romero (Sevilla) lập công (kiến tạo: Youssouf Fofana). Tỷ số: 2 - 3.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': Juan Antonio Iglesias Sánchez (Sevilla) nhận thẻ vàng.
- 90+6'Thẻ đỏ
Phút 90+6': Isaac Romero (Sevilla) nhận thẻ đỏ.
- 90+10'BÀN THẮNG! Levante (3-3)
Phút 90+10': Ifeanyi Ndukwe (Levante) lập công. Tỷ số: 3 - 3.
- KTKết thúc: Levante 3-3 Sevilla
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.
Cập nhật lúc 04:05 13/10/2026
Sevilla đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 13 điểm. Đối thủ của họ ở trận này, Levante, đang ở hạng 18 với 5 điểm. Cuộc gặp tại Estadio Ciudad de Valencia lúc 02:00 ngày 13/10/2026 vì thế đặt hai đội ở hai đầu đối lập của bảng xếp hạng.
Sevilla bám sát nhóm dự cúp châu lục
Với 13 điểm, Sevilla đang ở vị trí đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Khoảng cách 8 điểm so với Levante cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.
Tuy vậy, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó hai trận mới nhất đều kết thúc với thất bại. Với một đội đang cạnh tranh ở nhóm đầu, việc trở lại mạch điểm số là điều họ cần làm ngay.
Levante tìm lối thoát ở cuối bảng
Levante đang chịu áp lực lớn khi chỉ có 5 điểm và đứng hạng 18. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Giống Sevilla, họ cũng thua cả hai trận mới nhất.
Dù vậy, chuỗi kết quả này cho thấy Levante không hoàn toàn thiếu khả năng giành điểm. Hai trận hòa và một trận thắng trong 5 lượt gần nhất là những tín hiệu họ có thể dựa vào khi đón tiếp đối thủ ở nhóm trên.
Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Sevilla
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 3 trận, Levante thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Thế đối đầu nghiêng về đội khách, nhưng khoảng cách rất nhỏ. Cả hai lần gần đây đều cho thấy trận đấu giữa hai đội hiếm khi kết thúc với kết quả chia điểm.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Cả hai đội cùng thua hai trận gần nhất, nên tâm lý và khả năng ổn định lại sau chuỗi kết quả xấu sẽ là yếu tố quyết định. Sevilla có lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, còn Levante có lợi thế sân nhà và nhu cầu giành điểm rất rõ ràng.
Nếu Sevilla kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, họ có thể tận dụng sự chênh lệch về đẳng cấp thể hiện qua bảng xếp hạng. Ngược lại, nếu Levante tạo được sức ép sớm trên sân nhà, đội khách có thể phải đối mặt với một trận đấu khó chịu hơn so với khoảng cách 8 điểm giữa hai đội.
Nhận định
Nhìn chung, Sevilla là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đội khá tương đồng, và trận đấu hứa hẹn sẽ cạnh tranh hơn so với những gì bảng xếp hạng thể hiện. Với Sevilla, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí bám đuổi nhóm dự cúp châu lục. Với Levante, mỗi điểm giành được đều có giá trị lớn trong nỗ lực rời khu vực cuối bảng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)