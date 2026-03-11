Leverkusen đại chiến Arsenal: 3 điểm nóng quyết định vòng 16 đội Champions League Arsenal hành quân đến BayArena chạm trán Leverkusen tại lượt đi vòng 16 đội Champions League. Trận đấu được định đoạt bởi 3 điểm nóng chiến thuật then chốt.

Chiến dịch Champions League của Arsenal chính thức bước vào giai đoạn then chốt với chuyến hành quân đến nước Đức chạm trán Bayer Leverkusen. Đây không chỉ là trận lượt đi vòng 16 đội mà còn là thử thách cực đại cho tham vọng "ăn tư" của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tại "chảo lửa" BayArena.

Arsenal chạm trán Leverkusen ở vòng 16 đội Champions League.

Dù Bayer Leverkusen dưới sự dẫn dắt của HLV Kasper Hjulmand đang có phong độ không ổn định với chỉ duy nhất 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đại diện Bundesliga vẫn là rào cản đáng gờm. Để giành lợi thế trước trận lượt về, Arsenal cần giải quyết bài toán tại 3 điểm nóng chiến thuật then chốt dưới đây.

Hành lang cánh: Jurrien Timber đối đầu Alejandro Grimaldo

Các số liệu thống kê chỉ ra rằng Leverkusen sở hữu hệ thống phòng ngự kiên cố nhất nước Đức, nhưng mặt trận tấn công của họ lại đang thi đấu dưới kỳ vọng. Trong bối cảnh đoàn quân của Kasper Hjulmand thiếu những mối đe dọa trực diện, Alejandro Grimaldo nổi lên như mũi khoan phá nguy hiểm nhất bên hành lang trái.

Ngôi sao người Tây Ban Nha đã đóng góp dấu giày vào 20 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Với khả năng tạt bóng chính xác cho Patrick Schick hoặc tự mình xâm nhập vòng cấm dứt điểm, Grimaldo là mối hiểm họa thường trực. Trọng trách phong tỏa ngòi nổ 30 tuổi này sẽ đè nặng lên vai Jurrien Timber. Khả năng kiểm soát không gian và tốc độ của hậu vệ người Hà Lan sẽ quyết định trực tiếp đến mức độ sát thương mà đội chủ nhà có thể tạo ra.

Timber là nhân tố chiến thuật quan trọng của Arsenal.

Cuộc chiến giữa Bukayo Saka và Edmond Tapsoba

Tương tự vai trò của Grimaldo bên phía đối diện, Bukayo Saka là nguồn cảm hứng tấn công chủ lực của Arsenal trong khu vực một phần ba cuối sân. Khi Grimaldo dâng cao tấn công bên cánh trái của Leverkusen, những khoảng trống mênh mông sẽ lộ ra để Saka khai thác.

Tuy nhiên, thử thách thực sự của tiền đạo người Anh mang tên Edmond Tapsoba. Trung vệ lệch trái của Die Werkself sở hữu sải chân dài và lối chơi phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt. Nếu Saka có thể sử dụng sự linh hoạt để kéo tuyển thủ Burkina Faso dạt biên, anh sẽ mở ra khoảng trống cho các vệ tinh như Timber hay Eze khai thác. Ngược lại, nếu Tapsoba thành công trong việc phong tỏa Saka, sức mạnh tấn công của Pháo thủ sẽ bị suy giảm đáng kể.

Khối óc tuyến giữa: Eberechi Eze chạm trán Exequiel Palacios

Tại khu vực trung tuyến, Exequiel Palacios đã khẳng định vị thế là trụ cột không thể thay thế của Leverkusen trong nhiều năm qua. Với nhãn quan bao quát xuất sắc và khả năng đánh chặn sắc bén, tuyển thủ Argentina chính là nhịp đập trong hệ thống của đại diện Bundesliga mỗi khi đạt thể trạng sung mãn nhất.

Eze đem đến chất sáng tạo cho Arsenal.

Trong trận đấu tới, Palacios cùng với các đồng đội ở tuyến giữa sẽ được giao trọng trách theo sát Eberechi Eze. Nhiệm vụ của họ là phải cô lập cựu sao Crystal Palace, không cho phép anh tạo ra tầm ảnh hưởng ở khu vực giữa các tuyến. Ngược lại, nếu Eze phát huy được kỹ năng di chuyển không bóng thông minh và nhãn quan kiến thiết, anh hoàn toàn có thể gieo rắc cơn ác mộng cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà tại BayArena.