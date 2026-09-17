Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg: Red Bull Salzburg giành chiến thắng
Levski Sofia so tài Red Bull Salzburg tại National Stadium Vasil Levski, thời điểm đôi bên đều có phong độ tốt và sẵn sàng hướng tới trận đấu đầy hấp dẫn.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Levski Sofia tiếp đón Red Bull Salzburg.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 24'Red Bull Salzburg ép sân
Cầm bóng: Levski Sofia 42% - 58% Red Bull Salzburg, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 4.
- 36'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levski Sofia 49% - 51% Red Bull Salzburg, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 0.
- 39'BÀN THẮNG! Red Bull Salzburg (0-1)
Phút 39': Haris Tabaković (Red Bull Salzburg) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 41'Thẻ vàng
Phút 41': Sota Kitano (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 2 - 0.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Álex Centelles (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 56'Thẻ vàng
Phút 56': Haris Tabaković (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng.
- 58'Thay người
Phút 58' (Levski Sofia): David Kusso vào sân thay Álex Centelles.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Bartosz Mazurek (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 5 - 0.
- 63'Thay người
Phút 63' (Red Bull Salzburg): Damir Redzic vào sân thay Sota Kitano.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': Yorbe Vertessen (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 69'Thay người
Phút 69' (Red Bull Salzburg): Karim Konate vào sân thay Yorbe Vertessen.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levski Sofia 52% - 48% Red Bull Salzburg, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 4 - 17, cứu thua 5 - 0.
- 76'Thay người
Phút 76' (Levski Sofia): Juan Esteban Perea Sanchez vào sân thay Reinaldo Nascimento Satorno.
- 77'Thay người
Phút 77' (Levski Sofia): Mazire Soula vào sân thay Armstrong Oko-Flex.
- 84'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 7 - 18, cứu thua 6 - 0.
- 88'Thay người
Phút 88' (Levski Sofia): Steven Stoyanchov vào sân thay Francisco Everton Mota de Castro.
- 88'Thay người
Phút 88' (Levski Sofia): Asen Mitkov vào sân thay Christian Makoun.
- 89'Thay người
Phút 89' (Red Bull Salzburg): Frans Kratzig vào sân thay Edmund Baidoo.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Abubakr Barry (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Dissent).
- KTKết thúc: Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 01:38 18/09/2026
Vào lúc 23h45 ngày 17/09/2026, Levski Sofia sẽ bước vào màn chạm trán đáng chú ý với Red Bull Salzburg trên sân vận động National Stadium Vasil Levski. Cuộc đọ sức này thu hút sự quan tâm lớn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì trạng thái thi đấu hưng phấn cùng điểm tựa phong độ tích cực trong thời gian gần đây.
Điểm tựa phong độ của Red Bull Salzburg
Đại diện nước Áo hành quân tới sân khách với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi trận ổn định. Trong 4 lần ra sân gần nhất, Red Bull Salzburg đã giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng làm chủ nhịp độ cùng sự sắc bén trên mặt trận tấn công giúp đội bóng duy trì mạch bất bại ấn tượng.
Dù hiện tạm đứng ở vị trí thứ 26 với 0 điểm trên bảng xếp hạng, Red Bull Salzburg vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào nhờ tính tổ chức cao và lối chơi gắn kết đã được trui rèn.
Thử thách cho Levski Sofia trên sân nhà
Ở bên kia chiến tuyến, Levski Sofia đang xếp ở vị trí thứ 20 với 0 điểm. Đại diện bóng đá Bulgaria bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn khi phong độ của toàn đội đang đạt độ chín. Điểm tựa mặt sân quen thuộc tại National Stadium Vasil Levski cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.
Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng tốt thời cơ sẽ là chìa khóa để Levski Sofia đối phó với sức ép từ phía các vị khách. Khi cả hai đội bóng đều đang ở trạng thái thi đấu tốt, trận so tài hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đôi công chặt chẽ và không thiếu những pha bóng kịch tính.
Tương quan chiến thuật và nhận định
Red Bull Salzburg nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng nhờ sự linh hoạt ở khu vực trung tuyến. Ngược lại, Levski Sofia sẽ tận dụng triệt để các tình huống phản công nhanh cũng như các pha bóng cố định để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.
Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân tài cân sức giữa hai tập thể đang đạt độ ổn định cao. Một thế trận giằng co nhiều khả năng sẽ được thiết lập khi cả Levski Sofia và Red Bull Salzburg đều quyết tâm tạo nên màn trình diễn thuyết phục nhất.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)