Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg: Red Bull Salzburg giành chiến thắng Levski Sofia so tài Red Bull Salzburg tại National Stadium Vasil Levski, thời điểm đôi bên đều có phong độ tốt và sẵn sàng hướng tới trận đấu đầy hấp dẫn.

Levski Sofia 0 - 1 Red Bull Salzburg Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Levski Sofia tiếp đón Red Bull Salzburg.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

24' Red Bull Salzburg ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 42% - 58% Red Bull Salzburg, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 4.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Levski Sofia 49% - 51% Red Bull Salzburg, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 0.

39' BÀN THẮNG! Red Bull Salzburg (0-1) Phút 39': Haris Tabaković (Red Bull Salzburg) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Sota Kitano (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 2 - 0.

55' Thẻ vàng Phút 55': Álex Centelles (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thẻ vàng Phút 56': Haris Tabaković (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng.

58' Thay người Phút 58' (Levski Sofia): David Kusso vào sân thay Álex Centelles.

60' Thẻ vàng Phút 60': Bartosz Mazurek (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 5 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Red Bull Salzburg): Damir Redzic vào sân thay Sota Kitano.

65' Thẻ vàng Phút 65': Yorbe Vertessen (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Red Bull Salzburg): Karim Konate vào sân thay Yorbe Vertessen.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levski Sofia 52% - 48% Red Bull Salzburg, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 0 - 6), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 4 - 17, cứu thua 5 - 0.

76' Thay người Phút 76' (Levski Sofia): Juan Esteban Perea Sanchez vào sân thay Reinaldo Nascimento Satorno.

77' Thay người Phút 77' (Levski Sofia): Mazire Soula vào sân thay Armstrong Oko-Flex.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Red Bull Salzburg, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 0 - 7), phạt góc 5 - 3; phạm lỗi 7 - 18, cứu thua 6 - 0.

88' Thay người Phút 88' (Levski Sofia): Steven Stoyanchov vào sân thay Francisco Everton Mota de Castro.

88' Thay người Phút 88' (Levski Sofia): Asen Mitkov vào sân thay Christian Makoun.

89' Thay người Phút 89' (Red Bull Salzburg): Frans Kratzig vào sân thay Edmund Baidoo.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Abubakr Barry (Red Bull Salzburg) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Levski Sofia 0-1 Red Bull Salzburg Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:38 18/09/2026

Đội hình chính thức Levski Sofia Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Julio Velázquez Red Bull Salzburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Röhl 92 S. Vutsov 50 K. Dimitrov 4 C. Makoun 3 Maicon 21 Aldair 35 Serginho 18 G. Trdin 20 Álex Centelles 7 Reinaldo 11 A. Oko-Flex 17 Everton Bala 52 Christian Zawieschitzky 18 Veratschnig 44 K. Boma 21 T. Drexler 31 D. Schmid 32 A. Barry 15 B. Mazurek 20 E. Baidoo 8 S. Kitano 11 Y. Vertessen 9 H. Tabaković Dự bị Levski Sofia 8 M. Grujić 2 Hevertton Santos 27 David Kusso 78 M. Lukov 10 A. Mitkov 22 M. Soula 28 S. Stoyanchov 9 J. Perea 1 O. Vladimirov Red Bull Salzburg 33 A. Camara 41 Nikola Šarčević 23 D. Redzic 39 L. Morgalla 4 J. Mellberg 35 J. Lindstrøm 22 S. Lainer 13 F. Krätzig 19 K. Konaté Cập nhật đội hình lúc 23:19 17/09/2026

Levski Sofia Thống kê Red Bull Salzburg 46% Kiểm soát bóng 54% 14 Dứt điểm 12 0 Trúng đích 7 5 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 21 6 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật H. Tabaković Red Bull Salzburg 1 bàn S. Vutsov Levski Sofia Điểm 7.56

Vào lúc 23h45 ngày 17/09/2026, Levski Sofia sẽ bước vào màn chạm trán đáng chú ý với Red Bull Salzburg trên sân vận động National Stadium Vasil Levski. Cuộc đọ sức này thu hút sự quan tâm lớn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì trạng thái thi đấu hưng phấn cùng điểm tựa phong độ tích cực trong thời gian gần đây.

Điểm tựa phong độ của Red Bull Salzburg

Đại diện nước Áo hành quân tới sân khách với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi trận ổn định. Trong 4 lần ra sân gần nhất, Red Bull Salzburg đã giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng làm chủ nhịp độ cùng sự sắc bén trên mặt trận tấn công giúp đội bóng duy trì mạch bất bại ấn tượng.

Dù hiện tạm đứng ở vị trí thứ 26 với 0 điểm trên bảng xếp hạng, Red Bull Salzburg vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu đối với bất kỳ đội bóng nào nhờ tính tổ chức cao và lối chơi gắn kết đã được trui rèn.

Thử thách cho Levski Sofia trên sân nhà

Ở bên kia chiến tuyến, Levski Sofia đang xếp ở vị trí thứ 20 với 0 điểm. Đại diện bóng đá Bulgaria bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn khi phong độ của toàn đội đang đạt độ chín. Điểm tựa mặt sân quen thuộc tại National Stadium Vasil Levski cùng sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ.

Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng tốt thời cơ sẽ là chìa khóa để Levski Sofia đối phó với sức ép từ phía các vị khách. Khi cả hai đội bóng đều đang ở trạng thái thi đấu tốt, trận so tài hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận đôi công chặt chẽ và không thiếu những pha bóng kịch tính.

Tương quan chiến thuật và nhận định

Red Bull Salzburg nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng nhờ sự linh hoạt ở khu vực trung tuyến. Ngược lại, Levski Sofia sẽ tận dụng triệt để các tình huống phản công nhanh cũng như các pha bóng cố định để tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương.

Nhìn chung, đây là cuộc so tài cân tài cân sức giữa hai tập thể đang đạt độ ổn định cao. Một thế trận giằng co nhiều khả năng sẽ được thiết lập khi cả Levski Sofia và Red Bull Salzburg đều quyết tâm tạo nên màn trình diễn thuyết phục nhất.

Levski Sofia 5 trận gần nhất H B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Red Bull Salzburg 5 trận gần nhất H T T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T 2 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T T T H T 3 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T … 8 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 9 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H … 19 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 H T T T 20 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 21 Lillestrom 0 0 0 0 0 0 T H … 24 OFI 0 0 0 0 0 0 T T 25 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 26 Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 T T H T 27 Torreense 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Levski Sofia ✚ A. Bouras (Muscle Injury) ✚ O. Kamdem (Knee Injury) ✚ R. Kirilov (Knee Injury) ✚ M. Sangare (Off the roster) ✚ N. Serafimov (Elbow Injury) ✚ M. Grujic (Illness) ✚ M. Moubarik (Injury) ✚ A. Bouras (Muscle Injury) Red Bull Salzburg ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ S. Diabate (Injury) ✚ F. Matijasevic (Off the roster) ✚ J. Moser (Muscle Injury) ✚ J. Omoregie (Achilles Tendon Injury) ✚ G. Diakite (Inactive) ✚ A. Chase (Off the roster) ✚ S. Diabate (Injury)