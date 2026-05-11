Levski Sofia 1-0 Jagiellonia: Levski Sofia giành chiến thắng
Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17 với 4 điểm và bất bại trong 5 trận gần nhất. Họ tiếp Jagiellonia (hạng 27, 3 điểm) lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Vasil Levski National Stadium.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Levski Sofia tiếp đón Jagiellonia.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levski Sofia 47% - 53% Jagiellonia, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 27'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Levski Sofia 44% - 56% Jagiellonia, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 39'Levski Sofia ép sân
Cầm bóng: Levski Sofia 46% - 54% Jagiellonia, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Jagiellonia): Yuki Kobayashi vào sân thay Dušan Stojinović.
- 45'Thay người
Phút 45' (Jagiellonia): Ousmane Sow vào sân thay Jeremy Agbonifo.
- 45'Thay người
Phút 45' (Levski Sofia): Armstrong Oko-Flex vào sân thay Sergio Miguel Lobo Araujo.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 52'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levski Sofia 43% - 57% Jagiellonia, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 2.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Guilherme Montóia (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Thay người
Phút 63' (Levski Sofia): Steven Stoyanchov vào sân thay Mazire Soula.
- 64'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Jagiellonia, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 2 - 3.
- 69'Thay người
Phút 69' (Jagiellonia): Aleksandar·Cirkovic vào sân thay Kajetan·Szmyt.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Francisco Everton Mota de Castro (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 75'Thay người
Phút 75' (Levski Sofia): David Kusso vào sân thay Francisco Everton Mota de Castro.
- 76'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levski Sofia 45% - 55% Jagiellonia, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 2 - 3.
- 77'Thay người
Phút 77' (Jagiellonia): Eryk Kozlowski vào sân thay Ferslev Anders Klynge.
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': Taras Romanczuk (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Foul).
- 83'BÀN THẮNG! Levski Sofia (1-0)
Phút 83': Steven Stoyanchov (Levski Sofia) lập công (kiến tạo: David Kusso). Tỷ số: 1 - 0.
- 84'Thẻ vàng
Phút 84': Steven Stoyanchov (Levski Sofia) nhận thẻ vàng.
- 85'Thay người
Phút 85' (Jagiellonia): Kamil Jóźwiak vào sân thay Jesús Imaz.
- 86'Thẻ vàng
Phút 86': Jesús Imaz (Jagiellonia) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Levski Sofia 48% - 52% Jagiellonia, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 4.
- 90'Thay người
Phút 90' (Levski Sofia): Gasper Trdin vào sân thay Reinaldo Nascimento Satorno.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': David Kusso (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Levski Sofia 1-0 Jagiellonia
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 02:41 06/11/2026
Levski Sofia đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp Jagiellonia trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Hiện Levski Sofia đứng hạng 17 với 4 điểm, nhỉnh hơn đối thủ một điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 tại Vasil Levski National Stadium.
Levski Sofia: bất bại và giữ được sự ổn định
Điểm đáng chú ý nhất ở đội chủ nhà là chuỗi kết quả không thua. Trong 5 trận gần nhất, Levski Sofia thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội cũng thắng ở trận đấu gần đây nhất.
Chuỗi trận này giúp Levski Sofia duy trì vị trí hạng 17 với 4 điểm, đủ để họ bám theo nhóm phía trên. Với một đội đang giữ được sự chắc chắn như vậy, lợi thế sân nhà càng có thêm trọng lượng.
Jagiellonia: lấy lại nhịp thắng sau giai đoạn trượt dốc
Jagiellonia mang đến Sofia một bức tranh phong độ có nhiều biến động. Họ thắng liền 3 trận gần nhất, nhưng trước đó đã thua 2 trận liên tiếp. Trong 5 trận gần đây, đội có 3 trận thắng và 2 trận thua.
Trên bảng xếp hạng, Jagiellonia đang ở hạng 27 với 3 điểm, kém Levski Sofia 1 điểm. Khoảng cách nhỏ này cho thấy hai đội không cách biệt nhiều về điểm số, dù vị trí trên bảng khác nhau khá xa.
Điểm then chốt của trận đấu
Câu hỏi lớn nhất là chuỗi 3 trận thắng của Jagiellonia có đủ sức phá vỡ sự chắc chắn của Levski Sofia hay không. Một bên mang đà hưng phấn từ những chiến thắng gần nhất. Bên còn lại sở hữu chuỗi 5 trận không thua và được thi đấu trên sân nhà.
Với Levski Sofia, giữ kỷ luật và tránh những sai lầm sớm là chìa khóa để duy trì mạch bất bại. Với Jagiellonia, kết quả tốt ở trận này sẽ giúp họ tiếp tục cải thiện tinh thần sau giai đoạn thua liên tiếp trước đó.
Nhận định
Xét phong độ gần đây và lợi thế sân nhà, Levski Sofia được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, Jagiellonia đang có đà thắng liên tiếp và chỉ kém đối thủ 1 điểm nên hoàn toàn có thể gây khó khăn. Đây là trận đấu hứa hẹn cân bằng, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)