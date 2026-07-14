Levski Sofia 4-0 Borac Banja Luka: Levski Sofia giành chiến thắng Levski Sofia và Borac Banja Luka bước vào cuộc đối đầu tại Vivacom Arena Georgi Asparuhov sau khi cùng hòa ở trận gần nhất

Levski Sofia 4 - 0 Borac Banja Luka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Levski Sofia tiếp đón Borac Banja Luka.

17' Thẻ vàng Phút 17': Siniša Saničanin (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 68% - 32% Borac Banja Luka, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 4 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Sebastian Herera (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' BÀN THẮNG! Levski Sofia (1-0) Phút 48': Armstrong Oko-Flex (Levski Sofia) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

50' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 70% - 30% Borac Banja Luka, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1.

51' Thẻ vàng Phút 51': Julio Velázquez Santiago (Levski Sofia) nhận thẻ vàng (Dissent).

59' BÀN THẮNG! Levski Sofia (2-0) Phút 59': Reinaldo Nascimento Satorno (Levski Sofia) lập công (kiến tạo: Francisco Everton Mota de Castro). Tỷ số: 2 - 0.

63' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 68% - 32% Borac Banja Luka, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1.

64' Thay người Phút 64' (Borac Banja Luka): David Vukovic vào sân thay Amer Hiroš.

64' Thay người Phút 64' (Borac Banja Luka): damir hrelja vào sân thay Viktor·Rogan.

65' BÀN THẮNG! Levski Sofia (3-0) Phút 65': Reinaldo Nascimento Satorno (Levski Sofia) lập công (kiến tạo: Álex Centelles). Tỷ số: 3 - 0.

68' Thẻ vàng Phút 68': David Vukovic (Borac Banja Luka) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Levski Sofia): Mehdi Moubarik vào sân thay Armstrong Oko-Flex.

69' Thay người Phút 69' (Levski Sofia): Juan Esteban Perea Sanchez vào sân thay Álex Centelles.

75' Thay người Phút 75' (Levski Sofia): David Kusso vào sân thay Francisco Everton Mota de Castro.

75' Thay người Phút 75' (Levski Sofia): Aldair vào sân thay Reinaldo Nascimento Satorno.

75' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 68% - 32% Borac Banja Luka, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1.

83' Thay người Phút 83' (Borac Banja Luka): Ante Roguljić vào sân thay Stefan Savić.

83' Thay người Phút 83' (Borac Banja Luka): Matej Deket vào sân thay Luka Juricic.

85' BÀN THẮNG! Levski Sofia (4-0) Phút 85': Juan Esteban Perea Sanchez (Levski Sofia) lập công. Tỷ số: 4 - 0.

88' Thay người Phút 88' (Levski Sofia): Steven Stoyanchov vào sân thay Sergio Miguel Lobo Araujo.

88' Levski Sofia ép sân Cầm bóng: Levski Sofia 61% - 39% Borac Banja Luka, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 7 - 2.

KT Kết thúc: Levski Sofia 4-0 Borac Banja Luka Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:20 15/07/2026

Đội hình chính thức Levski Sofia Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julio Velazquez Borac Banja Luka Sơ đồ 3-4-3 · HLV Vinko Marinovic 92 Svetoslav Vutsov 71 Oliver Kamdem 3 Maicon 35 Serginho 50 Kristian Dimitrov 20 Álex Centelles 31 Nikola Serafimov 18 Gašper Trdin 11 Armstrong Oko-Flex 7 Reinaldo 17 Everton Bala 21 Nikola Ćetković 30 Nemanja Jakšić 3 Abel Pascual 6 Siniša Saničanin 19 Viktor Rogan 98 Sandi Ogrinec 18 Miloš Jojić 16 Sebastian Herrera 12 Amer Hiroš 7 Luka Juričić 77 Stefan Savić Dự bị Levski Sofia 1 Ognyan Vladimirov 78 Martin Lukov 4 Christian Makoun 21 Aldair 19 El Mehdi Moubarik 27 David Kusso 47 Akram Bouras 77 Adrian Raychev 9 Juan Perea Borac Banja Luka 1 Damjan Siskovski 20 Erik Riđan 34 Diouf Cherif Atab 10 David Vuković 11 Damir Hrelja 28 Ognjen Radošević 23 Stojan Vranješ 44 Ante Roguljić 47 Amar Milak Cập nhật đội hình lúc 00:01 15/07/2026

Levski Sofia Thống kê Borac Banja Luka 61% Kiểm soát bóng 39% 12 Dứt điểm 4 4 Trúng đích 0 7 Phạt góc 2

Cầu thủ nổi bật Reinaldo Levski Sofia 2 bàn A. Oko-Flex Levski Sofia 1 bàn J. Perea Levski Sofia 1 bàn Álex Centelles Levski Sofia 1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Levski Sofia sẽ tiếp đón Borac Banja Luka tại Vivacom Arena Georgi Asparuhov trong khuôn khổ UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 15/07/2026.

Đây là màn so tài được chờ đợi bởi hai đội cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. Sự cân bằng cũng xuất hiện trong lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, khi trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

Hai đội cùng tìm kiếm sự khác biệt

Phong độ gần nhất của Levski Sofia được ghi nhận bằng một trận hòa. Borac Banja Luka cũng có kết quả tương tự, cho thấy cả hai đội chưa tạo ra được lợi thế rõ ràng về mặt tinh thần trước cuộc chạm trán này.

Trong bối cảnh đó, khả năng kiểm soát các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố quyết định. Levski Sofia có lợi thế sân nhà, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho thấy đội nào vượt trội về phong độ. Borac Banja Luka vì vậy có cơ sở để nhập cuộc với sự thận trọng, đồng thời chờ cơ hội khai thác những khoảng trống do đối thủ để lại.

Thế đối đầu duy trì sự cân bằng

Ở lần gặp nhau gần nhất, Levski Sofia và Borac Banja Luka hòa nhau. Tổng hợp đối đầu hiện có cũng cho thấy chưa đội nào giành chiến thắng: Levski Sofia thắng 0 trận, hòa 1 trận và Borac Banja Luka thắng 0 trận.

Xu hướng này tạo thêm cơ sở để dự báo một trận đấu chặt chẽ. Hai đội đã có sự hiểu biết nhất định sau lần chạm trán trước, trong khi kết quả hòa gần nhất của mỗi bên có thể khiến họ ưu tiên hạn chế sai lầm thay vì đẩy cao rủi ro ngay từ đầu.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Levski Sofia nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng không gian quen thuộc tại Vivacom Arena Georgi Asparuhov để chủ động hơn trong các đợt lên bóng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu họ duy trì được sự kiên nhẫn và tránh để những pha tấn công thiếu chính xác mở ra cơ hội phản công cho Borac Banja Luka.

Ở chiều ngược lại, Borac Banja Luka có thể tập trung giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm chuyển trạng thái. Khi hai đội có thành tích gần nhất tương đồng, những tình huống cố định, khả năng tranh chấp ở khu vực giữa sân và sự tỉnh táo trong phòng ngự có thể tạo ra khác biệt lớn.

Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về đội hình dự kiến, sơ đồ chiến thuật hay cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để xác định cách bố trí nhân sự cụ thể của hai đội. Trọng tâm nhận định nằm ở thế cân bằng về phong độ và lịch sử đối đầu gần nhất.

Nhận định trước trận

Levski Sofia có lợi thế sân nhà, trong khi Borac Banja Luka bước vào trận đấu với trạng thái phong độ gần nhất tương tự đối thủ. Lần đối đầu trước cũng không tạo ra ưu thế cho bất kỳ bên nào.

Nhìn chung, đây là cuộc đấu mà sự thận trọng, tính kỷ luật và khả năng tận dụng thời cơ nhiều khả năng sẽ được đặt lên hàng đầu. Levski Sofia có thể chủ động hơn nhờ điểm tựa sân nhà, nhưng Borac Banja Luka đủ khả năng duy trì thế trận cân bằng. Một kết quả được quyết định bởi những khoảnh khắc cụ thể là kịch bản phù hợp với tương quan hiện tại.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Levski Sofia · 0 thắng 1 hòa Borac Banja Luka · 0 thắng Borac Banja Luka 1 - 1 Levski Sofia Hòa

Levski Sofia 5 trận gần nhất H T H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Borac Banja Luka 5 trận gần nhất H B H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới

Levski Sofia 33% Hòa 33% Borac Banja Luka 33% 33% 33% 33% Khuyến nghị: No predictions available